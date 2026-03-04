REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Praca za granicą » 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe

19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 13:52
praca za granicą francja niemcy szwajcaria holandia
Praca za granicą Francja, Niemcy, Szwajcaria, Holandia - jakie zarobki?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.

rozwiń >

Praca sezonowa za granicą

Spada liczba ofert pracy sezonowej za granicą. Równocześnie coraz więcej osób odpowiada na aktywne ogłoszenia. Czy oznacza to, że ci, którzy są zainteresowani krótkookresowym wyjazdem zarobkowym, mogą mieć problem ze znalezieniem pracy? W jakich krajach będzie o nią najłatwiej i ile można zarobić? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowsza analiza danych OLX Praca.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Więcej chętnych na jedno miejsce pracy za granicą

Zainteresowanie Polaków pracą za granicą od 2 lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, chociaż o 25% niższym niż w rekordowym 2023 roku. Dla osób poszukujących tego typu zajęć sytuacja ta mogłaby wydawać się idealną. Jednak, jak wynika z danych OLX Praca, ten optymizm studzi fakt, że liczba ofert zagranicznych pracodawców zmniejszyła się o 10%, a na dostępne ogłoszenia odpowiedziało o 6% więcej kandydatów. W efekcie pracodawcy otrzymują więcej zgłoszeń na jedno stanowisko pracy, co w praktyce oznacza większą konkurencję. Nie powinno to jednak zniechęcać potencjalnych kandydatów, ponieważ stawki godzinowe za granicą nadal przewyższają te oferowane w Polsce. Dodatkowo w wielu przypadkach można liczyć na zakwaterowanie, transport do miejsca pracy czy benefity.

Praca sezonowa w Niemczech, Holandii, Norwegii i Belgii

Zagraniczni pracodawcy wysoko cenią polskich fachowców. Są skłonni zatrudniać ich nawet wówczas, kiedy ci nie znają języka danego kraju. Co więcej, w wielu miejscach pracownicy otrzymują wsparcie polskiego koordynatora. Tak jest w przypadku ofert pochodzących z Niemiec, gdzie najłatwiej o pracę czasową. Jak wynika z danych OLX Praca, połowa ofert opublikowanych w serwisie pochodzi z tego kraju. Polaków do pracy poszukują również Holendrzy, (co czwarta oferta pracy), Norwegowie (6% wszystkich ogłoszeń) oraz Belgowie (4% wszystkich ogłoszeń). Ale pracą sezonową kuszą również Francja, w której zatrudnić się można przy zbiorze winogron, oraz Szwajcaria, tradycyjnie oferująca konkurencyjne zarobki.

Gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają do pracy?

A gdzie najchętniej wyjeżdżają Polacy do pracy? Jak pokazują dane OLX Praca, liderem tego rankingu jest Norwegia. Na oferty pracy pochodzące z tego kraju udzielono 2 razy więcej odpowiedzi niż na ogłoszenia niemieckich czy holenderskich pracodawców.

REKLAMA

Zarobki Polaków za granicą - winobranie we Francji

Oferty zagranicznych pracodawców skierowane są zarówno do specjalistów, jak i niewykwalifikowanych pracowników. Ci drudzy mogą znaleźć zatrudnienie przy winobraniu we Francji. Właściciele winnic proponują od 9 do 13 dni pracy, ze stawką godzinową wynoszącą około 12 euro brutto za godzinę. Dodatkowo pracownik może liczyć na premie dzienne oraz 10% premii urlopowej. Znaczenie ma również fakt, że część pracodawców w pełni pokrywa koszty transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praca dla budowlańców w Szwajcarii

Gratką dla budowlańców będzie praca w Szwajcarii, która słynie z wysokich wynagrodzeń. Chociaż potencjalni pracodawcy nie podają konkretnych stawek za godzinę, to jasno deklarują, że zatrudniają pracowników w oparciu o szwajcarską umowę o pracę, co jest gwarancją dostępu do pełnego pakietu świadczeń.

Praca dla Polaków w Holandii i Niemczech

Najbardziej różnorodne oferty pochodzą z Holandii. Zajęcie tam znajdą ci, którzy chcą pracować na produkcji, w magazynie czy szklarni lub przy pakowaniu owoców i warzyw. Przy tego typu pracach można zarobić do 19 euro (brutto) za godzinę. Nieco niższe stawki oferują Niemcy. Pakowacz czy operator wózka widłowego zarobią tam od 13 do 17 euro (brutto) za godzinę.

- Rynek pracy w Europie chętnie przyjmuje polskich pracowników, oferując im różnorodne możliwości zatrudnienia, konkurencyjne wynagrodzenie, a często również wsparcie w organizacji wyjazdu. I chociaż wzrost realnego wynagrodzenia w Polsce spowodował, że praca sezonowa za granicą cieszy się obecnie mniejszą popularnością niż jeszcze kilka lat temu, to Polacy chętnie korzystają z możliwości wyjazdu – mówi Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX. – Tym, co zwraca szczególną uwagę i co może przyciągać potencjalnych pracowników, to stale wydłużająca się lista dodatków oraz udogodnień, słowem elastyczność ze strony pracodawców. A to najlepszy dowód na to, że jako pracownicy jesteśmy bardzo wysoko oceniani – dodaje Grygo.

Źródło: OLX

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Praca za granicą a staż pracy w Polsce i ulga na powrót - najważniejsze informacje
Praca za granicą a staż pracy w Polsce i ulga na powrót - najważniejsze informacje
Praca w Chorwacji
Praca w Chorwacji
Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
04 mar 2026

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe
04 mar 2026

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
04 mar 2026

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
04 mar 2026

Rzeczą oczywistą wydawałaby się tzw. dyscyplinarka za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą, jednak Sąd Najwyższy uznał, że zachowania te nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku). W sprawie chodziło o dyrektora, który dopuścił się ww. czynów. Jak zakończyła się sprawa i czy dyrektor podlegał pod inny paragraf?

REKLAMA

Gdy słowo znaczy więcej niż procedura. 97% pracowników dostrzega pozytywną rolę doceniania [BADANIE]
04 mar 2026

Choć pozytywne skutki doceniania są oczywiste, aż połowa pracujących nie widzi, by ich zaangażowanie było zauważane, wynika z ankiet Gi Group Holding. Także regularny feedback nadal nie jest oczywistą praktyką – połowa pracowników otrzymuje go tylko raz lub dwa razy w roku. Luka między siłą uznania a realiami codziennej pracy pozostaje wyraźna.
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
04 mar 2026

Kto z nas nie chciałby mieć przyznanego prawa do świadczenia w wysokości 7000 zł, i kto nie chciałby otrzymywać co miesiąc, na konto - bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, bez stażu pracy, bez ani jednego dnia pracy - tak dużych pieniędzy?
Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?

REKLAMA

[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]
03 mar 2026

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA