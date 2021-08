Uchodźcy - rejestracja w polskim urzędzie pracy

Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie oznacza, że osoba, która ją złożyła, przestaje być uczestnikiem tego programu. Złożenie takiej deklaracji nie powoduje także zwrotu środków z rachunku PPK. Wycofanie środków wymaga dyspozycji skierowanej do instytucji finansowej.

Wpłata do PPK sfinansowana przez pracodawcę a przychód

Wpłata do PPK sfinansowana przez pracodawcę - czy to przychód pracownika? Kiedy powstaje przychód? Czy wpłaty do PPK to koszty uzyskania przychodów pracodawcy?