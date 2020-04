Czy umowa o dzieło wypłacona razem z umową zlecenia podlega oskładkowaniu?

PROBLEM

Nasza firma zawarła umowę o dzieło z osobą, dla której ta umowa była jedynym źródłem zarobkowania. Umowa o dzieło została wykonana w marcu 2020 r., natomiast wynagrodzenie z jej tytułu zostanie wypłacone pod koniec kwietnia 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. zawarliśmy z tą samą osobą umowę zlecenia. Zgodnie z umową wynagrodzenie jest płatne do końca miesiąca za bieżący miesiąc i za kwiecień zostanie wypłacone razem z wynagrodzeniem za wykonanie umowy o dzieło. Jak w tej sytuacji powinno wyglądać rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia wypłaconego 27 kwietnia? Czy przychody z umowy o dzieło będą podlegały w tym przypadku oskładkowaniu? - pyta Czytelnik z Rabki.

RADA

Nie. Przychód z umowy o dzieło wypłacony w kwietniu 2020 r., łącznie z wynagrodzeniem ze zlecenia, nie podlega oskładkowaniu.

UZASADNIENIE

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenia zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie zamówionego, oznaczonego dzieła, za wynagrodzeniem. Przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła, chyba że strony umówiły się inaczej. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Z kolei umowa zlecenia to umowa starannego działania. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy.

Wynagrodzenie minimalne za pracę na zlecenie

W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu umowy zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Za przepisy szczególne należy uznać ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gwarantującą zleceniobiorcy prawo do wynagrodzenia, które w przeliczeniu na jedną godzinę pracy nie będzie niższe niż ustawowo (powszechnie) ustanowiona minimalna stawka godzinowa przy wykonywaniu tego typu umowy (17 zł w 2020 r.). W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Zatem wynagrodzenie w części przewyższającej kwotę ustaloną z minimalnej stawki godzinowej może być wypłacone nawet na koniec umowy. Natomiast co miesiąc należy rozliczać się z wykonawcą z minimalnego poziomu wynagrodzenia.

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

Z dwóch wymienionych umów cywilnoprawnych tylko jedna stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Jest nią umowa zlecenia. Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a chorobowemu - dobrowolnie, na swój wniosek. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe z umowy zlecenia mogą przybrać charakter dobrowolny, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zbiegnie się ona z innymi obowiązkowymi tytułami/tytułem, które będą wyłączały obowiązek ubezpieczeń społecznych ze zlecenia.