Dziś samo „dziękuję” to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników, aby czuli się dostrzegani? Dla wielu osób najważniejsze nie jest to, czy usłyszą „dobra robota", ale czy przełożony naprawdę rozumie, co musieli zrobić, by ten efekt osiągnąć.

Człowiekiem się jest, a szefem się bywa

„Człowiekiem się jest, a szefem się bywa” – to powiedzenie trafnie opisuje wyzwania współczesnej kultury pracy. W świecie dynamicznych zmian technologii, struktur i ról zawodowych, stanowiska bywają tymczasowe, ale relacje i emocje związane z pracą pozostają z ludźmi na długo. Coraz częściej to nie zakres obowiązków, lecz jakość dialogu z przełożonym decyduje o tym, czy zespół czuje sens tego, co robi i pozostaje zaangażowany.

Jak naprawdę doceniać pracowników?

Relacje z przełożonym to jednak tylko część obrazu. Równie ważne są konkretne warunki zatrudnienia i formy wsparcia oferowane pracownikom. W ich motywacji wynagrodzenie pozostaje podstawą, a praktyczne benefity - od elastycznego czasu pracy, przez opiekę medyczną, po dofinansowanie transportu i wypoczynku - znacząco wpływają na decyzję o pozostaniu w firmie. Nie bez powodu aż 61 proc. pracowników w badaniach Sodexo Polska i Antal wskazało dobry posiłek w pracy jako inwestycję w swoją wydajność. Dostęp do zdrowego i pożywnego jedzenia w miejscu pracy staje się więc dużym wsparciem, bo pomaga utrzymać energię i koncentrację, a przy tym jest wyraźnym sygnałem, że firma dba o swoich ludzi. – Organizacje, które wprowadzają praktyczne formy wsparcia, zmniejszają rotację i podnoszą satysfakcję zespołu. Jednak same pieniądze czy benefity nie wystarczą. Równie istotne jest codzienne uznanie i bieżący feedback. Wellbeing finansowy i emocjonalny idzie więc w parze z docenianiem wysiłku – te elementy razem tworzą środowisko, w którym ludzie chcą zostać i dalej rozwijać się w strukturach tej samej organizacji – podkreśla Magdalena Rutkowska, Human Resources Director w Sodexo Polska.

Umiejętność doceniania pracownika - niezbędna kompetencja

W wielu firmach dostrzeganie wkładu pracownika bywa traktowane jako gest lub element PR. Tymczasem coraz bardziej widać, że jest to niezbędna umiejętność przywódcza. – Statystyki pokazują jednoznacznie: kultura uznania czterokrotnie podnosi zaangażowanie i skutecznie chroni przed wypaleniem. Nie chodzi przy tym o uprzejmość jako taką – pracownicy odchodzą, gdy ich wysiłek staje się niewidoczny. Przykładem jest sytuacja, gdy tempo pracy pozostaje niezmienne mimo redukcji zespołów – lider widzi efekt, ale nie zawsze pamięta, że osiągnięto go przy mniejszej liczbie osób – tłumaczy ekspertka.

Krótka i bieżąca informacja zwrotna na temat pracy

Wciąż dominuje model, w którym informacja zwrotna pojawia się głównie wtedy, gdy coś nie działa. Tymczasem dane LinkedIn pokazują, że krótka, bieżąca informacja zwrotna ma większy wpływ na zaangażowanie niż rozbudowane rozmowy roczne. To szczególnie istotne dziś, gdy zespoły są wielopokoleniowe i wielokulturowe, a uznanie znaczy dla każdego co innego. – Dojrzałe docenianie to umiejętność powiązania jednostkowego wkładu z sukcesem organizacji. Skuteczny feedback odnosi się do faktów, pokazuje wpływ pracy i nadaje jej sens - niezależnie od tego, czy przyjmuje formę publicznej pochwały, prywatnej rozmowy, czy rozmowy o dalszej ścieżce rozwoju. Dla wielu pracowników najważniejsze nie jest to, czy usłyszą „dobra robota", ale czy przełożony naprawdę rozumie, co musieli zrobić, by ten efekt osiągnąć – podsumowuje Rutkowska.

Bez nadzoru człowieka technologia generuje kosztowne błędy

Warto pamiętać też o szerszym kontekście: po początkowej euforii rok 2026 przyniósł rynkowe otrzeźwienie firmom, które masowo redukowały etaty na rzecz algorytmów. Bez nadzoru człowieka technologia generuje kosztowne błędy. Podobnie jak dobre zarobki nie zastąpią dobrego traktowania, tak ludzka zdolność rozumienia kontekstu, i drugiego człowieka, okazuje się niezastąpiona.

Autorka: Magdalena Rutkowska, Human Resources Director w Sodexo Polska