24 grudnia 2024 r. będzie wolne? Coraz bliżej nowelizacja [Projekt ustawy]

Coraz bliżej Święta, a wciąż nie wiemy czy Wigilia Bożego Narodzenia będzie wolna od pracy. Projekt nowelizujący ustawę o dniach wolnych od pracy dodaje 14. dzień, w którym Polacy mieliby mieć wolne - 24 grudnia. Poparcie dla wolnej Wigilii Bożego Narodzenia wyraził m.in. Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki czy Ministra Rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Prezydent RP Andrzej Duda stwierdził, że podpisałby tę ustawę.

rozwiń >

24 grudnia jako dzień wolny od pracy

To było pewne, że prędzej czy później Wigilia Bożego Narodzenia stanie się dniem wolnym od pracy. Mamy już projekt zmieniający ustawę o dniach wolnych od pracy, który to dodaje 24 grudnia do 13 świąt wolnych od pracy w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że będziemy ich mieli 14. Uznanie Wigilii Bożego Narodzenia za święto ustawowo wolne od pracy popiera m.in. Prezydent RP, Andrzej Duda, Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki i Ministra rodziny, Agnieszka Dziamianowicz-Bąk. Projekt dodający czternaste święto wolne od pracy w dniu 24 października 2024 roku przedstawił Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowe Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy).

REKLAMA

Autopromocja

Wigilia Bożego Narodzenia wolna od pracy

Podobny projekt dodający do dni wolnych od pracy Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia wpłynął do sejmu 5 grudnia 2018 roku. Wówczas skierowano projekt do I czytania i na tym prace sejmowe się skończyły. Pomysł ten negatywnie ocenili przedstawiciele pracodawców, wnosząc o zaniechanie dalszych prac legislacyjnych.

Obecnie projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie jednego dodatkowego święta. Pomija się Wielki Piątek. Nie przemawiają też argumenty świadczące o wielkich stratach dla gospodarki narodowej. Tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia pracownicy biorą urlop wypoczynkowy, pracują krócej albo otrzymują wolne od pracodawcy. Nie przewiduje się więc niekorzystnych skutków ustanowienia dnia wolnego akurat w tym dniu. Tym bardziej, że sami przedsiębiorcy udzielają swoim pracownikom tego dnia wolnego.

Wigilia wolna od pracy - projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy gov.pl

Uzasadnienie do projektu nowelizacji: Projektodawcy proponują wprowadzić dzień wolny od pracy 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia. Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia. Wigilia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin, którzy ten szczególny czas spędzają w gronie najbliższych podczas kolacji wigilijnej kultywując m.in. tradycje religijne. Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00. Wigilia Bożego Narodzenia wiąże się też z podróżami oraz wyjazdami pracowników oraz ich rodzin, aby ten wyjątkowy czas mogli spędzić z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi, którzy często mieszkają w różnych miejscach w Polsce. Proponowane rozwiązanie umożliwi rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie. Dodatkowy dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia ułatwi pracownikom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, a co za tym idzie ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze. Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech. Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy stanowi, że dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, I maja Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele. Poprzez zmianę ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie dodatkowy dzień wolny w dniu 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czytamy, że Polacy wciąż są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. W naszym państwie pracuje się 40,4 godzin tygodniowo. To o 3 godziny dłużej niż przeciętnie pracuje się w UE. Dłużej od nas pracują już tylko Grecy. Natomiast pod względem godzenia życia prywatnego z zawodowym zgodnie z danymi na 2022 rok Polska zajmuje 3 miejsce, ale od końca. Warto więc pochylić się nad work-life balance.

Czy 24 grudnia 2024 roku będzie dniem wolnym od pracy?

REKLAMA

Pracownicy zainteresowani są odpowiedzią na pytanie czy już w tym roku skorzystają z dodatkowego dnia wolnego w dniu 24 grudnia. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odpowiada, że wszystko zależy od tempa prac sejmowych. Na pewno jest szansa na to, że już w 2024 roku pracownicy nie pójdą do pracy 24 grudnia. Tym bardziej, że poparcie dla tej ustawy wyraził Prezydent RP Andrzej Duda. Udzielając wypowiedzi w Radiu Zet, przyznał, że podpisałby tę ustawę. W dniu 8 listopada (piątek) odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji. Wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji nie przeszedł (wynik: 213 za, 235 przeciw, 1 wstrzymał się). Zagłosowano natomiast za wnioskiem o skierowanie projektu ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju (wynik: 235 za, 215 przeciw, 0 wstrzymało się).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na temat dodania Wigilii Bożego Narodzenia do dni wolnych od pracy pozytywnie wypowiada się także Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki. Na pytanie infor.pl o ocenę projektu ustanawiającego Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy odpowiada następująco:

Przedsiębiorcy przeciw dniu wolnemu w wigilię

Przeciwko ustanowieniu dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia są przedsiębiorcy. Dnia 24 listopada 2024 r. otrzymaliśmy komentarz w danej sprawie od rzecznika MŚP. Minister Agnieszka Majewska zwraca uwagę na tryb procedowania projektu oraz termin wejścia w życie nowego przepisu. Skoro nowa regulacja ma zacząć obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, bardzo możliwe jest, że wolna będzie już wigilia tego roku. Projekt skierowano do konsultacji w dniu 30 października 2024 r., a więc jego uchwalenie i wejście w życie w 2 miesiące podaje w wątpliwość „dotrzymanie standardów odpowiedzialnego i racjonalnego prawodawstwa”. Rzeczniczka MŚP proponuje wprowadzić długie vacatio legis, pozwalające na dostosowanie się do nowych przepisów. Jej zdaniem wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego w 2024 roku może przynieść wymierne straty i utrudnienia organizacyjne np. w logistyce i handlu. Rzeczniczka MŚP podkreśla: „decyzja co do ewentualnego ustanowieni dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy nie powinna być podejmowana pochopnie, gdyż wymaga zebrania odpowiednich danych, poddania ich pogłębionej analizie oraz przeprowadzenia bez zbędnego pośpiechu rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi grupami społecznymi, w tym także z przedsiębiorcami”.

24 grudnia 2024 roku – czy wolne od pracodawcy?

Czy 24 grudnia 2024 roku może być dniem wolnym od pracodawcy, jeśli ustawa nie wejdzie w życie? Oczywiście. W przepisach wewnątrzzakładowych zawsze można korzystniej unormować sytuację pracownika niż wymagają tego przepisy prawa pracy. Coraz więcej pracodawców decyduje się na taki ruch. To często jeden z benefitów pozapłacowych, który pracownicy bardzo sobie cenią. Jak już wcześniej zostało napisane, w tym dniu zwykle pracuje się krócej. Nie jest więc wielką szkodą dla pracodawcy uznanie go za wolny od pracy. Natomiast taka inicjatywa z pewnością spotka się z aprobatą pracowników i może być elementem employer brandingu. Pracodawca w ten sposób wyraża również zaangażowanie w utrzymywanie balansu między życiem prywatnym i zawodowym swojego zespołu.

Polecamy: Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Wszystkie dni wolne od pracy w Polsce

Wszystkie dni wolne od pracy w Polsce wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Aktualnie dniami wolnymi od pracy w Polsce są wszystkie niedziele oraz 13 następujących świąt:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

Boże Ciało,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.