Święta w firmie 2021 [BADANIE]

Święta w firmie 2021 - czy będą wigilie firmowe? Na jakie benefity od pracodawcy czekają pracownicy? Ilu pracowników bierze wolne między świętami?

Święta firmowe w 2021 roku

Grudzień to wyjątkowy czas w miejscu pracy, jednak po dwóch latach pandemii biznesowe celebracje świąt nadal ewoluują. Decyzji o organizacji spotkań wigilijnych nie ułatwia czwarta fala pandemii. Według najnowszych badań Pracuj.pl, tylko 27% badanych było pewnych na początku grudnia, że w ich miejscu pracy będzie organizowane w tym roku świąteczne spotkanie. Mimo to koniec roku dla wielu z nas ma być czasem odpoczynku – w tym okresie urlop planuje wziąć ponad połowa respondentów. Pracuj.pl w badaniu świątecznym zbadał, jak według użytkowników serwisu będą wyglądać tegoroczne firmowe Wigilie, benefity świąteczne i urlopy.

Najważniejsze wyniki badania:

Dla 44% badanych pracodawcy nie zorganizują spotkania świątecznego.

Najmilej widzianym świątecznym benefitem jest premia finansowa.

Ponad połowa badanych nie spodziewa się prezentu od pracodawcy.

Mniej niż połowa pracodawców skraca czas pracy w Wigilię i Sylwestra.

Dla 72% respondentów przerwa świąteczna daje „zastrzyk” energii do pracy.

Wigilie firmowe

Spotkania świąteczne w pracy integrują zespoły i są przeważnie wyczekiwane przez pracowników – mimo pandemii koronawirusa. Jak wykazało już ubiegłoroczne badanie Pracuj.pl, Polacy wolą bezpośrednie spotkania świąteczne niż wigilie online. Po prawie dwóch latach życia w tak zwanej „nowej normalności” coraz więcej z nas tęskni za bezpośrednimi kontaktami. Niedawna międzynarodowa ankieta platformy FreeNow wskazywała, że 6 na 10 Europejczyków chce wziąć udział w takim wydarzeniu. Jednocześnie jednak zmieniająca się sytuacja pandemiczna powoduje niepewność pracodawców i dystans części z nich do firmowych wigilii czy imprez.

Serwis Pracuj.pl postanowił zbadać, jak kształtują się nastroje wśród pracowników w Polsce przed drugimi świętami Bożego Narodzenia w pandemii, a także jak przekładają się one na oczekiwania i zwyczaje świąteczne w firmach. Badanie przeprowadzono na próbie 629 użytkowników serwisu Pracuj.pl na przełomie listopada i grudnia. Jak pokazują wyniki – czwarta fala pandemii znacznie ogranicza możliwości firmowego świętowania, ale mniej wpływa na plany urlopowe.

Wigilia firmowa online? Niekoniecznie

Prawie połowa respondentów Pracuj.pl (44%) przyznała, że w tym roku w ich firmie świąt w pracy… nie będzie. Kolejnych 28,5% na początku grudnia nie wiedziało jeszcze, jaka będzie decyzja pracodawcy. Co ciekawe, w firmach, do których jednak Mikołaj zawita, częściej będziemy mieć do czynienia ze spotkaniami świątecznymi w restauracjach lub w biurach niż przed laptopem. Do planowanego spotkania online przyznało się tylko 4,5% respondentów – co w okresie pandemii wydaje się szczególnie zaskakujące i ciekawe.

- Badania Pracuj.pl od lat pokazują, że pracownicy czekają na pozytywne sygnały, gesty i prezenty od pracodawców. Od prawie dwóch lat życie firmowe całkiem się przeobraziło i ta ewolucja nie mogła ominąć Bożego Narodzenia, który jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez pracowników okresów w roku. Tegoroczne badanie pokazuje, że wigilie online nie spełniły swojego zadania i decyduje się na nie tylko niewielka część pracodawców. Nic dziwnego, bo oprócz prezentów, pracownicy oczekują spotkań na żywo, które są niezastąpione w integracji zespołu. Dane pozwalają przypuszczać, że firmy nie organizujące „realnej” interakcji często rezygnują w tym roku z jakiejkolwiek formy spotkania – podkreśla Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Czy czwarta fala COVID-19 wpłynęła na decyzje podejmowane w miejscach pracy na temat świąt firmowych? Niespełna połowa respondentów przypuszcza, że tak jest. Pracodawcom decyzji nie ułatwiają zmieniające się obostrzenia i wytyczne dotyczące spotkań grupowych.

Premia, dodatkowy urlop i upominek od pracodawcy

Każdy lubi otrzymywać trafione prezenty, ale w pracy nie każdy je dostaje. Badanie Pracuj.pl pokazuje, że oczekiwania pracowników nie zawsze pokrywają się z tym, co otrzymują od pracodawców przed świętami. Respondenci zdecydowanie najczęściej wskazywali, że powitaliby z otwartymi rękami gratyfikacje finansowe. 86% respondentów chętnie przyjęłoby od pracodawcy jednorazową premię na święta. Prawie połowa badanych wybrałaby dodatkowy urlop (47%), a tylko nieco mniej - upominek lub prezent (44%).

Czy te marzenia mają związek z rzeczywistością? Niewiele ponad 1/3 respondentów spodziewa się na święta realnego prezentu finansowego od pracodawcy, a upominku – co czwarty. Dodatkowy urlop ma otrzymać tylko 8%. Blisko 4 na 10 badanych uważa, że w tym roku nie może liczyć na żaden świąteczny benefit.

Odpoczynek między świętami

W większości miejsc pracy do firmowych spotkań należy pierwsza połowa grudnia, natomiast druga część tego miesiąca stanowi okres urlopów oraz zwolnienia tempa pracy. W tym jednym z najpiękniejszych okresów w roku wiele osób decyduje się wykorzystać pozostałe dni urlopowe, poświęcając czas dla rodziny i bliskich, ale także na regenerację.

Ponad 7 na 10 respondentów Pracuj.pl uważa, że odpoczynek podczas świąt pozwala im wrócić do pracy z nowymi siłami. Odpoczynek nie musi jednak oznaczać całkowitej rezygnacji z myśli o karierze. Świąteczny okres zadumy, zwolnienia tempa czy relaksu to dla ponad połowy respondentów (56%) dobry czas na zastanowienie się nad swoją przyszłością zawodową.

- Nasze ubiegłoroczne badanie pokazało, że według 56% respondentów przerwa świąteczna to dobra okazja do odpoczynku od zmartwień związanych z pracą w czasie pandemii. W tegorocznym badaniu tyle samo osób zauważyło, że okres świąt można wykorzystać na zastanowienie się nad przyszłością zawodową. Oba wyniki wskazują na fakt, że koniec roku postrzegany jest często jako moment, w którym można się nieco zdystansować od codziennej pracy, zrobić sobie bilans zysków i strat czy omówić z najbliższymi, co chcemy robić w przyszłości – komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter.

Na relaks i przemyślenia zawodowe trzeba mieć czas. Zgodnie z tą myślą 55% respondentów Pracuj.pl planuje wygospodarować sobie dodatkowy wolny czas w okresie między Wigilią i sylwestrem, przy czym co czwarty respondent bierze w tym okresie urlop na wszystkie dni. Tylko 23% badanych wiedziało, że na pewno nie będą odpoczywać w te dni – pozostali (22%) na początku grudnia nie mieli jeszcze sprecyzowanych planów.

Wielu pracodawców stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników i skracać czas pracy w Wigilię i Sylwestra. Potwierdzają to wyniki badania świątecznego Pracuj.pl. 40% respondentów przyznało, że ich firmy zapewniają skrócenie czasu pracy w te dni. 24% zaznaczyło, że firma oferuje im to tylko w Wigilię, a 4% - w Sylwestra. Standardowe godziny pracy w obydwa dni będzie miało 32% badanych.

Źródło: Pracuj.pl