Szef dobry czyli jaki? Potęga feedbacku

Szef, kierownik, manager – jak powinien zachowywać się wobec pracownika, by obie strony były zadowolone? Czego wymagać od przełożonego? I jakie są sposoby na to, by pracownik czuł się zadowolony i pracował wydajnie? Feedback, czyli informacja zwrotna od lidera na temat wykonywania zadań okazuje się kluczowa dla obu stron. Jak zbudować korzystną relację szef–pracownik tłumaczy Fryderyk Karzełek, mentor i szkoleniowiec rozwoju osobistego i biznesu.

W 2014 roku ukazały się wyniki badań przeprowadzone dla Harvard Business Review zarówno na pracownikach jak i na ich przełożonych, na temat właśnie feedbacku. Okazało się, że pracodawca dwa razy częściej udziela pozytywnej informacji zwrotnej niż tej negatywnej czy korygującej.

Komunikacja szef–pracownik – jak powinna wyglądać?

Praktycznie każdy pracownik w organizacjach chciał więcej informacji zwrotnych. W ankiecie prawie dwie trzecie zgodziło się, że ich wyniki i możliwości odniesienia sukcesu w karierze wzrosłyby znacznie, gdyby otrzymywali więcej informacji zwrotnych, także tych korygujących. Aż 64% uważało, że nie są wystarczająco chwaleni i doceniani. Przełożeni w równym stopniu podzielili się na tych, którzy wolą jedynie chwalić lub po prostu unikać negatywnego feedbacku. Pracownicy uznali także, że nawet korygująca informacja zwrotna jest dla nich wartościowa i poprawia pracę, gdy jest odpowiednio przekazana. Co to oznacza?

– Badanie to jest szalenie ciekawe, mimo, że ma już 9 lat. Można je rewelacyjnie odnieść do obecnych czasów i wykorzystać do poprawy w relacjach z pracownikami. Okazuje się, że liderzy w różnym wieku (zarówno Millenialsi, jak i starsi oraz kobiety i mężczyźni), mieli problem z feedbackiem, zwłaszcza negatywnym (korygującym), jeśli już to wolą po prostu chwalić. Jednak, nawet negatywny/korygujący feedback jest kluczowy dla pracownika. Tutaj bardzo ważne jest to, w jaki sposób taka informacja zwrotna dotrze do pracownika. Pamiętajmy, że obecnie na rynek wchodzi pokolenie Z, niezwykle wrażliwe na krytykę. W pracy także oni potrzebują wskazówek, aby po prostu wykonywać ją dobrze, jak należy. Dlatego tak istotne jest, by szefowie, managerowie, liderzy wiedzieli w jaki sposób rozmawiać z pracownikami. Bo okazuje się, że brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej jest gorszy niż nawet ta korygująca – tłumaczy Fryderyk Karzełek, mentor i szkoleniowiec rozwoju osobistego.

Autopromocja Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy Kup książkę: Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy

Fryderyk Karzełek Źródło zewnętrzne

Feedback kluczem do sukcesu dla obu stron

– Tak jak w każdej zdrowej relacji kluczowa jest komunikacja, tak samo jest na linii szef – pracownik. Rolą przełożonego jest dawanie informacji zwrotnej w odpowiedni sposób, a rolą pracownika jest wykorzystanie jej do poprawy jakości pracy. Wszyscy wolelibyśmy być chwaleni, ale jak się okazuje, informacje negatywne o tym co mamy poprawić, usprawniają naszą pracę. Dzięki nim się uczymy i doskonalimy. Jest to pozytywne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Ja na szkoleniach z lidershipu, tłumaczę tę zależność, bo jako naród mamy jeszcze problem z wyważonym feedbackiem. Albo nie ma go wcale, albo jest tak negatywny, że nie wnosi nic dobrego do relacji, wręcz przeciwnie. A dobra atmosfera w zespole jest bardzo ważna, bo wpływa na jego zaangażowanie i realizację celów. Dlatego warto doskonalić się w komunikacji i dawaniu feedbacku, przynosi to korzyść obu stronom – dodaje Fryderyk Karzełek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fryderyk Karzełek: ekspert, mentor i doświadczony szkoleniowiec z dziedziny rozwoju osobistego. Pomysłodawca i założyciel firmy Heksagon Group oraz twórca koncepcji sprzedaży naturalnej. Od 2018 roku prowadzi Klub 555 – codziennie o godzinie 5:55 spotyka się na żywo z tysiącami osób, aby wspierać ich w budowaniu dobrych nawyków i wzmacnianiu samodyscypliny. Jest autorem wielu książek, takich jak: „Problemy są dobre”, „Sprzedaż naturalna” czy „Obudź się!”, która stanowi autobiograficzny poradnik z zakresu finansów i rozwoju osobistego. Jest również autorem Heksagonu Szczęścia – koncepcji, która zakłada, że źródłem szczęścia i satysfakcji w życiu jest zachowanie równowagi w sześciu najważniejszych obszarach życia. Jako doświadczony przedsiębiorca, prowadzi liczne szkolenia, zarówno z zakresu rozwoju osobistego, biznesu, jak i sprzedaży.