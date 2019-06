Niedoceniana północ otwarta na Polaków

Polska jest oceniana jako jeden z narodów o największym potencjale ekspansyjnym. Najbardziej kuszące dla nas są wysokie zarobki w walucie euro, wyższy standard życia, bogata opieka socjalna, ale i bliskość granicy, a więc dogodna okoliczność do regularnego odwiedzania rodziny. Sprzyja również fakt, że koszty życia na południu są o 1/3 droższe niż choćby w Szlezwiku-Holsztyn, Meklemburgii czy Brandenburgii, co też w konsekwencji pozwala odkładać większą część wynagrodzenia.

Bezpowrotnie minęły też czasy, kiedy nasi obywatele nie mogli czuć się mile widzianym gościem w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Niewystarczający przyrost naturalny w Niemczech i dynamika gospodarki światowego mocarstwa powodują, że zasoby tamtejszego rynku pracy są niezaspokojone. To też buduje poważną potrzebę zachęcenia pracobiorców z innych krajów do czasowej lub trwałej emigracji w celach zarobkowych. Skutkiem tego jest otwarcie na Polaków, którzy są jedną z najważniejszych sił wspierających niemiecki rynek. Co za tym idzie jesteśmy beneficjentami wszelkich płynących z tego zysków. Wartość materialną wzbogacają zasiłki na dzieci, które przysługują rodzicowi zameldowanemu w Niemczech. Wypłacane są za każde dziecko do 18. roku życia. Miesięczny dodatek na pierwsze i drugie dziecko wynosi 184 euro, na trzecie – 190 euro, a na czwarte i więcej – 215 euro. Z długiej listy dodatków warto też wyróżnić wsparcie mieszkaniowe Wohngeld. Świadczenie socjalne jest dostępne dla każdego, kto posiada pozwolenie na pobyt w Niemczech. Jest ono dostępne dla osób wynajmujących mieszkanie, ale i właścicieli lokali potrzebujących funduszy na pokrycie kosztów utrzymania własności. Wysokość dodatku mieszkaniowego mieści się w granicach 90 -186 euro.

Szlezwik-Holsztyn to region przemysłowo-rolniczy, mocno skoncentrowany na przemyśle stoczniowym, maszynowym, chemicznym i włókienniczym. Niebagatelną rolę odgrywa tu także turystyka, w związku z kąpieliskami morskimi, wśród których prym wiodą wyspy Sylt i Amrum. Szczególnie polecamy odwiedzenie pierwszej wymienionej, która jest uznawana za najpiękniejszą wyspę Niemiec. W Szlezwiku nie ma wielu siedzib znanych, dużych przedsiębiorstw, ale nie tylko duże ośrodki miejskie w postaci Lubeki i Kilonii stale wysyłają sygnały o potrzebach związanych z wypełnieniem luk na rynku pracy. To idealne miejsce, aby w typowo uzdrowiskowych warunkach przyrody połączyć pracę z przyjemnym spędzaniem czasu na łonie natury.

Meklemburgia-Pomorze Przednie w wielu zakresach jest podobna do Szlezwiku. Tutaj również gospodarka oparta jest na turystyce i rolnictwie, chociaż warto zauważyć, że aż 3/4 mieszkańców regionu pracuje w sektorze usługowym. Najłatwiej znaleźć pracę przy budowie maszyn, w stoczni, energetyce i w przemyśle spożywczym. Z roku na rok coraz większą rolę odgrywają także takie dziedziny, jak biotechnologia i nowoczesne technologie informacyjne. To zdecydowanie dobre miejsce dla tych, którzy nie przepadają za dużymi miastami, a najlepiej czują się z daleka od wielkomiejskiego gwaru i hałasu. Dość powiedzieć, że tylko Rostock ma ponad 200 tys. mieszkańców, natomiast drugi w tej klasyfikacji Schwerin zamieszkuje ledwie 96 tys. ludzi. Z ciekawostek turystycznych, zdecydowanie zachęcamy do odwiedzenia Parku Narodowego Jasmund – wrażenia wizualne dosłownie zapierają dech w piersiach, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, iż nie spotkamy tam tłumu turystów zadeptujących najpiękniejsze szlaki.

