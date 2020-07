Czy można zwolnić pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne?

PYTANIE

Pracownik wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego w 2020 r. Złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne do ZUS i zostało mu przyznane. Czy pracodawca może go zwolnić w związku z długą nieobecnością w pracy? Czy można to zrobić w trakcie pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jeśli nie ma go bardzo długo w pracy. Taką możliwość daje zatrudniającemu art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy:

Art. 53 § 1 Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową [...]

Zgodnie z powyższym pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli w czasie pierwszych 3 miesięcy pracownik powróci do zdrowia i odzyska zdolność do wykonywania pracy, wówczas pracodawca nie będzie mógł rozstać się z nim ze względu na długotrwałą nieobecność w pracy z powodu choroby.

Warto również wziąć pod uwagę art. 53 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym stawienie się w pracy wyklucza już tę możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Gdy pracownik wróci do pracy po chorobie, pracodawca nie będzie już mógł powołać się na art. art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy przy rozwiązaniu umowy.

Co więcej, jeśli pracodawca ma taką możliwość, powinien ponownie zatrudnić pracownika, który w czasie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia niezwłocznie po ustaniu choroby zgłosi powrót do pracy.