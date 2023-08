Nie tylko pieniądze motywują pracowników. Także podnoszenie kwalifikacji i szkolenia finansowane przez pracodawcę

Wysoko wyspecjalizowany pracownik jest na wagę złota. Tylko w branży IT brakuje ok. 147 tys. specjalistów, dlatego firmy robią wszystko, by zatrzymać pracowników na ich obecnych stanowiskach. Nie wystarczy jednak zaoferować im podwyżki – aspekt finansowy jest ważny, ale nie kluczowy. Wiele badań pokazuje, że pracownikom obecnie zależy przede wszystkim na rozwoju zawodowym i zdobywaniu nowych umiejętności.

Upskilling czyli podnoszenie kwalifikacji

W raporcie „The future of work? Work of the future!”, eksperci Komisji Europejskiej wskazali, że nawet 47 proc. wszystkich stanowisk pracy może grozić automatyzacja. Transformacja cyfrowa staje się faktem, dlatego zarówno pracodawcy, jak i pracownicy szukają rozwiązań, by dostosować się do zmieniającego się rynku pracy.

– Coraz popularniejszym trendem jest upskilling. W gospodarce postpandemicznej osoby poszukujące pracy cenią sobie podnoszenie kwalifikacji i chcą pozostać w organizacji, która oferuje im możliwości rozwoju. Ten trend łatwo zauważyć w branży szkoleniowej, gdzie lawinowo rośnie zainteresowanie wysoko specjalistycznymi szkoleniami, np. ITIL 4, który stanowi zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, czy DevOps ułatwiający przeprowadzenie transformacji organizacyjnej, kulturowej i technicznej związanej z wprowadzeniem DevOps – mówi Maciej Hawrus, Product & Business Manager w Altkom Akademii, która dla PeopleCert prowadzi certyfikowane szkolenia.



Potrzeby pracodawców opisuje „Raport Upskiling IT 2023” opracowany przez DevOps Institute: „Na rynku pracy IT coraz większą uwagę zwraca się na konkretne umiejętności, takie jak zdolność do analizowania danych, rozwiązywania problemów, pracy w zespołach, kierowania i zarządzania czy opanowania określonych technologii”. Według tego raportu w ponad jednej trzeciej firm już teraz brakuje pracowników o odpowiednich kompetencjach, a prawie 70 proc. już wprowadziło programy szkoleniowe.

Nowe kwalifikacje i możliwość awansu motywują jak pieniądze

Z jednej strony szkolą się pracownicy, którym zależy na podnoszeniu swoich kwalifikacji, by w dobie transformacji cyfrowej nie wypaść z rynku pracy. Z drugiej strony szkolą się też menedżerowie wyższego szczebla, by wiedzieć jak nowocześnie zarządzać zespołem. Ich zadaniem jest utrzymanie efektywności i motywacji pracowników, przy jednoczesnym wykorzystaniu ich wszystkich talentów i umiejętności.

– Z powodu braku specjalistów organizacje chcą za wszelką cenę utrzymać swoich pracowników na obecnych stanowiskach. Wiedzą, że ich zadowolenie realnie przekłada się na efektywność w pracy. Nie zawsze jednak dysponują odpowiednimi narzędziami, by optymalnie zarządzać pracownikami w obecnych realiach. Dlatego szukają szkoleń, by podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie – mówi Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademii.

Umiejętności przywódcze

Aby firma była atrakcyjna dla pracowników, kluczowa jest rola liderów projektów. Według badania Upskilling IT 2023 do najważniejszych obecnie umiejętności przywódczych zalicza się trzy cechy:

dyplomację w kontaktach z innymi

skuteczne rozwiązywanie konfliktów

budowanie zaufania w zespołach i między nimi

Coraz bardziej stawia się na tzw. przywództwo transformacyjne. Pracownicy są zaangażowani, gdy liderzy wykazują się etyką, autentycznością, odpowiedzialnością i empatią. Dobry lider rozumie, jakie znaczenie mają wysoko wyszkoleni pracownicy, nie boi się też przekazywać procesu decyzyjnego zespołom, aby dać im możliwość bycia bardziej kreatywnymi i innowacyjnymi. Ponieważ liderzy zmagają się z niedoborem umiejętności i zasobów, wyzwaniami budżetowymi i długiem technologicznym, ważne jest również, aby zastanowili się nad własnymi umiejętnościami.



Jak wynika z ubiegłorocznego badania Linkedin Global Talent Study pracownicy mają ściśle sprecyzowane wymagania, które przekładają się na satysfakcję z pracy. Cenią sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczne warunki pracy i podnoszenie kwalifikacji. Z kolei według badania przeprowadzonego przez Pew Research, aż 33 proc. osób, które zrezygnowały z pracy, zrobiło to, ponieważ w ich firmie nie było możliwości awansu.

– Organizacje muszą odpowiadać na aktualne potrzeby pracowników, a chęć rozwoju zawodowego, który dawałby im realną możliwość awansu jest jednym z najsilniej widocznych obecnie trendów – dodaje Maciej Hawrus.

