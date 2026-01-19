REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Urlopy » Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe

Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 12:12
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
urlop
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.

rozwiń >
Zobacz również:

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe

Chcemy wakacji jak z Instagrama. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.

REKLAMA

REKLAMA

Wakacje planowane pod narrację, nie tylko pod odpoczynek

Wakacje przestają być dla Polaków wyłącznie prywatnym doświadczeniem. Coraz częściej planujemy je z myślą o narracji, jaką pokażemy w mediach społecznościowych. Jak wynika z badania My Luxoria – agencji specjalizującej się w wynajmie luksusowych willi w Chorwacji – w 2026 roku estetyka zdjęć z wakacji stanie się jeszcze istotniejszym filtrem w wyborze miejsca podróży.

Trend ten najsilniej widać wśród najmłodszych dorosłych w wieku 18-24 lata. To w tej grupie wizualny wymiar wakacji najczęściej wpływa na decyzję o wyjeździe. Wrażliwość na wygląd destynacji utrzymuje się także wśród osób w wieku 25-44. Około 64% Polaków z tej grupy bierze pod uwagę wygląd miejsca na zdjęciach. Dla 9% z nich jest to najważniejszy czynnik podczas planowania urlopu.

Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe

Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe

ShutterStock

Wizualny aspekt wyjazdu ma znaczenie dla ponad 70% badanych (dot. zajmujących się domem)

Podobne podejście widać też wśród osób wśród osób nieaktywnych zawodowo, zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa domowego, gdzie wizualny aspekt wyjazdu ma znaczenie dla ponad 70% badanych.

REKLAMA

Zainteresowanie estetyką miejsca urlopu rośnie także wraz z dochodami. Wśród osób zarabiających powyżej 9 tys. zł miesięcznie znaczenie „instagramowości” wyjazdu deklaruje ponad 65% Polaków. Zaczyna ona iść w parze z oczekiwaniem wyższej jakości doświadczenia.

Social media punktem startowym w szukaniu miejsca na urlop

Ten trend wpisuje się w szerszy kontekst rynkowy. Ogólnopolskie Badanie Podróżników pokazało, że Facebook (53%) i Instagram (51%) należą do głównych źródeł inspiracji turystycznych w Polsce, zaraz po rekomendacjach znajomych. W młodszych grupach wiekowych wpływ mediów społecznościowych jest jeszcze silniejszy. Według TripIt około 40% młodych podróżników szuka inspiracji wakacyjnych na Instagramie i TikToku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2026 roku wakacje będziemy planować z myślą o tym, co i w jaki sposób zaprezentujemy naszym znajomym w mediach społecznościowych – podkreśla Ankica Ćaleta, CEO My Luxoria. – Instagram nie sprawił, że podróżujemy wyłącznie dla zdjęć, ale znacząco zmienił sposób, w jaki oceniamy jakość wypoczynku. Estetyka stała się sygnałem, że wyjazd odpowiada naszemu stylowi życia i pomaga nam budować swój wizerunek w sieci. Eksperci zauważają, że media społecznościowe inicjują myślenie o wyjeździe, ale nie zastępują racjonalnych kryteriów decyzji. Cena, lokalizacja i dostępność nadal mają dla nas duże znaczenie przy planowaniu wakacji.

Młodzi Polacy wyznaczają przyszłe trendy

Największe zmiany w stylu podróżowania widać w grupie 18-24 lata, która najszybciej adaptuje nowe modele wyjazdów. Dla młodych Polaków w 2026 roku szczególnie ważne będą bliskość natury (31,1%) oraz elastyczność wyjazdu (21,7%), rozumiana jako brak sztywnego planu i możliwość samodzielnego decydowania o rytmie urlopu.

Jednocześnie młode osoby częściej niż ogół badanych zwracają uwagę na komfort i prywatność. Udogodnienia na miejscu będą istotne dla 17%, a prywatność pobytu dla 13,2% badanych w tej grupie.

W tym modelu planowania urlopu ważną rolę odgrywają media społecznościowe. To tam pokolenie Z szuka inspiracji, porównuje miejsca i ocenia, jak wygląda całe doświadczenie wyjazdu. Instagram i TikTok to ważne narzędzia selekcji. Jak podkreślają eksperci, sposób, w jaki planują wakacje młodzi Polacy, w kolejnych latach może zacząć wyznaczać kierunek dla całego rynku.

Silent travel nowym standardem jakości wyjazdu

Rok 2026 przyniesie też wyraźną redefinicję samej funkcji urlopu. Choć relacja jakości do ceny pozostaje najczęściej wskazywanym kryterium wyboru wyjazdu (29,6%), tuż za nią pojawiają się potrzeby związane z regeneracją.

  • Bliskość natury wskazuje 26,4% Polaków;
  • Ciszę i ucieczkę od tłumów 24,4%,
  • Potrzebę prawdziwego odpoczynku – 20,8%.
  • Dla niemal co piątej osoby bardzo ważny jest czas spędzony wyłącznie z bliskimi. To sygnał odejścia od wakacji traktowanych jako lista atrakcji „do odhaczenia” na rzecz świadomego odpoczynku.

