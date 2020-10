Umowa o dzieło – wszystko co musisz wiedzieć

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 627-646. Na pytanie, co to jest umowa o dzieło, należałoby odpowiedzieć, że jest to umowa polegająca na wykonaniu przez przyjmującego zamówienie określonego dzieła dla zamawiającego dzieło. Głównym przedmiotem umowy jest więc rezultat. Jest to więc tzw. umowa rezultatu stosowana m.in. przez dziennikarzy czy artystów. Jest odpłatna, co oznacza, ze zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia osobie wykonującej dzieło.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku umowy pomiędzy konsumentem/osoba fizyczną a przedsiębiorcą zastosowanie znajdą przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Wówczas przedsiębiorca zawsze będzie musiał potwierdzić najważniejsze postanowienia umowy na piśmie.





Ważne jest również to, z kim można zawrzeć umowę o dzieło. Tego rodzaju umowa może połączyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe. Jedną i drugą stroną umowy, a więc zamawiającym i wykonawcą dzieła może być więc:

Osoba fizyczna, Osoba prawna, Inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Na czym polega umowa o dzieło? Na wykonaniu dzieła. Czym zatem jest dzieło? Jest to przedmiot zamówienia, który przyjmujący zamówienie musi wykonać. Może mieć charakter materialny i niematerialny (np. poprowadzenie szkolenia, gali, wygłoszenie przemówienia), oraz może polegać na stworzeniu nowego przedmiotu (np. namalowanie obrazu) albo przerobieniu czegoś. Czas wykonania dzieła umawiają wspólnie strony umowy. Kodeks cywilny nie wprowadza w tym zakresie żadnych przepisów.

Jednym z najważniejszym elementów umowy o dzieło jest wynagrodzenie. Można określić je na różne sposoby, np. kwotowo lub poprzez uzgodnienie podstaw jego obliczenia czyli kosztorysowo. Jeśli jednak strony nie ustalą wysokości zapłaty za wykonanie dzieła, uznaje się, że przyjmującemu zamówienie należy się zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. W przypadku braku odmiennej umowy zamawiający dzieło zobowiązany jest zapłacić za nie w chwili oddania dzieła. Szczegóły dotyczące ustalania wynagrodzenia z tytułu wykonania dzieła zostały uregulowane w art. 628-633 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność w umowie o dzieło

Wykonawca dzieła odpowiada za wady dzieła odpowiednio do zasad stosowanych do rękojmi przy sprzedaży. Nie odpowiada jednak za wadę, która powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

Dodatkowo można udzielić zamawiającemu gwarancji na dzieło, wówczas stosuje się odpowiednio przepisy o gwarancji przy sprzedaży.

Ponadto wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie dzieła, jeśli był gotów je wykonać, ale doznał przeszkód ze strony zamawiającego. Co więcej, należy mu się umówiona zapłata za wykonanie dzieła. W tym przypadku zamawiający może odliczyć od wynagrodzenia to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Kto natomiast odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie materiału na wykonanie dzieła? Ten, kto ten materiał dostarczył.

Może zdarzyć się również tak, że poprzez wadliwy materiał dostarczony przez zamawiającego albo przez sposób wykonania dzieła narzucony przez zamawiającego dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia dzieła. Wówczas przyjmujący zamówienie może żądać zapłaty umówionej kwoty lub jej części, ale tylko wtedy, gdy uprzedził drugą stronę o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, kiedy można wcześniej odstąpić od umowy. Jedną z nich jest opóźnianie się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła na tyle, że niemożliwe jest wykonanie go w umówionym czasie. W tym przypadku zamawiający nie musi wyznaczać dodatkowego terminu na ukończenie dzieła. Przepisy prawa zezwalają mu na odstąpienie od umowy.

Natomiast jeśli przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może zażądać zmiany sposobu wykonania, wyznaczając przy tym nowy termin. Gdy w tym czasie wykonawca nie zastosuje się do żądać zamawiającego, tej drugi może od umowy odstąpić bądź powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie, a koszty i niebezpieczeństwo pozostaną po stronie przyjmującego zamówienie.

W przypadku dostarczenia materiału niezbędnego do wykonania dzieła przez zamawiającego, może on w sytuacji odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie wymagać zwrotu tego materiału oraz wydania rozpoczętego dzieła.