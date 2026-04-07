Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?

Workation - jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy

Workation to dziś jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy. W praktyce mówimy o sytuacji, w której pracownik łączy wykonywanie obowiązków zawodowych z wyjazdem – najczęściej zagranicznym, ale nie tylko. Ten trend wyraźnie przyspieszył po pandemii. Wiele firm działało wtedy w modelu zdalnym lub hybrydowym, a jednocześnie stopniowo znoszono ograniczenia w podróżowaniu. Naturalnie pojawiło się więc pytanie: skoro mogę pracować z domu, to dlaczego nie z innego miasta czy kraju?

Korzyści z workation dla pracownika

Z perspektywy pracownika zalety są dość oczywiste. Zmiana otoczenia działa odświeżająco – pozwala wyjść z rutyny, pobudza kreatywność, daje nowe bodźce. Możliwość realizowania projektów zawodowych, a jednocześnie odkrywania nowych miejsc i kultur, dla wielu osób jest ogromną wartością. Często przekłada się to na większą motywację i lepsze samopoczucie. To taki kontrolowany balans między pracą a doświadczeniem podróży.

Korzyści dla pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy to również może być rozwiązanie korzystne. Pracownik, który zmienia otoczenie i łapie dystans, bywa bardziej kreatywny, ma świeższe spojrzenie i nowe pomysły. Dla firm, które walczą o talenty, elastyczność w zakresie miejsca pracy jest dziś realnym atutem wizerunkowym. Oczywiście pod warunkiem, że organizacja jest na to gotowa – ma jasno określone cele, kulturę zaufania i sprawne narzędzia do pracy zdalnej.

Wyzwania związane z workation

Są jednak także wyzwania. Największym jest ograniczona możliwość bezpośredniej współpracy z zespołem. W przypadku pracy zdalnej w kraju łatwo jest kogoś poprosić o przyjazd do biura w razie potrzeby. Przy workation, zwłaszcza zagranicznym, wymaga to większej logistyki oraz dodatkowych kosztów. Dodatkowym problemem może być różnica stref czasowych – przy większych przesunięciach synchronizacja spotkań czy projektów staje się trudniejsza. Dlatego kluczowe jest planowanie i jasne zasady.

Podstawa prawna dla workation

Z prawnego punktu widzenia, workation nie jest w Polsce osobną kategorią. W praktyce mieści się w definicji pracy zdalnej, która została znowelizowana w 2022 roku. Przepisy pozwalają wykonywać pracę w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. To oznacza, że pracownik firmy z Warszawy może pracować z Berlina czy innego miasta, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Warto jednak pamiętać, że przy dłuższych pobytach zagranicznych pojawiają się dodatkowe kwestie – podatkowe, ubezpieczeniowe czy związane z ochroną danych, zwłaszcza jeśli dotyczy to lokalizacji poza krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Workation nie jest już egzotyczną ciekawostką, tylko elementem szerszej zmiany w myśleniu o pracy. Kluczowe jest znalezienie równowagi między elastycznością a obustronną odpowiedzialnością pracownika oraz pracodawcy – tak, aby ten model rzeczywiście wspierał efektywność i dobrostan, a nie generował chaos organizacyjny.

Autor: Marcin Płachno, Dyrektor ZO POT Berlin

Workation nie dla każdego. Jakie problemy prawne pracodawców i pracowników?
Workation: Najlepsze miasta dla pracy zdalnej
Workation – skutki podatkowe dla pracowników i pracodawców nowego modelu pracy
Kadry
Tydzień po Wielkanocy - nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend
07 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.
Praca w Wielkanoc 2026. Jakie dodatki i co z pracą osób różnych wyznań?
02 kwi 2026

Podpowiadamy jakie są zasady otrzymywania dodatków, rekompensat czy udzielania dni wolnych za pracę w Wielkanoc 2026. Rozważamy też jak wygląda sytuacja zawodowa osób, z różnych wyznań, które nie świętują Świąt Wielkanocnych - czy muszą iść do pracy, a może mają wolne?
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów
04 kwi 2026

Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
01 kwi 2026

Przepisy umożliwiające wliczanie do staży pracy innych okresów niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obowiązują od początku roku. ZUS jest zasypywany wnioskami o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia wliczane do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie zus.pl informację o uruchomieniu usługi pozwalającej zweryfikować autentyczność takich zaświadczeń.

PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
01 kwi 2026

Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
31 mar 2026

Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają wdrożyć prostszą i bardziej transparentną definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi. Miało miejsce już I czytanie w Sejmie - czas na kolejny ruch.
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
30 mar 2026

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026
31 mar 2026

Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?
