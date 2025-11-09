Tylko do 30 listopada 2025 r. jest czas na złożenie wniosku o świadczenie z ZUS-u, który w ramach wsparcia wypłaca w 2025 r. nawet kilkaset złotych. Po tym terminie nie ma się prawa do świadczenia. Jeśli złożysz wniosek do końca listopada prawdopodobnie wsparcie finansowe trafi na Twoje konto w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Jak podaje PAP: ZUS zastrzega, że po 30 listopada tego roku skończy się opcja składania wniosków o wyprawkę szkolną. Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy ucząca się osoba powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. ZUS będzie rozpatrywał wyłącznie wnioski, które wpłyną kanałami elektronicznymi.

Kilkaset złotych z ZUS: wnioski tylko do 30 listopada 2025 r.

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co bardzo ważne, obowiązuje zasada równości, rodziny otrzymują to świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje wyprawka szkolna?

Świadczenie dobry start, a w ramach niego 300 Plus na wyprawkę szkolną przysługuje raz w roku na:

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia;

dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Na kogo nie przysługuje 300 Plus?

Świadczenie dobry start nie przysługuje na:

dzieci uczęszczające do przedszkola;

dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;

w przedszkolu lub szkole; studentów.

Czy 300 Plus jest co roku?

Tak, świadczenie 300 Plus przysługuje raz na rok i jeżeli chce się je otrzymać co roku, wniosek należy zawsze składać na nowo.

Kto może złożyć wniosek o 300 Plus?

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ważne Elektroniczna forma wniosków i bezgotówkowa forma Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Kiedy się składa wniosek o 300 Plus w 2025?

Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Gdy wniosek zostanie złożony jeszcze w listopadzie prawdopodobnie wsparcie finansowe trafi na konto rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Kto wypłaca 300 Plus?

Świadczenie wypłaca ZUS, ponieważ przyjmowaniem wniosków o świadczenie, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.