Rekrutacja pracowników z Ukrainy

Zatrudnianie Ukraińca – krok po kroku

Obywatele Ukrainy powinni posiadać dwa uprawnienia – do podjęcia zatrudnienia oraz do pobytu na terytorium naszego kraju. W przypadku przebywania w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy bądź wizy, potrzebują także zezwolenia na pracę. Wymienione uprawnienia do podjęcia legalnej pracy wymagają też spełnienia kryteriów przewidzianych przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Najszybszą i najprostszą formą zatrudnienia Ukraińca jest po prostu powierzenie mu pracy na podstawie oświadczenia, zawierającego dane pracodawcy, pracownika oraz informacje o samej pracy. Dzięki temu obywatele Ukrainy w okresie do 6 miesięcy przez kolejny rok mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia o pracę.

Po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł, wypełniony dokument należy zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy, który wpisze go do ewidencji oświadczeń. Oryginał należy dać pracownikowi, a zarejestrowane oświadczenie może stanowić podstawę do uzyskania wizy w celu wykonywania pracy. W dniu objęcia danego stanowiska przez Ukraińca, pracodawca powinien zawiadomić o tym pisemnie urząd pracy. Zatrudniającego obowiązują w takim przypadku te same czynności co w przypadku zatrudniania obywatela polskiego.

Profity dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy zarabiają w Polsce niemal 5 razy więcej niż we własnym kraju! Ponad połowa Ukraińców deklaruje, że ich pracodawca zapewnia im mieszkanie, ponad 1/3 dostaje wyżywienie. – Warunki, które oferują polscy przedsiębiorcy są bardzo atrakcyjne, szczególnie w branżach, w których istnieją spore luki kadrowe, jak budownictwo, produkcja czy IT – stwierdza Beata Pisula z Talinkme.pl. – Ponad 70% zatrudnionych Ukraińców wykonuje prace fizyczne. Pozostała część pracuje

w gastronomii, hotelarstwie, opiece nad dziećmi czy fryzjerstwie i kosmetyce. Jednak coraz większy odsetek obywateli Ukrainy podnosi swoje kwalifikacje, do perfekcji ucząc się języków i podejmując pracę w szkołach czy urzędach – dodaje ekspertka.

Wbrew panującej opinii, w Polsce przebywa obecnie więcej Ukraińców niż Ukrainek. Najliczniej przybywają do nas ludzie młodzi, w wieku 21-30 lat (40%) i najchętniej lokują się w dużych miastach – Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie czy Wrocławiu. Mimo, że pracodawcy chcą zatrudniać obcokrajowców na dłużej, spora część z nich po kilku miesiącach wraca do ojczyzny z z uwagi na zatrudnienie na podstawie oświadczenia, rośnie jednak liczba osób, które chcą zamieszkać w Polsce na stałe – obecnie deklaruje to już co piąty Ukrainiec. – Obywatele Ukrainy najczęściej szukają pracy na dwa sposoby: przez portale pracy, ogłaszając na nich swoją dostępność, a także przez agencje zatrudnienia – wymienia ekspertka Talinkme.pl. – Na polskim rynku powstały specjalne firmy, które zajmują się pośrednictwem między pracodawcami z Polski a pracownikami zza wschodniej granicy. Poza tym zapewniają często obsługę formalno-prawną, przeglądają CV, weryfikują umiejętności kandydata oraz przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne. Pracodawca może zdecydować się na zatrudnienie na własną rękę. Jednak mimo oszczędzenia kosztów, jest to sposób bardziej czasochłonny i mniej pewny – mówi Beata Pisula.

Generalne nastawienie przedsiębiorców do Ukraińców jest przyjazne – łatają oni całkiem spore braki kadrowe w niektórych branżach. Zgodnie z badaniem Havas Media Group, ponad 80% respondentów twierdzi, że nie ma problemu w pracowaniem z osobami z Ukrainy w tej samej firmie. Ponad połowa Polaków zgodziłaby się, aby obcokrajowiec był ich przełożonym. Czy ankietowani odpowiadali zgodnie z prawdą – ciężko powiedzieć, ponieważ aż 13,5% pracujących Ukraińców narzeka na nieprzyjazny stosunek do nich ze strony naszych rodaków, co zniechęca ich do podjęcia stałej pracy i pozostania na dłużej w naszym kraju. Mimo tego, ta grupa narodowa stanowi najliczniejszą mniejszość w Polsce. Tworzą bardzo ważną zbiorowość ekonomiczną i przyczyniają się do wzrostu polskiego PKB.

Beata Pisula