Niedziela handlowa - grudzień 2023 ma aż 5 niedziel. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Niedziela handlowa wypada 17 i 24 grudnia. Czy dozwolony handel zostanie przeniesiony z Wigilii na 10 grudnia? Powstał projekt ustawy.

Niedziele w grudniu 2023 roku – kalendarz

Kalendarz grudnia przedstawia w tym roku 5 niedziel. Wypadają one w następujące dni:

Autopromocja

3 grudnia 2023 r.,

10 grudnia 2023 r.,

17 grudnia 2023 r.,

24 grudnia 2023 r.,

31 grudnia 2023 r.

Grudzień 2023 – niedziele handlowe

W tym roku i na tę chwilę pewne jest, że pierwsza (3 grudnia) i ostatnia niedziela (Sylwester - 31 grudnia) grudnia to niedziele niehandlowe. Grudzień nie należy bowiem do wyjątków, kiedy to ostatnia niedziela w miesiącu jest handlowa. Dla przypomnienia istnieją cztery takie miesiące i są nimi styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym druga niedziela miesiąca, 10 grudnia, również jest niedzielą niehandlową.

Pozostałe dwie niedziele czyli 17 oraz 24 grudnia powinny być zgodnie z przyjętą zasadą niedzielami handlowymi. Zasada ta traktuje o tym, że dwie niedziele poprzedzające bezpośrednio Święta Bożego Narodzenia to niedziele handlowe. Podobna zasada dotyczy Wielkanocy, ale w tamtym przypadku tylko jedna niedziela poprzedzająca Wielkanoc jest handlowa.

Grudzień 2023 - niedziela handlowa 10 czy 24 grudnia? Przesunięcie, zmiana Shutterstock

Nie wiadomo jednak czy w tym roku jedna niedziela handlowa grudniowa nie zostanie przesunięta. Dnia 24 grudnia wypada bowiem Wigilia Bożego Narodzenia i w celu zapewnienia pracownikom handlu spędzenia tego dnia w gronie najbliższych Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg złożyła propozycję przesunięcia niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia 2023 roku. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (UD508) w czwartek 9 listopada 2023 roku został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istotą projektu jest ustanowienie niedzieli 24 grudnia 2023 r. dniem objętym zakazem z art. 5 ustawy, który polega na zakazie handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

W uzasadnieniu dla zmiany w niedzielach handlowych grudnia podano:

Autopromocja Kodeks pracy 2023 Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę

„Biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2023 jedna z dwóch niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, tj. Wigilię, proponuje się wprowadzenie zmiany w przepisach ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którą niedziela 24 grudnia będzie dniem objętym zakazem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Jest to uzasadnione szczególnym czasem jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, przygotowań i spotkań rodzinnych.

Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023 Publikacja, która szczegółowo przedstawia zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy. Nowe przepisy wymagają sporządzenia nowych dokumentów kadrowych lub dostosowania dotychczasowej dokumentacji do zmienionych regulacji. Książka „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” zawiera wzory nowych dokumentów kadrowych, takich jak: regulamin pracy zdalnej, regulamin kontroli trzeźwości pracowników, wniosek o urlop opiekuńczy. Kup książkę

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu proponuje się ustanowienie, tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych – w tym przypadku proponuje się jednak ograniczenie handlu do godz. 14.00 z uwagi na niniejszą propozycję zniesienia zakazu w tym dniu, która zmienia ustalony porządek prawny w związku z ułożeniem się kalendarza świąt w 2023 roku.”

Mając na uwadze powyższe wytłumaczenie, 10 grudnia handel miałby być dozwolony tylko do godziny 14:00.

Grudzień 202 3 (niedziela) Niedziela handlowa 3 grudnia 202 3 nie 1 0 grudnia 202 3 tak? 1 7 grudnia 202 3 tak 24 grudnia 2023 31 grudnia 2023 tak? nie

Ważne Podsumowując, w grudniu 2023 roku będą aż dwie niedziele handlowe: 17 grudnia oraz 24 lub 10 grudnia. Datę drugiej niedzieli handlowej poznamy w najbliższym czasie.

Kiedy jest niedziela handlowa?

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (czyli ustawą o zakazie handlu) wprowadzony nią zakaz nie obejmuje wszystkich podmiotów i wszystkich niedziel w roku. Istnieją więc wyjątki od ogólnie przyjętej normy.

Jednym z nich są tak zwane niedziele handlowe. Ustawa dokładnie je określa. Kiedy są niedziele handlowe? Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zakaz handlu nie obowiązuje w:

Autopromocja Pracownik i pracodawca w sądzie Publikacja omawia procedury, orzecznictwo oraz nowe przepisy i doświadczenia procesowe.

Sprawdź

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia (2 niedziele w grudniu);

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy (1 niedziela w marcu lub kwietniu w zależności od występowania świąt w danym roku kalendarzowym);

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu (4 niedziele).

Reasumując, w całym roku kalendarzowym jest tylko 7 niedziel handlowych.

Warto wiedzieć, że święto ustawowo wolne od pracy (jedno ze świąt uregulowanych w ustawie o dniach wolnych od pracy), które wypada w niedzielę handlową wprowadza tego dnia zakaz handlu. Święto de facto przekształca niedzielę handlową w niedzielę niehandlową.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Ostatnia niedziela handlowa była ponad 3 miesiące temu – 27 sierpnia 2023 roku. Najbliższa niedziela handlowa wypada 17 grudnia (chyba, że proponowana zmiana wejdzie w życie – wówczas pierwsza będzie niedziela 10 grudnia), po niej już za tydzień w Wigilię 24 grudnia również będą otwarte sklepy (chyba, że ustawa przesuwająca niedzielę na 10 grudnia wejdzie w życie). Będą to już ostatnie niedziele handlowe w tym roku.

Niedziele handlowe 2023:

29 stycznia 2023 r.,

2 kwietnia 2023 r.,

30 kwietnia 2023 r.,

25 czerwca 2023 r.,

27 sierpnia 2023 r.,

17 grudnia 2023 r.,

24 grudnia 2023 r. (lub 10 grudnia 2023 r.)

W nowym roku najbliższa niedziela handlowa wypada już 28 stycznia 2024 r.