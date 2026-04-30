REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Profilaktyczna ochrona zdrowia » Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?

Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 06:55
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
palenie e-papierosów w pracy miejsce pracy praca
Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

E-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscach pracy w Polsce? Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:

REKLAMA

REKLAMA

  1. na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
  2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  3. na terenie uczelni;
  4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
  5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
  6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
  7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
  8. na przystankach komunikacji publicznej;
  9. w pomieszczeniach obiektów sportowych;
  10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
  11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego

Zasadą jest więc, że palenie papierosów tradycyjnych oraz elektrycznych niezależnie od tego czy posiadają nikotynę, czy nie jest w zakładzie pracy zabronione. Pracodawca może wyznaczyć specjalne miejsca, w których dopuszcza się przerwy na papierosa, ale z drugiej strony może również ustanowić w regulaminie pracy całkowity zakaz palenia papierosów na terenie firmy.

Palarnia w pracy

Art. 5 ust. 1a nakłada na właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu (informacja o zakazie palenia). Natomiast art. 5a ust. 3 pkt 5 pozwala na wyłączenia z zakazu palenia w zakładach pracy. Otóż właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy. Takie miejsce będzie wówczas wyłączone spod zakazu palenia w miejscu pracy.

zakaz palenia w miejscu pracy

Zakaz palenia w miejscu pracy

gov.pl

Palarnia to zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń".

REKLAMA

Co więcej, przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawcę obowiązek umieszczenia osobnego znaku o zakazie palenia w pomieszczeniach służących do spożywania przez pracowników posiłków (Załącznik 3 "WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH", rozdział 5. "Jadalnie" § 29 ust. 3: W jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Palenie w pracy - kara dla pracodawcy i pracownika

Kiedy pracodawca może ponieść karę w związku z paleniem e-papierosów w miejscu pracy? Kiedy pomimo obowiązku zamieszczenia informacji o zakazie palenia, nie robi tego. Grozi mu za to kara grzywny do 2 tys. zł. Natomiast pracownik za niestosowanie się do zakazu podlega karze grzywny do 500 zł. Dodatkowo pracodawca może zastosować kary porządkowe, a za uporczywe łamanie podstawowych zakazów z zakresu BHP nawet zwolnić dyscyplinarnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 799)

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1162)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2003 Nr 169, poz. 1650)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA