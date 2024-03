Pracownicy chcą zmienić pracodawcę - raport z rynku pracy

Aż 45% pracowników w Polsce chce zmienić pracodawcę - taka informacja wynika z raportu "Barometr Rynku Pracy".

Pracownicy w Polsce chcą zmienić pracodawcę

45 proc. pracujących deklaruje gotowość do zmiany pracodawcy, co stanowi najwyższy wynik od 2018 roku - wynika z opublikowanego w środę raportu “Barometr Rynku Pracy”.

Z przeprowadzonego na zlecenie Gi Group Holding badania wynika, że 45 proc. ankietowanych pracujących Polaków zainteresowanych jest zmianą obecnego miejsca zatrudnienia, co oznacza wzrost o 5,1 p.p. i w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednocześnie - jak podkreślono - jest to najwyższy wynik od 2018 r. Wzrost deklaracji zmiany pracodawcy zaobserwowano we wszystkich regionach kraju, z wyjątkiem centralnego, gdzie taką gotowość zgłosiło tylko 38,5 proc. ankietowanych (rok temu było ok. 50 proc.).

Zmiana pracodawcy w ciągu roku i 2 lat

Zaznaczono przy tym, że 15 proc. badanych planuje zmianę w ciągu najbliższych dwóch lat, a 14 proc. w ciągu roku. Jednak 12 proc. chce złożyć wypowiedzenie jeszcze w tym półroczu, a 3 proc. w perspektywie miesiąca. Napisano, że zmianę najczęściej biorą pod uwagę badani między 18 a 24 rokiem życia (57 proc.), natomiast wśród najstarszych jest to jedynie co piąta osoba.

"Prognozowane odmrożenie gospodarki pozwala Polakom coraz odważniej planować przyszłość. Uwagę zwraca również odsetek aktywnie poszukujących nowego pracodawcy wśród osób, które obawiają się o swoje zatrudnienie lub zamierzają zmienić pracę. Rok temu takie deklaracje składało 60,8 proc. z nich, obecnie to blisko 65 proc., co pokazuje większą proaktywność pracowników" – ocenił dyrektor regionalny Gi Group Poland Tomasz Tarabuła.

Dlaczego pracownicy chcą zmianiać pracodawców?

Z kolei, jak zauważyła Anna Wesołowska z Gi Group Poland, "takie deklaracje często stanowią odpowiedź na warunki zatrudnienia, w tym nieadekwatną do natłoku obowiązków pensję oraz na mniejszą siłę nabywczą Polaków. Możemy interpretować ten fakt również jako dostrzeganie zachodzących zmian związanych m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji, zapotrzebowaniem na nowe kompetencje i próbę dostosowania się do nich" – wytłumaczyła.

Badanie wykazało, że główną deklarowaną przyczyną zmiany pracy jest:

zbyt niski poziom wynagrodzenia (47 proc.), brak perspektyw awansu (32 proc.) oraz brak możliwości rozwoju (29 proc).

Jednocześnie respondenci wskazali, że do pozostania w firmie najbardziej przekonałaby ich:

podwyżka wynagrodzenia (90 proc. wskazań) oraz dodatkowe premie (85 proc.).

Ponadto, istotne jest również zapewnienie większych możliwości rozwoju zawodowego oraz poprawienie atmosfery w pracy (po 75 proc. wskazań). Nieco mniej, bo 72 proc. badanych przyznało, że bodźcem do pozostania w firmie byłoby programy umożliwiające balans między życiem prywatnym i zawodowym oraz szkolenia i dofinansowanie edukacji i elastyczne godziny pracy. Z kolei 61 proc. z nich jako czynnik wpływający na chęć kontynuacji zatrudnienia w obecnej firmie wskazało umożliwienie pracy hybrydowej.

Gi Group Holding to międzynarodowa agencja pracy obecna w 57 krajach. W Polsce działa od 2007 roku.