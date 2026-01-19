Styczeń a tu już myśli urlopowe i...turystyka instagramowa: 3 na 5 Polaków planuje urlop, myśląc o tym, co doda na media społecznościowe. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.

Chcemy wakacji jak z Instagrama. Badanie My Luxoria przeprowadzone w styczniu 2026 roku pokazuje, że dla 58% Polaków ważne jest to, jak zdjęcia z urlopu będą prezentować się w mediach społecznościowych. Estetyka staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru wyjazdu. To jeden z najbardziej widocznych trendów podróżniczych na 2026 rok.

Wakacje planowane pod narrację, nie tylko pod odpoczynek

Wakacje przestają być dla Polaków wyłącznie prywatnym doświadczeniem. Coraz częściej planujemy je z myślą o narracji, jaką pokażemy w mediach społecznościowych. Jak wynika z badania My Luxoria – agencji specjalizującej się w wynajmie luksusowych willi w Chorwacji – w 2026 roku estetyka zdjęć z wakacji stanie się jeszcze istotniejszym filtrem w wyborze miejsca podróży.

Trend ten najsilniej widać wśród najmłodszych dorosłych w wieku 18-24 lata. To w tej grupie wizualny wymiar wakacji najczęściej wpływa na decyzję o wyjeździe. Wrażliwość na wygląd destynacji utrzymuje się także wśród osób w wieku 25-44. Około 64% Polaków z tej grupy bierze pod uwagę wygląd miejsca na zdjęciach. Dla 9% z nich jest to najważniejszy czynnik podczas planowania urlopu.

Wizualny aspekt wyjazdu ma znaczenie dla ponad 70% badanych (dot. zajmujących się domem)

Podobne podejście widać też wśród osób wśród osób nieaktywnych zawodowo, zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa domowego, gdzie wizualny aspekt wyjazdu ma znaczenie dla ponad 70% badanych.

Zainteresowanie estetyką miejsca urlopu rośnie także wraz z dochodami. Wśród osób zarabiających powyżej 9 tys. zł miesięcznie znaczenie „instagramowości” wyjazdu deklaruje ponad 65% Polaków. Zaczyna ona iść w parze z oczekiwaniem wyższej jakości doświadczenia.

Social media punktem startowym w szukaniu miejsca na urlop

Ten trend wpisuje się w szerszy kontekst rynkowy. Ogólnopolskie Badanie Podróżników pokazało, że Facebook (53%) i Instagram (51%) należą do głównych źródeł inspiracji turystycznych w Polsce, zaraz po rekomendacjach znajomych. W młodszych grupach wiekowych wpływ mediów społecznościowych jest jeszcze silniejszy. Według TripIt około 40% młodych podróżników szuka inspiracji wakacyjnych na Instagramie i TikToku.

– W 2026 roku wakacje będziemy planować z myślą o tym, co i w jaki sposób zaprezentujemy naszym znajomym w mediach społecznościowych – podkreśla Ankica Ćaleta, CEO My Luxoria. – Instagram nie sprawił, że podróżujemy wyłącznie dla zdjęć, ale znacząco zmienił sposób, w jaki oceniamy jakość wypoczynku. Estetyka stała się sygnałem, że wyjazd odpowiada naszemu stylowi życia i pomaga nam budować swój wizerunek w sieci. Eksperci zauważają, że media społecznościowe inicjują myślenie o wyjeździe, ale nie zastępują racjonalnych kryteriów decyzji. Cena, lokalizacja i dostępność nadal mają dla nas duże znaczenie przy planowaniu wakacji.

Młodzi Polacy wyznaczają przyszłe trendy

Największe zmiany w stylu podróżowania widać w grupie 18-24 lata, która najszybciej adaptuje nowe modele wyjazdów. Dla młodych Polaków w 2026 roku szczególnie ważne będą bliskość natury (31,1%) oraz elastyczność wyjazdu (21,7%), rozumiana jako brak sztywnego planu i możliwość samodzielnego decydowania o rytmie urlopu.

Jednocześnie młode osoby częściej niż ogół badanych zwracają uwagę na komfort i prywatność. Udogodnienia na miejscu będą istotne dla 17%, a prywatność pobytu dla 13,2% badanych w tej grupie.

W tym modelu planowania urlopu ważną rolę odgrywają media społecznościowe. To tam pokolenie Z szuka inspiracji, porównuje miejsca i ocenia, jak wygląda całe doświadczenie wyjazdu. Instagram i TikTok to ważne narzędzia selekcji. Jak podkreślają eksperci, sposób, w jaki planują wakacje młodzi Polacy, w kolejnych latach może zacząć wyznaczać kierunek dla całego rynku.

Silent travel nowym standardem jakości wyjazdu

Rok 2026 przyniesie też wyraźną redefinicję samej funkcji urlopu. Choć relacja jakości do ceny pozostaje najczęściej wskazywanym kryterium wyboru wyjazdu (29,6%), tuż za nią pojawiają się potrzeby związane z regeneracją.

Bliskość natury wskazuje 26,4% Polaków;

Ciszę i ucieczkę od tłumów 24,4%,

Potrzebę prawdziwego odpoczynku – 20,8%.

Dla niemal co piątej osoby bardzo ważny jest czas spędzony wyłącznie z bliskimi. To sygnał odejścia od wakacji traktowanych jako lista atrakcji „do odhaczenia” na rzecz świadomego odpoczynku.

Wakacje jako reset, a nie intensywny projekt

Badanie pokazuje, że różne grupy Polaków rozumieją odpoczynek nieco inaczej. Potrzeba ciszy i prywatności najsilniej widoczna jest wśród osób aktywnych zawodowo oraz w grupie wiekowej 45-54 lata. Dla tej grupy spokojny wypoczynek oznacza przede wszystkim poczucie kontroli, bezpieczeństwa i komfortu. Ponad 22% osób o wyższych dochodach wskazuje natomiast zaufanie do organizatora jako główny czynnik wyboru.

Widoczne są także różnice między płciami. Mężczyźni częściej utożsamiają udane wakacje z brakiem tłumów i ciszą. Kobiety zazwyczaj podkreślają znaczenie regeneracji psychicznej oraz autentyczności doświadczenia.

– Rynek turystyczny w Polsce przestaje być rynkiem destynacji, a staje się rynkiem potrzeb – dodaje Ankica Ćaleta – W 2026 roku istotne nie będzie pytanie „dokąd jedziemy”, ale „jak chcemy się czuć” i „co chcemy pokazać znajomym”. Cisza, prywatność, elastyczność i komfort przestają być dodatkiem do oferty, a stają się warunkiem jakości wypoczynku.

Europa potwierdza kierunek zmian

Te trendy wpisują się w szerszy kontekst europejski. Dane European Travel Commission pokazują, że mimo ekonomicznej presji 77% Europejczyków planowało podróże w sezonie czerwiec–listopad 2025, a 55% wybierało mniej znane i mniej zatłoczone kierunki. Już teraz 22% Europejczyków wskazuje wrzesień jako preferowany miesiąc wyjazdu, aby uniknąć szczytu sezonu. W 2026 roku ten kierunek będzie się tylko pogłębiać.

Źródło: My Luxoria oraz Agencja PR All 4 Comms