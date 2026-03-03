REKLAMA

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, gdy pracownik utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?

03 marca 2026, 21:56
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Odwołany lot i nieobecność w pracy a wynagrodzenie
Odwołany lot i nieobecność w pracy a wynagrodzenie


W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie wielu Polaków utknęło za granicą. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej w regionie objętym wojną zostały odwołane loty do Polski. Czy taka sytuacja stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę? Są sposoby na to, by otrzymać pieniądze od pracodawcy.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie a nieobecność w pracy

W sobotę 28 lutego 2026 r. siły zbrojne USA i Izraela uderzyły w Iran. Od tej pory trwa wojna. Donald Trump ostatecznie potwierdził misję w Iranie w piątek 27 lutego 2026 r. o godzinie 15:38. W związku z eskalacją konfliktu przestrzeń powietrzna w regionie została zamknięta. Wszystkie loty zostały odwołane. Wielu Polaków utknęło więc za granicą. Polskie MSZ zabiega o ich bezpieczeństwo i jest w stałym kontakcie z przedstawicielami władz regionu. Pochodnym problemem niebezpiecznej sytuacji jest również brak możliwości powrotu polskich pracowników do pracy.

Nieobecność w pracy z powodu odwołanych lotów - obowiązek poinformowania

Każdą nieobecność w pracy pracownik powinien usprawiedliwić. W przeciwnym razie pracodawca będzie uprawniony do zastosowania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia czyli w trybie dyscyplinarnym. Nieuzasadniona nieobecność w pracy jest bowiem naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego. Nieobecność można usprawiedliwić, jeżeli wynika ona z okoliczności określonych w przepisach lub z innych przyczyn zaakceptowanych przez pracodawcę.

Jeśli więc pracownik znalazł się w sytuacji braku możliwości powrotu do Polski albo utrudnionych możliwości dotarcia do kraju, musi o tym fakcie powiadomić pracodawcę. Ma na to czas maksymalnie do drugiego dnia nieobecności w pracy. Gdy powrót się opóźnia, a pracownik może oszacować, kiedy wróci do pracy, również powinien poinformować o tym terminie pracodawcę. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailowo, SMS-em albo w inny sposób przyjęty do komunikacji w danym zakładzie pracy. Najlepiej przedstawić potwierdzenie zaistniałej sytuacji w postaci np. informacji o odwołanym locie, komunikatów przewoźnika lub korespondencji z linią lotniczą.

Czy za czas nieobecności pracownik otrzyma wynagrodzenie?

Zgodnie z ogólną zasadą wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. W innych przypadkach pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chyba że przepisy prawa pracy wprost o tym stanowią. Omawiana sytuacja nie należy do wyjątków, a więc pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za przedłużającą się nieobecność w pracy w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie. Osoba, która utknęła za granicą może porozumieć się z pracodawcą, by w tym czasie skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub innych zwolnień od pracy. Wówczas zachowa wynagrodzenie bądź jego część.

Ważne

Kodeks pracy dopuszcza otrzymywanie wynagrodzenia przez pracownika wtedy, gdy przeszkoda w wykonywaniu pracy leży po stronie pracodawcy (art. 81). W sytuacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zamknięcia przestrzeni powietrznej – przyczyny nieobecności w pracy nie leży po żadnej ze stron stosunku pracy. Pracownik nie ma więc prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności.

Kiedy pracownik otrzyma wynagrodzenie, gdy utknął za granicą?

Pracownik, który w związku z zaistniałą sytuacją utknął za granicą, może spróbować wykorzystać w tym czasie urlop na żądanie i urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu na żądanie to maksymalnie 4 dni w roku i zalicza się do puli dni urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy). Za ten czas pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

Co więcej, istnieje możliwość wykonywania pracy zdalnej za granicą. Kodeks pracy dopuszcza taką możliwość, gdy charakter pracy umożliwia wykonywanie pracy na odległość. Wymagana jest do tego zgoda pracodawcy. Pracownik może więc spróbować pracować w miejscu, w którym aktualnie przebywa, jeśli posiada niezbędne do tego narzędzia, takie jak komputer i telefon. W przypadku wyrażenia zgody przez pracodawcę, pracownik oczywiście otrzyma wynagrodzenie za pracę wykonywaną w formie zdalnej.












