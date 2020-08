Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Wyższe emerytury i renty dla opozycjonistów z czasów PRL

Wyższe emerytury i renty dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, której emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł, otrzyma świadczenie wyrównawcze do tej wysokości. Oznacza to, że opozycjoniści z czasów PRL będą mieli wyższe emerytury i renty. Kwota ta będzie co roku waloryzowana.