W Chorwacji obowiązuje ustawa o cudzoziemcach (Zakon o strancima, NN 130/11 i 74/13), z której wynika, że obywatel państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty.

Czy można przebywać w Chorwacji dłużej niż 3 miesiące?

Obywatelowi państwa należącego do EOG przysługuje także prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli:

jest zatrudniony lub samozatrudniony (pracuje na własny rachunek), posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, jeżeli studiuje na uczelni wyższej lub odbywa szkolenie zawodowe, posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiedzie oświadczeniem, że posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, jest członkiem rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającym warunki z punktó wyżej.

Zgłoszenie pobytu powyżej 3 miesięcy

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące, np. w celu wykonywania pracy należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji.

Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu podróży oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).

Ważne NIE MUSISZ MIEĆ ZEZWOLENIA NA PRACĘ W CHORWACJI Polscy obywatele mogą wykonywać pracę w Chorwacji bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Ile dni urlopu w Chorwacji?

Podobnie jak w Polsce, w zależności od stażu pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy. Pracownicy w Chorwacji mają prawo do minimum 20 dni wolnych od pracy w ciągu roku. Co ważne, pracownikom przysługuje również prawo do urlopów okolicznościowych, do 7 dni urlopu w roku kalendarzowym na ważne wydarzenia osobiste, takie jak ślub lub śmierć bliskiego członka rodziny.

Czas pracy w Chorwacji

Podstawowy, pełny wymiar czasu pracy w Chorwacji wynosi 40 godzin tygodniowo.

Minimalne wynagrodzenie w Chorwacji 2023

Płaca minimalna w 2023 r. wynosi w Chorwacji 700 euro brutto.

W jakich godzinach pracują Chorwaci?

To w jakich godzinach pracują Chorwaci zależy od branży i regionu. Zwykle jednak Przedsiębiorstwa i urzędy publiczne pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. Oczywiście sklepy czynne są od wczesnych godzin porannych, nawet do 22-23. Czy Chorwaci mają sjestę? Szczególnie w Dalmacji charakterystyczna jest sjesta i wtedy Chorwaci nie pracują między 14:00 a 17:00. W przewie wiele Chorwatów odpoczywa, a bary, restauracje i sklepiki są zamknięte. Oczywiście wszystko zależy od regionu i indywidualnych upodobań, ale np. sjesty zdarzają się też np. w Istrii.

Dni wolne od pracy i święta w Chorwacji - kiedy?

Chorwaci, podobnie jak Polacy mają kilkanaście dni wolnych od pracy i świąt w danym roku.

Ważne DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA W CHORWACJI Ustawa z dnia 14 listopada 2019 r. o świętach, dniach pamięci i dniach wolnych od pracy w Republice Chorwacji (Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj – „Narodne Novine” br. 110/2019)

1 stycznia (niedziela) – Nowy Rok (Nova godina)

6 stycznia (piątek) – Objawienie Pańskie lub Święto Trzech Króli (Bogojavljenje ili Sveta tri kralja)

9 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc (Uskrs)

10 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocy (Uskrsni ponedjeljak)

1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy (Praznik rada)

30 maja (wtorek) – Święto Narodowe (Dan državnosti)

8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało (Tijelovo)

22 czerwca (czwartek) – Dzień walki antyfaszystowskiej (Dan antifašističke borbe)

5 sierpnia (sobota) – Dzień zwycięstwa i patriotycznego dziękczynienia oraz Dzień chorwackich obrońców (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja)

15 sierpnia (wtorek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Velika Gospa)

1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych (Svi sveti)

18 listopada (sobota) – Dzień pamięci ofiar wojny domowej oraz Dzień pamięci ofiar Vukovaru i Škabrnji (Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje)

25 grudnia (poniedziałek) – Boże Narodzenie (Božić)

26 grudnia (wtorek) – Pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu, dzień św. Szczepana (prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan).

Czy za dzień wolny od pracy i święto otrzymuje się wynagrodzenie w Chorwacji?

Tak, za dzień wolny od pracy i święto otrzymuje się w Chorwacji wynagrodzenie, które w ustawie jest nazywane "odszkodowaniem".

Uprawnienia rodzicielskie w Chorwacji

Chorwaci oczywiście maja szereg praw związanych z rodzicielstwem. Do najważniejszych należą: