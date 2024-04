Dofinansowanie szkoleń HR - PARP 2024

PARP 2024 - można już składać wnioski o dofinansowanie szkoleń HR. Ile dofinansowania z FERS można otrzymać? Jaki jest termin składania wniosków?

rozwiń >

PARP 2024 - dofinansowanie z FERS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczyna proces przyjmowania wniosków w ramach naboru „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Ma on na celu wsparcie rozwoju kompetencji pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną. Przedsiębiorcy mają szansę uzyskać nawet 80% dofinansowania na wewnętrzne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Autopromocja

Wnioski o dofinansowanie szkoleń HR - termin 2024-2026

Termin składania wniosków został wyznaczony od 25 marca 2024 roku do 30 listopada 2026 roku. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw w ramach naboru wynosi 108,2 miliona złotych.

– Finansowanie rozwoju kompetencji pracowników to inwestycja w przyszłość każdej firmy. Akademia HR oferuje przedsiębiorcom nie tylko możliwość otrzymania refundacji kosztów szkoleń czy doradztwa, ale przede wszystkim szansę na wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie potencjału swojego zespołu i poszerzanie jego kompetencji zarządczych w obszarze HR – mówi Katarzyna Karpińska, ekspertka z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Akademia HR - oferta dla przedsiębiorców

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” adresowana jest do mikro (bez osób samozatrudnionych) małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, będących na różnych etapach rozwoju. Kluczowe jest zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój zasobów ludzkich oraz spełnienie określonych warunków uczestnictwa.

Aby wziąć udział w naborze, należy skorzystać z dwóch istotnych narzędzi: Autodiagnozy – interaktywnego kwestionariusza do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz Opisu kompetencji w obszarze HR. Dzięki nim możliwa jest precyzyjna ocena potrzeb firmy oraz dobór odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Akademia HR umożliwia przedsiębiorcom efektywne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. W obliczu wyzwań takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, praca zdalna, wielokulturowość czy starzenie się pracowników – inwestycja w rozwój kompetencji kadry zarządzającej staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

Dofinansowanie szkoleń PARP - na co można przeznaczyć?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? Wsparcie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym: właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z wyżej wspomnianej autodiagnozy oraz takie, które mieszczą się w opisie kompetencji kadr w obszarze HR.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie szkoleń?

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie za pośrednictwem wybranych operatorów szkoleniowo-doradczych, wśród których znajdują się:

HRP GRANTS sp. z o.o. : Przepis na rozwój – Akademia HR, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa : Akademia HR – doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości : UPSKILLING HR, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. : Akademia HR – czas na zmiany, Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. : Akademia HR. Szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstw i ich pracowników, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: AKADEMIA HR – dostosuj firmę do wymagań jutra, CERTES sp. z o.o. : NA WYŻSZYM POZIOMIE – KWALIFIKACJE DLA HR, Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”: Menadżer HR, TECHPAL sp. z o.o. : AKADEMIA HR. Profesjonalne kadry HR kluczem do rozwoju przedsiębiorstw.

Dziewięciu wyżej wspomnianych operatorów będzie udzielać wsparcia szkoleniowo-doradczego, odpowiadającego założeniom Opisu Kompetencji w obszarze HR. Dzięki nim uczestnicy szkoleń i doradztwa będą rozwijać umiejętności niezbędne do tworzenia zasad zrównoważonego rozwoju dostosowanych do potrzeb ich firm oraz formułowania polityki personalnej w kontekście wyzwań rynku pracy. Będą przygotowani do identyfikacji potrzeb rozwojowych organizacji, opracowywania strategii HR wspierającej różnorodny rozwój oraz integrowania aspektów związanych z zieloną gospodarką i z polityką personalną. Dodatkowo, zdobędą umiejętności analizy i dostosowania polityki HR do aktualnych trendów rynkowych, zaangażowania różnych grup interesariuszy w procesy HR oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

Więcej informacji na temat naboru oraz terminów przyjmowania wniosków przez poszczególnych operatorów można znaleźć na stronie PARP.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest rozwój edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, a także ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Więcej informacji o programie FERS można znaleźć na stronie PARP.