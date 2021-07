Jak rekrutować pracowników IT? - 5 wskazówek

Rekrutacja pracowników IT nie należy do najprostszych. Zapotrzebowanie na specjalistów IT utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak znaleźć wartościowych pracowników? Oto 5 wskazówek.

Niełatwa rekrutacja w branży IT

Proces rekrutacji nie polega jedynie na przeglądaniu przesłanych CV. Tym bardziej jeśli poszukujesz pracowników z branży, w której zapotrzebowanie na specjalistów wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak pokazuje badanie „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii” zdaniem 39% osób pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich sektor i sprzyjał zatrudnieniu. W takiej sytuacji rekrutacja wartościowych pracowników stanowi wyzwanie. Dziś podpowiadamy jak znaleźć ludzi do zespołu IT.

Jak znaleźć wartościowego pracownika IT?

Jak znaleźć ludzi do zespołu IT? Weryfikuj ich potrzeby. Stół do ping- ponga? Telefon firmowy? Nie ma uniwersalnych benefitów, które zachwycą pracowników z każdej branży. Jak się okazuje w przypadku sektora IT wśród najlepiej ocenianych działań znajdują się:

możliwość pracy w trybie home office (88%), zapewnienie odpowiedniej higieny pracy (70%), wsparcie techniczne i sprzętowe (57%) wdrożenie komunikatorów internetowych w codziennej komunikacji firm (56%).

To jednak nie wszystko. 54% badanych wskazuje, że ważnym obszarem jest dla nich wsparcie okazywane przez managerów (54%) i zachowania zarządzających takie jak okazywanie empatii czy zrozumienia (53%).

- Aktualna sytuacja sprawiła, że managerowie muszą odejść od wypracowanych dotąd schematów zarządzania i wykorzystać umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne – mówi Marcin Nowacki, coach biznesu. – Pracownicy wymagają od nich wręcz wyjścia poza ramy bycia „sztywnym dowódcą” na rzecz „empatycznego lidera” – dodaje ekspert.

Zdalna i krótsza rekrutacja oraz szybka komunikacja

Wspomniany raport podaje także, że jedną z większych zmian ocenianych na plus przez 87% respondentów jest możliwość prowadzenia procesu rekrutacyjnego całkowicie zdalnie. Kolejnym istotnym aspektem jest zmniejszona ilość etapów rekrutacji i skrócenie czasu jej trwania. Po raz kolejny podniesiono także kwestię komunikacji. Kandydaci na programistów, czy specjalistów ds. IT docenili szybsze otrzymywanie informacji zwrotnej (24%) i lepszy kontakt z osobą prowadzącą rekrutację (17%).

Wskazówka - możesz stworzyć spójny proces rozmowy kwalifikacyjnej z kartami wyników, aby upewnić się, że wszyscy kandydaci są oceniani pod kątem cech, które ceni twoja firma. Dodatkowo po ukończeniu procesu warto zebrać informacje zwrotne na temat tego, jak postrzegają twoją firmę i doświadczenie, które nabyli podczas rekrutacji.

Ważny employer branding

Jeśli zastanawiasz się jak znaleźć ludzi do zespołu IT powinieneś przyjrzeć się swojej marce pracodawcy. Konkurencyjność firmy definiuje się dziś nie tylko jako jakość produktów i usług, ale także przez reputację na rynku pracy. Czy Twoja organizacja jest na to gotowa? Czy jak połowa polskich firm wciąż nie masz strategii dotyczącej kształtowania swojego wizerunku? A może jak 25% organizacji w ogóle nie dostrzegasz takiej potrzeby? Employer branding to nie moda, a strategia konieczna w każdej firmie IT.

- Marka pracodawcy to połączenie reputacji firmy i wartości, które oferuje potencjalnym pracownikom. Wśród nich znajduje się m.in. kultura organizacyjna, rodzaj projektów, czy możliwości rozwoju w ramach organizacji – mówi Sebastian Kopiej z Commplace. - Jednocześnie należy pamiętać, jak duży wpływ na wizerunek marki mają także obecni pracownicy, rekomendacje pojawiające się w internecie, poczta pantoflowa, czy prowadzone kampanie wizerunkowe – dodaje ekspert z Commplace.

W odpowiedzi na pytanie jak znaleźć ludzi do zespołu mogą pomóc poniższe działania:

Audyt wizerunku firmy jako marki pracodawcy. Przygotowanie i wdrożenie strategii employer brandingowej. Warsztaty z managerami z zakresu budowania relacji interpracowniczych. Audyt określający identyfikację pracowników z firmą. Zaangażowanie pracowników w rozwój przedsiębiorstwa.

Zastanawiasz się jak znaleźć ludzi do zespołu IT? Być może nadszedł czas, aby zwiększyć zasoby przeznaczone na utrzymanie pozytywnej marki pracodawcy. Dzięki temu pozyskasz talenty, które będą wspierać twoją markę we wzroście. A przecież na tym najbardziej ci zależy.