Liderem północy, chociaż jej wielkość powoduje, że w zasadzie obejmuje również centrum kraju, jest Dolna Saksonia. To drugi pod względem powierzchni niemiecki kraj związkowy i miejsce z nieograniczonymi możliwościami. Jej najważniejszymi miastami są Hanower, Brunszwik i Wolfsburg. Szczególne wrażenie robi znakomita infrastruktura z połączeniami drogowymi, kolejowymi i morskimi. To też tworzy jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie. Trudno więc dziwić się, że to oczko w głowie regionu. To tutaj budowane są największe i najpiękniejsze statki na kontynencie, a także ultranowoczesne podzespoły do konstrukcji samolotowych. Około 1/3 niemieckiej produkcji ropy naftowej i 90 % niemieckiego wydobycia gazu ziemnego pochodzi z Dolnej Saksonii. Branża motoryzacyjna trzyma się równie mocno – także dzięki Volksvagenowi, który ma tu swoją siedzibę. Warto odnotować również, że targi w Hanowerze uznawane są zaświatową czołówkę – to tu dochodzi do wielu istotnych transakcji, kompleksowego rozwijania sieci networkingowej, a także ważnych konferencji i prezentacji. Dolna Saksonia jest zlokalizowana dalej od Polski, więc podroż trwa trochę dłużej, ale rekompensują to wysokie zarobki i komfort życia, który jest jednym z najlepszych nie tylko w Niemczech, ale i całej Europie.

Ledwie kilka dni temu media obiegła wieść, że Brandenburgia intensyfikuje proces poszukiwania inwestorów w Polsce. Dotychczas 24 rodzime firmy zainwestowały tam swoje środki. Myli się jednak ten, który uważa, że region ma niewiele do zaoferowania. PKB na mieszkańca wynosi tam ponad 24 tys. euro rocznie, a zainteresowanie naszymi firmami świadczy o mocnym postawieniu na zwiększenie dynamiki rozwoju Brandenburgii. Obecna siła to właśnie m.in. inwestycje międzynarodowych koncernów, które w dużej mierze wpływają na wzrost gospodarczy. Turystycznie region również może pochwalić się wieloma interesującymi pozycjami. Wiedzieliście, że Brandenburgia również ma miejsce nazywane Wenecją Północy? Wszystko to dzięki naturze, która w Spreewaldzie wykreowała prawdziwy labirynt kanałów i kanalików. Pozycja nie do ominięcia! Chcesz pracować blisko Polski, ale wypłatę otrzymywać w euro? Pragniesz korzystać z atrakcyjnych przywilejów życia w Niemczech? Tutaj może być o to zdecydowanie najłatwiej.

Hamburg to nie tylko wolne miasto, ale i zarazem niemiecki kraj związkowy o powierzchni 755 km², a także blisko 2. milionowej ludności. To tutaj znajduje się największy port morski kraju, a także siódmy na świecie. Skalę wielkości potencjału miasta dobrze odzwierciedla fakt, że tylko z samych azjatyckich przedsiębiorstw aż 460 ma tutaj swoją europejską centralę. Odnotowujemy również mnogość ośrodków rozwoju medycyny, technologii i przemysłu lotniczego. Hamburg to kolos pod niemalże każdym względem, z czego skwapliwie korzystają nasi rodacy. Polacy to druga grupa emigracyjna w mieście. Jest nas tam ponad 75 tysięcy!

Gospodarka Niemiec zajmuje pierwsze miejsce w Europie, a czwarte na świecie. Podtrzymanie tego stanu, a także dalszy rozwój wiąże się z potrzebami. To dobry czas na to, aby zainwestować w siebie i wyjechać do tego kraju. Nie tylko po o wiele większe pieniądze i wszystkie wartości materialne, ale także naukę języka oraz wzbogacenie się o wiedzę dotyczącą dorobku kulturalnego. To jedna z tych decyzji, która musi zakończyć się sukcesem!