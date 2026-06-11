MRPiPS: Skrócony czas pracy jest szczególnie ważny dla osób z niepełnosprawnościami

W pilotażu skróconego czasu pracy biorą udział również osoby z niepełnosprawnościami. Zapytaliśmy zatem ministerstwo rodziny o to jak krótsza praca wpłynęłaby na sytuację takich osób i ich aktualne prawa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło nam następujących odpowiedzi:

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Na jakim etapie znajduje się obecnie pilotaż skróconego czasu pracy i w jakim zakresie obejmuje osoby z niepełnosprawnościami?

Założeniem ogólnopolskiego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2025 r. jest przetestowanie przez pracodawców w ramach realizowanych projektów pilotażowych różnych modeli skróconego czasu pracy (dziennych, godzinowych, polegających na zwiększeniu wymiaru urlopów wypoczynkowych, itp.) przy zachowaniu przez pracowników dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia.

W pilotażu bierze udział 80 pracodawców wyłonionych przez komisję, w tym 40 firm prywatnych oraz 40 instytucji i spółek publicznych. Od 1 stycznia 2026 r. podmioty, z którymi podpisano umowy na realizację projektów pilotażowych testują wprowadzenie skróconego czasu pracy w środowisku pracy, które potrwa do 31 grudnia 2026 r. W projektach pilotażowych uczestniczy blisko 5 tys. pracowników. Wśród uczestników pilotażu skróconego czasu pracy ok. 7% stanowią osoby z niepełnosprawnościami o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności.

Dlaczego takie rozwiązanie byłoby istotne dla osób z niepełnosprawnościami?

Za skróconym czasem pracy stoją konkretne i wymierne korzyści, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Skrócenie czasu pracy jest szczególnie istotne w przypadku osób z niepełnoprawnościami, ponieważ skrócony czas pracy może stanowić zachętę do aktywności zawodowej na rynku pracy. Krótsza praca to także w przypadku osób z niepełnosprawnościami więcej czasu na odpoczynek, rehabilitację zdrowotną, życie rodzinne i spędzanie czasu z najbliższymi.

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Czy wprowadzenie skróconego czasu pracy spowodowałoby reformę dotychczasowych przywilejów pracowników z niepełnosprawnościami (np. dot. czasu pracy, dodatkowego urlopu)?

W obecnym stanie prawnym skrócony czas pracy dla osób z niepełnosprawnościami przysługuje pracownikom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obecne przepisy określają normę dobową na maksymalnie 7 godzin, a tygodniową normę czasu pracy maksymalnie na 35 godzin.

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Należy mieć na uwadze, że konkretne rozwiązania i wnioski będą możliwe dopiero po zakończeniu etapu testowania, który trwa do 31 grudnia 2026 r.

W roku 2027, po zakończeniu realizacji projektów pilotażowych Ministerstwo przygotuje raport, który będzie uwzględniał w szczególności wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród podmiotów realizujących projekty pilotażowe i ich pracowników oraz analizę sprawozdań końcowych złożonych przez te podmioty.

Gdy analiza zebranych danych wykaże, że skrócenie czasu pracy w polskich warunkach jest możliwe, Ministerstwo przygotuje propozycje legislacyjne oraz rekomendacje wdrożeniowe w zakresie skróconego czasu pracy, dostosowane do realiów poszczególnych branż i sektorów gospodarki oraz pracowników w nich zatrudnionych, w tym z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Infor.pl