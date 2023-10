Szykują się zmiany w pracy dyspozytora medycznego

Trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego. Co się zmieni? Co zrobić, żeby zostać dyspozytorem medycznym? Jakie są obowiązki dyspozytora medycznego?

Projekt rozporządzenia w sprawie dyspozytorów medycznych

Dlaczego wprowadza się zmiany?

Co zrobić, żeby zostać dyspozytorem medycznym?

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 27b ust. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1541, dalej jako: ustawa). Każdorazowo Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

1) ramowe programy kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7 ustawy,

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej,

3) szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7 ustawy,

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7 ustawy,

- mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego indywidualnego rozwoju zawodowego, jednolitości odbywania kursów, szybkości i jednolitości postępowania oraz przygotowania do pracy na stanowiskach dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, a także jednolitych standardów postępowania dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, przestrzegania obowiązujących procedur oraz przejrzystości dokumentowania i zatwierdzania realizacji obowiązku indywidualnego rozwoju zawodowego. Projekt bardzo szczegółowo określa: Ramowy program kursu na stanowisko dyspozytora medycznego. Dla przykładu można podać, że ma to być wiedza z zagadnień z medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego niezbędne do realizacji zadań dyspozytora medycznego; zasady i procedury przyjmowania oraz obsługi wezwań, a także zasady dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne; zasady wykorzystania algorytmu zbierania wywiadu medycznego; zasady prowadzenia korespondencji w łączności radiowej, w tym wykorzystanie alfabetu międzynarodowego; zasady stosowania przymusu bezpośredniego

Ramowy program kursu na stanowisko wojewódzkiego koordynatora.

Ramowy program kursu doskonalącego dyspozytorów medycznych. Zakłada się, że projektowane zmiany spowodują zwiększenie wykwalifikowanej kadry medycznej przez kursy uprawniające do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego. W efekcie końcowym zmiany te będą pozytywnie wpływać na osoby starsze, niepełnosprawne, rodziny, dzieci - ogólnie na społeczeństwo.

Kup książkę ramowy program kursów, sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy kwalifikacje kadry dydaktycznej;

wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego, co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań dyspozytora medycznego, lub w zespole ratownictwa medycznego, w tym lotniczym zespole ratownictwa medycznego, w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz ortopedii lub ortopedii i traumatologii, i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

ustala kolejność i ważność działań oraz wysyła zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,

instruuje osoby udzielające pierwszej pomocy,

przekazuje osobie kierującej akcją ratowniczą informacje, które ułatwią prowadzenie medycznych czynności ratunkowych,

powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, wyspecjalizowane oddziały szpitalne lub jednostki współpracujące z systemem (m.in. Państwową Straż Pożarną, Policję, GOPR, TOPR). Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1541) Zobacz również: Zawody medyczne - duże zmiany