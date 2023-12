Praca przy plantacji tytoniu - zagrożenie dla życia i zdrowia. Palenie i papierosy miejscu pracy

Czy palenie tytoniu na terenie zakładu pracy jest dozwolone? Czy pracodawca musi wyznaczyć miejsce do palenia papierosów? Ile razy można wyjść na papierosa w pracy?

Przemysł tytoniowy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje: że uprawa tytoniu szkodzi naszemu zdrowiu, zdrowiu rolników i zdrowiu planety. Przemysł tytoniowy blokuje próby zastąpienia uprawy tytoniu innymi uprawami, przyczyniając się do światowego kryzysu żywnościowego. Tytoń to nie tylko zagrożenie dla zdrowia, ale także nieodwracalna utrata cennych zasobów środowiska, takich jak źródła wody, lasy, rośliny i gatunki zwierząt. Rzadkie grunty orne i woda są wykorzystywane do uprawy tytoniu, a tysiące hektarów lasów są niszczone, aby stworzyć przestrzeń dla produkcji tytoniu i paliwa do peklowania liści tytoniu. W ten sposób żyzna ziemia jest niszczona i nie może być wykorzystana do uprawy bardzo potrzebnych roślin spożywczych.

Praca kobiet i dzieci przy plantacjach tytoniu

Na plantacjach tytoniu najczęściej zatrudnione są kobiety i dzieci. Słowo zatrudnione, to niekiedy zbyt wiele powiedziane, ponieważ często nie jest zawierana żadna umowa, normy bezpiecznej i higienicznej pracy nie są przestrzegane, pracownicy nie mają żadnej ochrony ubezpieczeniowe i często dochodzi do wypadków. Pomijając fakt, że praca dzieci jest generalnie zakazana, trzeba wiedzieć, że taka praca przy uprawie tytoniu (szczególnie na dużą skalę) jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia dziecka czy np. kobiet w ciąży. Są bardziej narażeni na zagrożenia dla zdrowia związane z obchodzeniem się z zielonymi liśćmi tytoniu i ciężkimi chemikaliami, a także narażeniem na dym tytoniowy podczas procesu suszenia.

Ważne ZATRUCIE NIKOTYNĄ 1 na 4 plantatorów tytoniu cierpi na zieloną chorobę tytoniową, czyli zatrucie nikotyną. Choroba jest spowodowana przez nikotynę wchłanianą przez skórę podczas obchodzenia się z liśćmi tytoniu. Objawy obejmują nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększone pocenie się, dreszcze, bóle brzucha, biegunkę, osłabienie, duszność i inne.

Jest generalny zakaz palenia papierosów