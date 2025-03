Rekrutacja do KSAP 2025. Kształcenie stacjonarne i dualne

O rekrutacji do KSAP w 2025 r. opowiada Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Co daje KSAP? Na czym polega kształcenie stacjonarne i dualne?

Praca jako urzędnik albo pracownik służby cywilnej a KSAP

Osoby, które chcą związać karierę zawodową z administracją publiczną lub służbą cywilną, a nawet pracują już jako urzędnicy mogą rozważyć naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Dlaczego? Wyjaśnia Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor KSAP: Jeżeli ktoś wiąże swoją karierę zawodową z administracją publiczną, czy na stałe, czy na kilkanaście lat, nasza szkoła jest naturalną ścieżką do tego, by zacząć ją od stopnia urzędnika służby cywilnej (osoby zatrudnionej na podstawie mianowania). Oczywiście w administracji publicznej nie trzeba pracować jako urzędnik służby cywilnej. Można się zatrudnić w drodze konkursu, na określone stanowisko. Takie nabory prowadzi każdy dyrektor generalny, we wszystkich urzędach. Wówczas jest się pracownikiem służby cywilnej. Pracownicy służby cywilnej również mogą skorzystać z kształcenia w naszej szkole lub podejść do egzaminu na urzędnika mianowanego, również w KSAP.

Warto podkreślić, że Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie jest tradycyjną uczelnią. Ma osobną ustawę (ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego), która reguluje jej działanie.

- Działamy poza systemem szkół wyższych. Jesteśmy więc nietypową szkołą, bo nie przyznajemy tytułów magistra czy doktora. My rekrutujemy do KSAP magistrów i doktorów, jeżeli tacy chcą się u nas kształcić, i oferujemy bardzo praktyczny trening, który trwa, w zależności od typu kształcenia, zgodnie ze Statutem KSAP, od 18 do 24 miesięcy – mówi Małgorzata Bywanis-Jodlińska.

Kształcenie stacjonarne i dualne w KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oferuje dwie formy kształcenia: stacjonarną i dualną. Pierwsza jest skierowana do absolwentów wszystkich kierunków, którzy chcą pracować w administracji publicznej. Jak czytamy na stronie internetowej KSAP:

Program oferuje kompleksowy rozwój wiedzy, umiejętności i postaw kluczowych dla przyszłych liderów administracji publicznej.

Absolwent kształcenia stacjonarnego w KSAP to lider administracji, który potrafi efektywnie współpracować z innymi, angażować się w rozwiązywanie złożonych problemów i podejmować decyzje w oparciu o dogłębną analizę oraz zrozumienie współczesnych wyzwań.

Ile trwa kształcenie dualne?

Kształcenie dualne jest przeznaczone dla pracowników służby cywilnej i urzędów państwowych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje przywódcze i zdobyć nowoczesne umiejętności zarządcze. - Polega ono na tym, że przez trzy tygodnie w miesiącu słuchacz normalnie pracuje w swojej instytucji, a do szkoły przyjeżdża (w trakcie urlopu bezpłatnego) na jednotygodniowe zjazdy (od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 lub dłużej). W ich trakcie otrzymuje pokaźną dawkę wiedzy i praktyki – wyjaśnia Małgorzata Bywanis-Jodlińska.

Rekrutacja do KSAP

O tym, jakie warunki należy spełnić, by wziąć udział w rekrutacji do KSAP oraz czy inne są warunki dla trybu stacjonarnego, a inne dla dualnego mówi Dyrektor KSAP:

W obu przypadkach należy mieć wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe. W obu przypadkach trzeba być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać obowiązkowi obrony ojczyzny. Jeśli chodzi o kształcenie dualne, dodatkowo należy mieć zgodę pracodawcy, czyli dyrektora generalnego, na odbycie takiego kształcenia oraz mieć co najmniej dwuletni staż pracy na umowie o pracę na czas nieokreślony.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i działalności KSAP można znaleźć tu: https://ksap.gov.pl/ksap/

Rozmowa o rekrutacji i kształceniu w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (https://zielonalinia.gov.pl/-/rozmowa-o-rekrutacji-i-ksztalceniu-w-krajowej-szkole-administracji-publicznej)

