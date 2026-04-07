Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?

Workation to dziś jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy. W praktyce mówimy o sytuacji, w której pracownik łączy wykonywanie obowiązków zawodowych z wyjazdem – najczęściej zagranicznym, ale nie tylko. Ten trend wyraźnie przyspieszył po pandemii. Wiele firm działało wtedy w modelu zdalnym lub hybrydowym, a jednocześnie stopniowo znoszono ograniczenia w podróżowaniu. Naturalnie pojawiło się więc pytanie: skoro mogę pracować z domu, to dlaczego nie z innego miasta czy kraju?

Korzyści z workation dla pracownika

Z perspektywy pracownika zalety są dość oczywiste. Zmiana otoczenia działa odświeżająco – pozwala wyjść z rutyny, pobudza kreatywność, daje nowe bodźce. Możliwość realizowania projektów zawodowych, a jednocześnie odkrywania nowych miejsc i kultur, dla wielu osób jest ogromną wartością. Często przekłada się to na większą motywację i lepsze samopoczucie. To taki kontrolowany balans między pracą a doświadczeniem podróży.

Korzyści dla pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy to również może być rozwiązanie korzystne. Pracownik, który zmienia otoczenie i łapie dystans, bywa bardziej kreatywny, ma świeższe spojrzenie i nowe pomysły. Dla firm, które walczą o talenty, elastyczność w zakresie miejsca pracy jest dziś realnym atutem wizerunkowym. Oczywiście pod warunkiem, że organizacja jest na to gotowa – ma jasno określone cele, kulturę zaufania i sprawne narzędzia do pracy zdalnej.

Wyzwania związane z workation

Są jednak także wyzwania. Największym jest ograniczona możliwość bezpośredniej współpracy z zespołem. W przypadku pracy zdalnej w kraju łatwo jest kogoś poprosić o przyjazd do biura w razie potrzeby. Przy workation, zwłaszcza zagranicznym, wymaga to większej logistyki oraz dodatkowych kosztów. Dodatkowym problemem może być różnica stref czasowych – przy większych przesunięciach synchronizacja spotkań czy projektów staje się trudniejsza. Dlatego kluczowe jest planowanie i jasne zasady.

Podstawa prawna dla workation

Z prawnego punktu widzenia, workation nie jest w Polsce osobną kategorią. W praktyce mieści się w definicji pracy zdalnej, która została znowelizowana w 2022 roku. Przepisy pozwalają wykonywać pracę w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. To oznacza, że pracownik firmy z Warszawy może pracować z Berlina czy innego miasta, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Warto jednak pamiętać, że przy dłuższych pobytach zagranicznych pojawiają się dodatkowe kwestie – podatkowe, ubezpieczeniowe czy związane z ochroną danych, zwłaszcza jeśli dotyczy to lokalizacji poza krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Workation nie jest już egzotyczną ciekawostką, tylko elementem szerszej zmiany w myśleniu o pracy. Kluczowe jest znalezienie równowagi między elastycznością a obustronną odpowiedzialnością pracownika oraz pracodawcy – tak, aby ten model rzeczywiście wspierał efektywność i dobrostan, a nie generował chaos organizacyjny.

Autor: Marcin Płachno, Dyrektor ZO POT Berlin