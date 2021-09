Powrót pracowników do biur - wskazówki dla pracodawców

Powrót pracowników do biur planuje 70% firm. Pracodawcy powinni przygotować się na cofnięcie pracy zdalnej i zapewnienie zasad bezpieczeństwa w biurze. Oto kilka wskazówek.

Pracownicy wracają do biur - wskazówki dla pracodawcy

Ok. 8 milionów* Polaków pracowało zdalnie w czasie pandemii. Natomiast, jak wynika z badania „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19” zrealizowanego przez Dailyfruits – ponad 70 proc. firm przewiduje powrót do pracy stacjonarnej, co czwarta planowała jeszcze w czasie wakacji. O co w szczególności powinni zadbać pracodawcy, w kontekście wciąż obowiązujących rozporządzeń oraz mając na uwadze zapowiadaną czwartą falę pandemii?

Współpraca zespołowa, integracja nowych pracowników, pobudzenie kreatywności i większa innowacyjność, ale również konieczność ponoszenia kosztów nieużywanych powierzchni biurowych – to tylko kilka z argumentów stojących za decyzją o powrocie pracowników do biur. Natomiast w ferworze przygotowań – nowych aranżacji biur czy organizacji spotkań integracyjnych – konieczne jest również odpowiednie przygotowanie powrotu pracowników od strony formalnej oraz bezpieczeństwa pracy w kontekście pandemii COVID-19.

Cofnięcie pracy zdalnej

Rozpoczęcie pracy zdalnej powinno poprzedzać polecenie pracodawcy określające podstawowe kwestie, jakie miejsce pracy oraz czas przez jaki będzie wykonywana, a także zakres wykonywanych czynności i ich formę. Co istotne – powinno również zawierać informację dotyczącą możliwości cofnięcia pracy zdalnej. Oczywiście, w związku z trudnym do przewidzenia okresem pandemii, pracodawca ma możliwość wielokrotnego ponawiania polecenia, jak i przerywania wykonywania pracy w formie zdalnej – np. w przypadku konieczności wykonania obowiązków wymagających obecności w stacjonarnym miejscu pracy. Jeśli jednak firma podjęła już decyzję dotyczącą powrotu zespołu do pracy stacjonarnej, powinna zakomunikować pracownikom cofnięcie polecenia pracy zdalnej oraz przekazać kluczowe informacje oraz instrukcje dotyczące powrotu do biura. Optymalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie takiej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ nie ma konieczności prawnej tworzenia oficjalnych pism w tym zakresie – mówi Magdalena Włastowska, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Zasady bezpieczeństwa pracy

Firmy, które decydują się na przywrócenie pracy w formule sprzed pandemii, powinny w ramach działań przygotowawczych uwzględnić szereg procedur ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Ich implementacja nie wynika tylko z troski o zdrowie zatrudnionych osób i zapewnienie ciągłości pracy, ale jest uregulowana obowiązującymi aktualnie rozporządzeniami. Np. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. poz. 1054 – obowiązuje nakaz noszenia maseczek w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

– Natomiast co istotne, pracodawca może dobrowolnie uregulować kwestię obowiązku noszenia maseczek i za jego decyzją może zostać zniesiony ten nakaz w ramach firmy. Bezwzględny pozostaje jednak nakaz noszenia maseczek podczas bezpośredniej obsługi przybyłego klienta czy interesariusza. Zdarza się, że podstawą do podjęcia decyzji o braku obowiązku noszenia maseczek są informacje dotyczące posiadania pełnego szczepienia przeciwko COVID-19 przez pracowników. Obecnie firmy nie mogą wymagać takich informacji – pracownicy mogą podać je dobrowolnie, zapytani przez pracodawcę. Zgodnie z zapowiedziami, wkrótce kwestia dobrowolności informowania pracodawcy o zaszczepieniu może ulec zmianie, poprzez uregulowanie tej kwestii w odpowiednich przepisach prawa – dodaje Ekspert W&W Consulting.

W związku z zapowiadaną czwartą falą pandemii oraz w nawiązaniu do obserwowanych wzrostów zakażeń COVID-19, pracodawcy powinni wdrożyć kluczowe zasady bezpieczeństwa i co ważne – odpowiednio poinstruować pracowników co do konieczności ich przestrzegania. W nawiązaniu do obowiązujących obecnie regulacji kluczowe zasady dotyczą:

Stanowisk pracy – powinny być zorganizowane z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra. Zachowanie odległości obowiązuje również podczas korzystania z przestrzeni wspólnych, jak np. stołówka. Dezynfekcji dłoni – pojemniki z płynem do dezynfekcji powinny znajdować się w obszarze wejścia, wyjścia oraz w pomieszczeniach socjalnych. Dodatkowo instrukcje mycia rąk powinny być umieszczone przy umywalkach oraz zlewach, a pracownicy poinstruowani o konieczności mycia dłoni przed rozpoczęciem pracy – tuż po przyjściu. Wietrzenie pomieszczeń biurowych – tak często, jak to jest możliwe. Czystość stanowiska pracy – należy zadbać, aby miejsce pracy było czyste i higieniczne, jak również pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł oraz biurka. W firmach, w których jest to możliwe - ograniczania obecności osób niebędących pracownikami. Każdy gość powinien nosić maseczkę ochronną, a wizyta powinna odbywać się z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy pracownikiem i klientem bądź kontrahentem.

Kontakt z chorym na COVID

- Należy również poinformować wszystkich pracowników wracających do pracy stacjonarnej, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych lub kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji lub kwarantannie – nie powinni przychodzić do firmy. Powinni natomiast skontaktować się z pracodawcą i poinformować o takiej sytuacji oraz stosować się do wytycznych służb medycznych i sanitarnych – podsumowuje Magdalena Włastowska, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

* Finansowy Barometr ING

Źródło: W&W Consulting