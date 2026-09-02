Toksycznie w pracy: Polska w czołówce państw Europy, gdzie przełożeni mają negatywny wpływ na zespoły

Toksyczne zachowania w pracy: Polska w czołówce państw Europy, gdzie przełożeni mają negatywny wpływ na zespoły. Polscy pracownicy czują się też odizolowani lub nie postrzegają siebie jako części zespołu.

Toksycznie w pracy

Najnowsze badanie rynku pracy przeprowadzone przez SD Worx pokazuje, że wielu polskich pracowników spotyka się z negatywnymi postawami zarówno ze strony współpracowników, jak i przełożonych. Aż 27 proc. badanych przyznaje, że zetknęło się z toksycznymi zachowaniami w miejscu pracy, a niemal co czwarty Polak ocenia negatywnie wpływ swojego menedżera na zespół. Problem dotyka szczególnie młodych osób i pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla organizacji w całej Europie.

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Relacje w miejscu pracy mają bezpośredni wpływ nie tylko na komfort pracowników, ale także na efektywność organizacji. Toksyczne relacje i poczucie wykluczenia to zjawiska, które wciąż dotyczą znaczącej części pracowników. Najnowsze dane pokazują, że problem ten jest szczególnie odczuwalny wśród najmłodszych, zaś Polska plasuje się w europejskiej czołówce krajów, gdzie pracownicy dostrzegają negatywny wpływ przełożonych na zespoły.

Młodzi pracownicy i kobiety częściej doświadczają toksycznych zachowań w pracy

Wyniki najnowszego międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzone przez SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 europejskich krajach pokazują, że znaczący odsetek zatrudnionych deklaruje doświadczenie toksycznych zachowań w środowisku zawodowym. Już co czwarty Polak (27 proc.) i co czwarty Europejczyk (24,8 proc.) deklaruje, że doświadczył toksycznych lub szkodliwych zachowań ze strony jednego lub większej liczby współpracowników. Najczęściej w Polsce wskazują na to osoby poniżej 25. roku życia – aż 31,2 proc. Gdzie w grupie 35–49 lat odsetek ten wynosi 25,9 proc., natomiast wśród pracowników powyżej 65. roku życia ten wskaźnik spada do zaledwie 4,4 proc. Różnice widoczne są również pod względem na płci – nieco częściej takie doświadczenia deklarują Polki (28,7 proc.) niż Polacy (24,7 proc.).

Negatywny wpływ przełożonych na zespoły w Polsce

Co więcej, problem dotyczy nie tylko relacji między współpracownikami, ale również stylu zarządzania. Niemal co czwarty pracownik w Polsce (24 proc.) ocenia, że jego menedżer ma toksyczny wpływ na zespół. Na tle innych badanych krajów, Polska znajduje się w ścisłej czołówce – wyższe wyniki odnotowano jedynie we Włoszech (27,9 proc.) oraz we Francji i Hiszpanii (po 26,6 proc.). Zdecydowanie rzadziej takie opinie pojawiają się w Finlandii (17,1 proc.), Niemczech (20,1 proc.) czy Holandii (20,6 proc.).

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Poczucie izolacji w miejscu pracy

Wyniki badania przeprowadzonego przez SD Worx obrazują również inny istotny problem w polskich firmach – poczucie izolacji w miejscu pracy. W Polsce niemal co piąty zatrudniony (19,6 proc.) deklaruje, że czuje się odizolowanych lub nie postrzega siebie jako części zespołu. W ujęciu europejskim plasujemy się na drugim miejscu. Poza Polakami, najczęściej w Europie takie odczucia deklarowali pracownicy z Irlandii (19,8 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (18,7 proc.).

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Duża rola managerów

W praktyce bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacjami jednoznacznymi. Toksyczne zachowania w miejscu pracy często zaczynają się od drobnych sygnałów, takich jak brak informacji zwrotnej czy ignorowanie głosu pracownika. Często nie wynikają one ze złej woli, ale np. braku odpowiednich umiejętności czy narzędzi, które umożliwiłyby szybki feedback czy zarządzanie czasem pracy. Szczególnie istotna jest rola managerów, ponieważ to oni w największym stopniu kształtują codzienną kulturę pracy zespołu. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w rozwój liderów, budowanie środowiska opartego na zaufaniu i szacunku oraz oferowanie im narzędzi, które pozwolą zarządzać zespołem. Nowe technologie nie tylko usprawniają proces komunikacji, ale też zdejmują z managerów wiele czasochłonnych zadań i pozwalają skupić się na najważniejszym czyli budowaniu zdrowych relacji w zespole - mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Źródło: SD Worx