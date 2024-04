2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

2 maja 2024 to Święto Flagi

Dnia 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto Flagi zostało ustanowione w 2004 r. pomiędzy Świętem Pracy (1 maja), a Świętem Narodowym 3 Maja. Powstawało wówczas wiele pytań o to, czy 2 maja to wolne od pracy. Dzień Flagi nie został jednak dopisany do ustawy o dniach wolnych od pracy, w której to widnieje katalog wszystkich świąt wolnych od pracy w Polsce.

2 maj 2024 ShutterStock

4 lata temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Flagi przygotowało ciekawy miniprzewodnik „Biało-Czerwona”. Pobierz >>>

Co ciekawe, 2 maja obchodzono kiedyś Dziady wiosenne. W tradycji słowiańskiej to święto upamiętniające zmarłych. Dziś Zaduszki obchodzone są raz w roku 1 listopada. Były to kiedyś Dziady jesienne.

Czy 2 maja to wolne od pracy?

Nie. Dnia 2 maja to dzień pracujący. Urzędy, poczta, galerie handlowe są normalnie otwarte. Niektóre podmioty zatrudniające pracowników wyznaczyły 2 maja na dzień wolny od pracy w zamian za święto wypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. Warto więc sprawdzić przepisy wewnątrzzakładowe, czy pracodawca nie ustanowił 2 maja dniem wolnym od pracy. Zwykle takie informacje przekazywane są w formie zarządzenia.

Kto nie pracuje 2 maja?

W czwartek 2 maja nie pracują nauczyciele. 2 maja 2024 r. to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Jest to więc także dzień wolny od szkoły dla uczniów.

Dlaczego 2 maja nie jest wolny?

2 maja ustanowiono Dniem Flagi RP mocą Ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 Nr 49, poz. 467). Ustawa nie określa jednak charakteru tego święta. Nie określono czy to święto państwowe, czy narodowe. Nie rozszerzono również katalogu świąt wolnych od pracy z ustawy o dniach wolnych od pracy.

2 maja to dzień refleksji nad historią naszego państwa i podkreślenie Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Ustalone jest w przede dniu obchodów 3-majowych, kiedy to w całej Polsce powiewają biało-czerwone flagi. Taki dzień skłania do zadumy nad naszą narodowością, nad polskimi symbolami oraz wyraża szacunek do flagi.

Poza tym, jest wiele innych świąt i dni upamiętniających różne grupy ludzi, np. zawodowe, które nie są dniami wolnymi od pracy.

Czy 1, 2 i 3 maja się pracuje?

1 maja to Święto Pracy i jest to dzień wolny. 3 maja, jak wiadomo, wypada Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja i jest to również dzień wolny od pracy. Natomiast 2 maja, mimo iż jest to dzień pracy, pracownicy często spędzają na urlopie. 2 maja to jeden z najczęściej wybieranych dni urlopowych. Pracownicy składają wnioski urlopowe w celu przedłużenia sobie majówki i zwykle wyjazdów majówkowych.

W 2024 r. majówka wypada od środy 1 maja do niedzieli 5 maja. Przy wzięciu jednego dnia urlopu na 2 maja liczy w sumie 5 dni.