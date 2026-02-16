REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Odpowiedzialność, prawa i obowiązki » Czy coś grozi pracownikom za romans w pracy? Przepisy prawa pracy

Czy coś grozi pracownikom za romans w pracy? Przepisy prawa pracy

16 lutego 2026, 13:14
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Czy coś grozi pracownikom za romans w pracy? Przepisy prawa pracy
Romans w pracy to częste zjawisko. Miejsce pracy stanowi naturalne środowisko do poznania partnera ze względu na czas tam spędzany. Czy pracownikom grozi coś za romans w pracy? Co mówią o tym przepisy prawa pracy?

Romans w pracy - dane 2026

Jak podaje PAP co najmniej raz w swojej karierze bliską relację romantyczną lub intymną z osobą z pracy nawiązało aż 26% ankietowanych. Wynika to z badania Pracuj.pl. 13% pytanych jest w związku z kimś poznanym w pracy, a 8,5% ma partnera będącego aktualnie współpracownikiem. 56% osób uważa, że miejsce pracy jest naturalnym środowiskiem do poznania partnera, ze względu na czas tam spędzany. Dla 26% ankietowanych pozostających w związkach zapoczątkowanych w pracy, taka relacja powoduje, że chętniej przychodzą do pracy. 19% osób twierdzi, że bycie w związku ze współpracownikiem poprawiło ich zaangażowanie i efektywność w codziennych zadaniach. Z drugiej strony zdaniem wielu pracowników problemem może być zakończenie bliskiej relacji. Wówczas dochodzi do napięć i skrępowania w codziennych kontaktach. Obniża to oczywiście komfort współpracy. Sprzyja to powstawaniu plotek i zmiany nastawienia do koleżanki lub kolegi.

Zdecydowana większość, bo aż 74% ankietowanych będących w związku z osobami poznanymi w pracy zachowało tę informację w całkowitej tajemnicy lub powiedziało o tym tylko kilku, najbardziej zaufanym współpracownikom. Dlaczego bliskie relacje w firmie są tematem tabu? Czy pracownikom grozi coś za nawiązanie związku ze współpracownikiem?

Zakaz romansu w pracy?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że miłość, bliskie relacje to sfera prywatna pracownika. Art. 47 Konstytucji RP ustanawia prawo do ochrony prywatności: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Jest to jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka. Z drugiej strony zgodnie z art. 100 §2 pkt 6 Kodeksu pracy pracownik musi przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Jedną z takich zasad jest wierność w związku małżeńskim czy partnerskim. Czy zatem pracodawca może zabraniać bliskich związków pomiędzy pracownikami?

Prawo pracy dopuszcza możliwość zawarcia w regulaminie pracy lub układzie zakładowym pracy regulacji dotyczących nawiązywania intymnych relacji ze współpracownikami. Często regulamin pracy zawiera jedynie obowiązek poinformowania o takiej sytuacji. Czasami jest zawarty w nim wprost zakaz. Takie postępowanie podyktowane jest zwykle koniecznością zabezpieczenia przepływu informacji czy negatywnego wpływu relacji na wykonywanie obowiązków pracowniczych. Pracodawcy najbardziej zależy na niezakłóconej współpracy w zespole. Przeciwieństwem takiego stanu rzeczy nierzadko są rozstania par. Bywa, że część zatrudnionych przeciwstawia się osobie, która doprowadziła do rozstania a sami zainteresowani unikają się wzajemnie. Taka atmosfera w teamie nie sprzyja budowaniu zaangażowania i efektywnej pracy.

Konsekwencje romansu w pracy

Jeśli pracodawca nie zawarł żadnych przepisów wewnętrznych dotyczących intymnych stosunków w pracy, nie powinien żądać informowania go o tym ani wyciągać negatywnych konsekwencji z zaistniałej sytuacji. Co w przypadku posiadania takich zapisów w regulaminie? Czy pracodawca może ukarać za nawiązanie relacji partnerskiej wśród zatrudnionych? Jak już wcześniej zostało wspomniane, każdy ma prawo decydować o swoim życiu osobistym. Zdaniem ekspertów z zakresu prawa pracy obowiązek poinformowania pracodawcy o związku między pracownikami nie narusza Konstytucji.

Jeśli pracodawca zawarł w regulaminie obowiązek informacyjny, po uzyskaniu takiej wiadomości decyduje czy okoliczność ta może wpływać negatywnie na firmę. Jeśli tak, może np. przenieść jedną z osób do innego działu. Kiedy związek pracowników wpływa na wykonywanie przez nich pracy, spóźnianie się, sztuczne generowanie nadgodzin, konflikty w zespole, słabsze wyniki czy naruszanie innych zasad obowiązujących w firmie, pracodawca może rozwiązać z nimi umowę bez wypowiedzenia czyli w trybie natychmiastowym (art. 52 Kodeksu pracy). Uzasadnieniem będą poszczególne naruszenia obowiązków pracowniczych.

Romans z przełożonym

Bardziej kontrowersyjną sytuacją pozostaje romans z przełożonym lub przełożoną. Tutaj zarzutów może być więcej, chociażby:

  • faworyzowanie pracownika w ustalaniu wynagrodzeń i premii,
  • nieobiektywna ocena pracy,
  • przydzielanie łatwiejszych zadań czy
  • wybieranie osób do awansu.

W takiej sytuacji uzasadnione wydaje się skorzystanie z przywołanego art. 100 Kodeksu pracy. Romans z przełożonym może być uznany za złamanie jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych jakim jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Natomiast z drugiej strony stosunku pracy pozostaje obowiązek pracodawcy z art. 94 pkt 10 Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany w szczególności wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Po drugie, romans z osobą pozostającą w relacji podległości służbowej narusza zasadę równości w zatrudnieniu. Zatem pracodawca powinien pilnować przestrzegania tych zasad w firmie. Jeśli otrzymuje informację na temat poważnych naruszeń, powinien reagować.

Ważne

Od sytuacji dobrowolnego związku w pracy należy odróżnić przypadki molestowania seksualnego. To oddzielna kwestia - zachowanie niepożądane. Molestowanie może przybierać formy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne, a pracodawca powinien je wychwytywać i im przeciwdziałać.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z 1997 Nr 78, poz. 483)

