Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscach pracy w Polsce? Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:

na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej; na terenie uczelni; w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2; w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego; w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych; w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych; na przystankach komunikacji publicznej; w pomieszczeniach obiektów sportowych; w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci; w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego

Zasadą jest więc, że palenie papierosów tradycyjnych oraz elektrycznych niezależnie od tego czy posiadają nikotynę, czy nie jest w zakładzie pracy zabronione. Pracodawca może wyznaczyć specjalne miejsca, w których dopuszcza się przerwy na papierosa, ale z drugiej strony może również ustanowić w regulaminie pracy całkowity zakaz palenia papierosów na terenie firmy.

Palarnia w pracy

Art. 5 ust. 1a nakłada na właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu (informacja o zakazie palenia). Natomiast art. 5a ust. 3 pkt 5 pozwala na wyłączenia z zakazu palenia w zakładach pracy. Otóż właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładów pracy. Takie miejsce będzie wówczas wyłączone spod zakazu palenia w miejscu pracy.

Palarnia to zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń".

Co więcej, przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawcę obowiązek umieszczenia osobnego znaku o zakazie palenia w pomieszczeniach służących do spożywania przez pracowników posiłków (Załącznik 3 "WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH", rozdział 5. "Jadalnie" § 29 ust. 3: W jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu.).

Palenie w pracy - kara dla pracodawcy i pracownika

Kiedy pracodawca może ponieść karę w związku z paleniem e-papierosów w miejscu pracy? Kiedy pomimo obowiązku zamieszczenia informacji o zakazie palenia, nie robi tego. Grozi mu za to kara grzywny do 2 tys. zł. Natomiast pracownik za niestosowanie się do zakazu podlega karze grzywny do 500 zł. Dodatkowo pracodawca może zastosować kary porządkowe, a za uporczywe łamanie podstawowych zakazów z zakresu BHP nawet zwolnić dyscyplinarnie.