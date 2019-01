Zaliczenie stażu pracy na Ukrainie a zasiłek dla bezrobotnych i emerytura

Zaliczanie okresów pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EOG jest jednolite, ponieważ regulują to unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Natomiast w przypadku innych państw – kwestie te są regulowane w umowach bilateralnych.

18 maja 2012 roku została zawarta umowa między Ukrainą i Polską, określająca szczegółowo wzajemne stosunki w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek dla osób bezrobotnych

Wysokość przyznawanego w Polsce zasiłku jest uzależniona od długości stażu pracy. Do okresów pracy, uwzględnianych w tym przypadku, może zostać zaliczona również praca na Ukrainie.

W tym celu należy jednak spełniać określone warunki.

Po pierwsze zasiłek w Polsce może być przyznany tylko pod warunkiem, że ostatnie miejsce pracy, bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy w Polsce, było na terenie naszego kraju. Wymagane jest, aby była to praca na umowę o pracę lub na podstawie umowy-zlecenia – podstawa wymiaru składek powinna być w tym przypadku co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę i powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Drugi warunek to odpowiednie potwierdzenie okresów pracy na Ukrainie w postaci dokumentu UA/PL. Formularz ten jest wydawany bezpośrednio osobie zainteresowanej przez służby zatrudnienia na Ukrainie. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: www.dcz.gov.ua. Niestety nie ma możliwości skorzystania z pośrednictwa polskiego urzędu pracy w celu uzyskania tego dokumentu.

Emerytura

Przy ustalaniu emerytur stosuje się zasadę sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w obu państwach.

Jeśli będziesz ubiegać się o emeryturę na dotychczasowych zasadach z ZUS, w sytuacji gdy okresy ubezpieczenia w Polsce (składkowe i nieskładkowe) okażą się niewystarczające do nabycia prawa do emerytury, ZUS uwzględni również okresy ubezpieczenia przebyte na Ukrainie. Będzie to możliwe pod warunkiem, że okresy te nie pokrywają się w czasie z polskimi okresami ubezpieczenia.

Dla celów uwzględnienia przez ZUS ukraińskich okresów ubezpieczenia, ZUS uzyskuje we własnym zakresie zaświadczenie UA-PL 6, wystawione przez Fundusz Emerytalny Ukrainy.

Natomiast dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku emerytury ustalane są pod warunkiem udokumentowania jakiegokolwiek okresu składkowego. Jednak, jeśli emerytura obliczona w ten sposób okaże się niższa niż najniższa obowiązująca w dniu nabycia prawa, a udokumentowany staż jest niższy niż 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych - wówczas ZUS może uwzględnić również okresy zagraniczne w celu podniesienia do minimum – pod warunkiem, że będziesz mieszkać w Polsce.

Na potwierdzenie okresów zagranicznych będziesz zobowiązany dołączyć otrzymany na Ukrainie dokument potwierdzający zatrudnienie.

