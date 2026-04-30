Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?
REKLAMA
REKLAMA
Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
- E-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy
- Palarnia w pracy
- Palenie w pracy - kara dla pracodawcy i pracownika
E-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy
Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscach pracy w Polsce? Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
REKLAMA
REKLAMA
- na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
- na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
- na terenie uczelni;
- w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
- w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
- w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
- w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
- na przystankach komunikacji publicznej;
- w pomieszczeniach obiektów sportowych;
- w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
- w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego
Zasadą jest więc, że palenie papierosów tradycyjnych oraz elektrycznych niezależnie od tego czy posiadają nikotynę, czy nie jest w zakładzie pracy zabronione. Pracodawca może wyznaczyć specjalne miejsca, w których dopuszcza się przerwy na papierosa, ale z drugiej strony może również ustanowić w regulaminie pracy całkowity zakaz palenia papierosów na terenie firmy.
Palarnia w pracy
Art. 5 ust. 1a nakłada na właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu (informacja o zakazie palenia). Natomiast art. 5a ust. 3 pkt 5 pozwala na wyłączenia z zakazu palenia w zakładach pracy. Otóż właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy. Takie miejsce będzie wówczas wyłączone spod zakazu palenia w miejscu pracy.
Palarnia to zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń".
REKLAMA
Co więcej, przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawcę obowiązek umieszczenia osobnego znaku o zakazie palenia w pomieszczeniach służących do spożywania przez pracowników posiłków (Załącznik 3 "WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH", rozdział 5. "Jadalnie" § 29 ust. 3: W jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu.).
Palenie w pracy - kara dla pracodawcy i pracownika
Kiedy pracodawca może ponieść karę w związku z paleniem e-papierosów w miejscu pracy? Kiedy pomimo obowiązku zamieszczenia informacji o zakazie palenia, nie robi tego. Grozi mu za to kara grzywny do 2 tys. zł. Natomiast pracownik za niestosowanie się do zakazu podlega karze grzywny do 500 zł. Dodatkowo pracodawca może zastosować kary porządkowe, a za uporczywe łamanie podstawowych zakazów z zakresu BHP nawet zwolnić dyscyplinarnie.
Ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 799)
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1162)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2003 Nr 169, poz. 1650)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA