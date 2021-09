Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

Praca zdalna - presja i zachwiany work-life balance

Okres izolacji społecznej i nowe wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną dały się Polakom we znaki. W najnowszym badaniu Candidate Pulse, przeprowadzonym w III kwartale 2021 r., Michael Page zapytał polskich pracowników o zdrowie psychiczne i well-being w pracy. Okazuje się, że ponad 60 proc. respondentów odczuwa negatywne skutki pandemii. Nawet połowa badanych czuje więcej presji ze strony pracodawcy, a 42 proc. przyznaje, że równowaga między pracą, a życiem prywatnym (work-life balance) została zachwiana.

Stres i frustracja

Michael Page zapytał kandydatów o wyzwania, z jakimi zmagają się od początku pandemii oraz uczucia, które towarzyszą im w okresie izolacji i w wyniku przejścia na pracę zdalną. Respondenci najczęściej wskazywali, że skutkiem pandemii jest wyższy poziom stresu lub niepokoju (22 proc.), utrata bądź przyrost wagi (20 proc.), a także pogorszenie jakości snu (19 proc.). Niemal co czwarty ankietowany stwierdził, że w wyniku pandemii odczuwa większy poziom frustracji i złości (18 proc.) oraz niższy poziom motywacji i energii (17 proc.).

Dużo wymagań, mało doceniania

Jeśli chodzi o wpływ pracy zdalnej na well-being pracowników, 24 proc. badanych stwierdziło, że towarzyszy im poczucie izolacji. Jednak okazuje się, że samotność nie jest największą bolączką pracowników. 50 proc. badanych przyznało, że czuje większą presję ze strony pracodawcy, a 49 proc. uważa, że ich praca nie jest wystarczająco doceniana. Zaburzenia w harmonii work-life balance dostrzega ponad 40 proc. respondentów.

- Nasze badanie pokazało, że okres pandemii boleśnie odbija się na naszym zdrowiu psychicznym, co wpływa również na naszą efektywność i motywację do pracy. Dlatego pracodawcy powinni teraz szczególnie zadbać o well-being swoich pracowników. Niestety 40 proc. uczestników naszego badania uważa, że ich przełożeni i menadżerowie bagatelizują kwestię zdrowia psychicznego, a tylko 22 proc. badanych potwierdziło, że w ich firmach podjęto działania nastawione na poprawę samopoczucia zatrudnionych. To bardzo niepokojące dane, które pokazują, że zdrowie psychiczne jest dla wielu z nas nadal tematem tabu. Tymczasem, jakość pracy i motywacja do osiągania sukcesu jest wysoce zależna od naszej kondycji psychicznej i samopoczucia. Zadbanie o dobrostan psychiczny pracowników jest podstawą do tego, aby móc w pełni korzystać z potencjału pracowników – mówi Jacek Łuć, dyrektor w Michael Page.

Well-being pracowników - co może zrobić pracodawca?

Michael Page poprosił kandydatów o wskazanie konkretnych rozwiązań, które w ich opinii mogłyby pomóc wpłynąć na ich samopoczucie. Ponad połowa respondentów uważa, że firmy powinny być bardziej otwarte na elastyczne modele pracy, które pozwolą im wybrać najefektywniejszy system wykonywania zadań. 38 proc. ankietowanych stwierdziło, że oczekuje więcej uznania i pochwał od przełożonego. 37 proc. badanych przyznaje, że kluczową kwestią jest poprawa komunikacji między menadżerami a pracownikami i lepsze zarządzanie zadaniami i czasem.

- Okres pandemii i przejście na pracę zdalną sprawiło, że wiele firm zapomniało o „miękkich” aspektach zarządzania firmą. Niemal co trzeci kandydat (33 proc.) chciałby, aby jego firma wprowadziła więcej inicjatyw nastawionych na poprawę samopoczucia i integrację zespołów. Kluczową rolę odgrywa również empatia i zrozumienie, których wg naszych ankietowanych brakowało w minionym czasie. Część firm dostrzegło, jak zaburzona równowaga między pracą, a życiem osobistym negatywnie wpływa na produktywność pracowników i zaczęło wdrażać odpowiednie rozwiązania, które pomogą wrócić do dobrych nawyków, jak np. zakaz wysyłania e-maili i organizowania telekonferencji w nieformalnych godzinach pracy. Co ważne, aż 84 proc. ankietowanych przyznało, że wdrożone przez firmy inicjatywy związane z well-being pracowników mogą wpłynąć na ich wybór miejsca pracy. W celu przyciągnięcia jak najszerszej puli talentów pracodawcy powinni zacząć od zbudowania kultury organizacyjnej, która nadaje priorytet zdrowiu psychicznemu i wsparciu zespołu – mówi Jacek Łuć.

Źródło: Michael Page