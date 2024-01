Globalna stopa bezrobocia wzrośnie w 2024 - sprawdź te dane

Wielkie obawy budzi to, że rosną nierówności społeczne, pomimo wzrostu wynagrodzeń ludzie nie żyją na porównywalnej stopie. W ostatnim czasie występuje takie zjawisko jak: ubodzy pracujący. Wynika to z tego, że w wielu krajach panuje ubóstwo, głodowe stawki, jest problem z nielegalnymi migrantami zarobkowymi i bezrobociem a niewątpliwie inflacja i konflikty zbrojne nie pomagają w tym wszystkim. Międzynarodowa Organizacja Pracy wydała w styczniu 2024 r. raport World Employment and Social Outlook: Trends 2024. Z raportu wynika, że globalna stopa bezrobocia wzrośnie w 2024 r.

rozwiń >

Stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2023 roku

Europejski urząd statystyczny wskazał, że w Polsce w listopadzie 2023 roku stopa bezrobocia wyniosła 2,8 proc. Okazuje się, że to tyle samo co w październiku 2023 roku i o 0,2 p. proc. mniej niż we wrześniu. Bezrobocie w Unii Europejskiej wynosiło w tym okresie 5,9 proc., a w strefie euro – 6,4 proc. Najmniejsza stopa bezrobocia była w listopadzie w Czechach (2,4 proc.) i na Malcie (2,5 proc.). Polska znalazła się tym razem na trzecim miejscu. Skoro te dane nie są aż tak zatrważające to w czym tkwi problem i dlaczego Międzynarodowa Organizacja Pracy wydała w styczniu 2024 r. raport World Employment and Social Outlook: Trends 2024, z którego wynika, że globalna stopa bezrobocia wzrośnie w 2024 r.

Autopromocja

Globalna stopa bezrobocia wzrośnie w 2024 roku

Ważne Globalna stopa bezrobocia w 2024 - czy wyniesie 5,2 proc.? Raport World Employment and Social Outlook: Trends 2024 pokazuje, że zarówno stopa bezrobocia, jak i wskaźnik luki zawodowej – czyli liczba osób bez zatrudnienia, które są zainteresowane znalezieniem pracy – spadły poniżej poziomu sprzed pandemii. Globalna stopa bezrobocia w 2023 r. wyniosła 5,1 proc., co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z 2022 r., kiedy wynosiła 5,3 proc. W 2023 poprawiła się również globalna luka w zatrudnieniu i wskaźniki aktywności zawodowej na świecie. Z raportu wynika, że w 2024 r. dodatkowe dwa miliony pracowników będą poszukiwać pracy, podnosząc globalną stopę bezrobocia z 5,1 proc. w 2023 r. do 5,2 proc.

Różnice w krajach o wyższych i niższych dochodach

Utrzymują się istotne różnice między krajami o wyższych i niższych dochodach:

wskaźnik luki w zatrudnieniu w 2023 r. wyniósł 8,2 proc. a stopa bezrobocia w 2023 r. utrzymywała się na poziomie 4,5 proc. w krajach o wysokich dochodach,

wskaźnik luki w zatrudnieniu w 2023 r. wyniósł 20,5 proc. a stopa bezrobocia w 2023 r. utrzymywała się na poziomie 5,7 proc. w grupie krajów o niskich dochodach.

Kim są ubodzy pracujący?

Ważne Ubóstwo pracujących - paradoks. LUDZIE PRACUJĄ ALE SĄ BIEDNI. Minimalne wynagrodzenie nie jest godne! Jak podaje Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, ubóstwo osób pracujących może wynikać z niedostatecznych zarobków. Pracownicy mogą być ubodzy także dlatego, iż ich zarobki są niewystarczające do wyprowadzenia ich gospodarstw domowych z ubóstwa. W takim przypadku kontekst gospodarstwa domowego stanowi wyjaśnienie zjawiska ubóstwa. Coraz trudniej jest poszczególnym osobom, które zostały „odstawione na boczny tor”, głównie osobom o niskich kwalifikacjach, odnaleźć się na rynku pracy, który wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Ubóstwo pracujących może wynikać z wielu czynników, ale generalnie istota jest taka, że ludzie pracują, ale ich wynagrodzenie nie jest w stanie pokryć miesięcznych wydatków. Pracujący ubodzy to coraz większy problem w większości państw rozwijających się.

Ludzie żyją za 8,50 zł dziennie - na świecie panuje skrajne ubóstwo

Jak podaje MOP, ubóstwo pracujących prawdopodobnie będzie się utrzymywać. Pomimo szybkiego spadku po 2020 r., liczba pracowników żyjących w skrajnym ubóstwie (zarabiających mniej niż 2,15 USD na osobę dziennie według parytetu siły nabywczej) wzrosła w 2023 r. o ok. 1 mln. liczba pracowników żyjących w umiarkowanym ubóstwie (zarabiających mniej niż 3,65 USD dziennie na osobę w przeliczeniu na PPP) wzrosła w 2023 r. o 8,4 mln.

Ludzie mniej pracują niż przed pandemią a chętniej biorą zwolnienia lekarskie

W raporcie stwierdzono również, że osoby, które powróciły na rynek pracy po pandemii, zwykle nie pracują tyle samo godzin co wcześniej, a liczba wykorzystanych dni chorobowych znacznie wzrosła. Wydajność pracy powróciła do niskiego poziomu obserwowanego w poprzedniej dekadzie. Co ważne, w raporcie stwierdzono również, że pomimo postępu technologicznego i zwiększonych inwestycji, wzrost produktywności nadal spowalnia. Co jest przyczyną? W raporcie wskazuje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że znaczne kwoty inwestycji zostały skierowane do mniej produktywnych sektorów, takich jak usługi i budownictwo. Inne bariery obejmują niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i dominację dużych monopoli cyfrowych, co utrudnia szybsze wdrażanie technologii, zwłaszcza w krajach rozwijających się i sektorach z przewagą firm o niskiej produktywności.