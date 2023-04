Docenianie i motywowanie pracowników: klucz do sukcesu firmy

Wyniki raportów: sygnał do zmiany

Według raportu Gallupa "Transforming Workplaces Through Recognition" tylko 23% pracowników czuje się docenionych za swoją pracę. To alarmujące dane, które wskazują na brak uznania i motywacji ze strony pracodawców. Badania pokazują, że aż 92% pracowników chce zmienić pracę z powodu braku uznania, 70% zmian w zaangażowaniu pracowników spowodowanych jest postawą lidera, a 73% pracowników doświadcza frustracji z powodu złego szefa. Firmy mają więc nad czym myśleć, tym bardziej że według raportu aż 81% liderów twierdzi, że uznanie nie jest głównym strategicznym priorytetem ich organizacji. Brak uznania może prowadzić do zwiększonej rotacji pracowników, co wpływa na koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób.

Jak zachęcić pracowników do powrotu do biura?

Okazuje się, że w dobie pracy zdalnej, zachęcanie pracowników do powrotu do biura może być trudne. Już nie wystarczy po prostu oferować miejsce pracy. Firmy muszą stworzyć środowisko, w którym pracownicy chcą pracować i mogą dawać z siebie wszystko.

Jednak w modelu pracy hybrydowej brak codziennej interakcji ze współpracownikami i przełożonymi może wpłynąć negatywnie na morale pracowników. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy stworzyli przestrzeń, która będzie sprzyjać pracy zespołowej i kreatywności. Można to osiągnąć przez organizowanie różnego rodzaju eventów, takich jak team buildingi, czy imprezy integracyjne, które pozwolą pracownikom poznać się bliżej i nawiązać relacje.



Ważne jest także, aby pracodawcy oferowali elastyczne warunki pracy, ale jednocześnie zapewniali pracownikom odpowiednie wyposażenie do pracy. Być może potrzebna jest inwestycja w narzędzia ułatwiające pracę hybrydową. Warto też pozwolić pracownikom, aby uczestniczyli w procesie decyzyjnym dotyczącym aranżacji przestrzeni biurowej. Może to zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie przynależności.

Docenianie i motywowanie - praktyczne wskazówki

Docenianie i motywowanie pracowników to klucz do sukcesu firmy. Pracodawcy powinni regularnie okazywać uznanie za pracę swoich pracowników, nie tylko za osiągnięcia, ale także za ich codzienną pracę. Mogą to być np. pochwały na zebraniach zespołu lub mail z podziękowaniem za wykonaną pracę. Pracodawcy mogą także oferować różnego rodzaju benefity, takie jak karta multisport, dofinansowanie opieki nad dzieckiem, czy dodatkowe dni wolne. Najważniejsze, aby benefity te były dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracowników.



Jednym ze sposobów na motywowanie pracowników może być oferowanie im szkoleń i możliwości rozwoju. Pracownicy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, dlatego ważne jest, aby pracodawcy oferowali im możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Może to być np. szkolenie z nowych technologii czy kurs z zarządzania projektami.



Kolejną ważną kwestią jest tworzenie dobrych relacji między liderami a pracownikami. Liderzy powinni być wzorcami dla swojego zespołu, a także wykazywać się umiejętnością słuchania i doceniania pracy zespołu. Powinni stawiać jasne cele i wytyczne, ale jednocześnie dawać pracownikom swobodę w podejmowaniu decyzji. Dobre relacje między liderami a podwładnymi wpływają pozytywnie na atmosferę w pracy i zaangażowanie pracowników. Ponad 70% pracowników, którzy mają dobre doświadczenia związane z uznaniem w pracy, ocenia ogólnie swoje życie bardziej pozytywnie i jest bardziej prawdopodobne, że lepiej prosperuje w życiu codziennym w porównaniu z tymi, którzy nie są w pełni doceniani. Stworzenie kanałów komunikacyjnych, które pozwolą na wyrażanie opinii i sugestii, może prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb pracowników.

Długotrwałe korzyści z inwestowania w zadowolenie pracowników

Firmy, które inwestują w zadowolenie i motywację pracowników, odnoszą długotrwałe korzyści. Zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy, co prowadzi do zwiększenia wydajności i efektywności pracy. Ponadto, redukcja kosztów rotacji pracowników i zwiększenie pozytywnego wizerunku firmy przekładają się na zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.



Podsumowanie



Docenienie i motywowanie pracowników to kluczowy element skutecznego zarządzania zespołem, szczególnie w czasie pracy hybrydowej i zdalnej. Brak uznania i motywacji ze strony pracodawców może prowadzić do frustracji i zwiększenia rotacji pracowników. Ważne jest, aby pracodawcy zapewnili elastyczne warunki pracy, ale jednocześnie stworzyli przestrzeń do budowania relacji między pracownikami. Docenianie i motywowanie pracowników to kluczowe czynniki, które wpływają na ich zaangażowanie i lojalność, a to przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Autor tekstu: Roksana Szczepaniak, Business Development Manager WCDF I Sp. z o.o.