Wakacje jako reset, a nie intensywny projekt

Badanie pokazuje, że różne grupy Polaków rozumieją odpoczynek nieco inaczej. Potrzeba ciszy i prywatności najsilniej widoczna jest wśród osób aktywnych zawodowo oraz w grupie wiekowej 45-54 lata. Dla tej grupy spokojny wypoczynek oznacza przede wszystkim poczucie kontroli, bezpieczeństwa i komfortu. Ponad 22% osób o wyższych dochodach wskazuje natomiast zaufanie do organizatora jako główny czynnik wyboru.

Widoczne są także różnice między płciami. Mężczyźni częściej utożsamiają udane wakacje z brakiem tłumów i ciszą. Kobiety zazwyczaj podkreślają znaczenie regeneracji psychicznej oraz autentyczności doświadczenia.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

– Rynek turystyczny w Polsce przestaje być rynkiem destynacji, a staje się rynkiem potrzeb – dodaje Ankica Ćaleta – W 2026 roku istotne nie będzie pytanie „dokąd jedziemy”, ale „jak chcemy się czuć” i „co chcemy pokazać znajomym”. Cisza, prywatność, elastyczność i komfort przestają być dodatkiem do oferty, a stają się warunkiem jakości wypoczynku.

Europa potwierdza kierunek zmian

Te trendy wpisują się w szerszy kontekst europejski. Dane European Travel Commission pokazują, że mimo ekonomicznej presji 77% Europejczyków planowało podróże w sezonie czerwiec–listopad 2025, a 55% wybierało mniej znane i mniej zatłoczone kierunki. Już teraz 22% Europejczyków wskazuje wrzesień jako preferowany miesiąc wyjazdu, aby uniknąć szczytu sezonu. W 2026 roku ten kierunek będzie się tylko pogłębiać.

Źródło: My Luxoria oraz Agencja PR All 4 Comms

Powiązane
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
Urlop na żądanie 2026. Czy są zmiany?
Urlop na żądanie 2026. Czy są zmiany?
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe
19 sty 2026

Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.
Koniec z darmowym dojeżdżaniem w pracy, gdy szef wysyła w podróż służbową? Sejmowa komisja podjęła decyzję
19 sty 2026

Sejmowa komisja zajęła się sprawą, na którą czekają miliony pracowników jeżdżących w podróże służbowe. Chodzi o rewolucyjną zmianę – czas podróży służbowej miałby być wliczany do czasu pracy. To oznacza wyższe wynagrodzenia i koniec z darmowym dojeżdżaniem na drugi koniec Polski na polecenie pracodawcy. Resort pracy ma zająć stanowisko.
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
19 sty 2026

Pomimo zapowiedzi premiera z początku roku - reforma PIP jednak będzie! Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy będzie przewidywała dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; spory będą rozstrzygały wydziały pracy sądów powszechnych - twierdzą źródła PAP w Nowej Lewicy.
2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek
18 sty 2026

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.

REKLAMA

Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA]. Od 1 marca podwyżka świadczeń
18 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.
200 plus zasiłku co miesiąc w 2026 r. dla chorych z różnymi typami schorzeń. Co to zasiłek?
19 sty 2026

200 plus, ale co miesiąc w 2026 r. dla sercowców, cukrzyków, osób po udarze, nowotworze, z chorobami płuc, wzorku czy słuchu (co do zasady) - tak, ale oczywiście nie zawsze! Trzeba wiedzieć, że celem tych pieniędzy jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce okazuje się, że taki zasiłek można dostać jeśli cierpi się na dość powszechne schorzenia czy choroby. W rzeczywistości wiele osób nie wie, że mogłoby dostać takie 200 zł dodatkowego miesięcznego wsparcia. Ale uwaga: dodatek, zasiłek, świadczenie - to trzy różne finansowe wsparcia - chociaż każde ma w drugim członie swojej nazwy: "pielęgnacyjne/pielęgnacyjny", to każde oznacza co innego. Podajemy listę chorób na które zwykle przysługuje zasiłek.
RIO: Czy trzynastka przysługuje bez przepracowania sześciu miesięcy
17 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Niedziele handlowe w 2026 roku: styczeń [Kalendarz]
18 sty 2026

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada aż 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 18 stycznia jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

REKLAMA

ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym. Odpowiedź na wniosek USP
16 sty 2026

ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym: SMS, e-mail, aplikacja mZUS. To odpowiedź na wniosek USP czyli wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 r. Zaświadczenie otrzymane z ZUS przekazuje się pracodawcy. Dzięki dłuższego stażowi ubezpieczenia można otrzymać uprawnienia pracownicze takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatki za staż pracy.
Pułapka rentowa na niepełnosprawnych: boją się pracować, żeby nie stracić świadczenia. System nagradza ostrożną bierność, a karze za aktywność?
19 sty 2026

Niepełnosprawni boją się utraty renty. Czy lepiej nie pracować? Niestety dla osób niepełnosprawnych renta stała się granicą, a nie realnym zabezpieczeniem. Czym jest tzw. pułapka rentowa? Wychodzi na to, że mamy system, który boi się ludzkiej ambicji. Renta staje się kluczem, który zamyka drzwi zamiast je otwierać.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA