Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy w kwestii powrotu do biur w ramach czerwcowego odmrażania

Proces powrotu do pracy w biurze

Po kilku miesiącach pracy zdalnej obostrzenia związane z koronawirusem zostały poluzowane, a pracownicy mogą wracać do biur. Sytuacja ta wiąże się jednak z wieloma niezbędnymi zmianami, zarówno w budynkach firm, jak również w sposobie pracy. Przed ich wdrożeniem należy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań:

Jak szybko i skutecznie dostosować się do nowych realiów?

W jaki sposób zadbać o środki bezpieczeństwa dla pracowników w biurach?

Czy pracownicy powinni wrócić do pracy od razu na stałe, czy w systemie rotacyjnym?

Czy decydując się na zmianowy system pracy, skorzystać z pomocy nowoczesnych środków technologicznych, takich jak Calamari?

Znając odpowiedzi na te pytania, można lepiej zorganizować proces powrotu do pracy w biurze. Jednak to dopiero początek zmian.





Powrót do biura – jak się przygotować?

Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia skierowane do pracodawców i osób odpowiedzialnych za organizację pracy w biurze, które mają pomóc firmom w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy. Mimo iż większość pracy wciąż poleca się wykonywać z domu, wiele spółek potrzebuje obecności przynajmniej części personelu w biurze i właśnie z myślą o nich na stronie PIP pojawił się oficjalny dokument z zaleceniami. O co więc powinniśmy zadbać?

Weryfikacja i ocena ryzyka

Ze względu na negatywny wpływ wirusa na stan psychiczny pracowników – powodowanie lęku, strachu i poczucia niepewności – ważne jest, by wcielać pracowników bądź ich przedstawicieli do procesu oceny ryzyka. Dzięki temu pracodawca lepiej zrozumie potrzeby podwładnych, a oni będą mieli realny wpływ na to, jak będzie wyglądała ich praca.

Stworzenie planu działania

Plan powinien obejmować wszystkie wskazania stworzone przez PIP, uwagi pracowników – które zebrać można w postaci otwartej ankiety – oraz inne rozwiązania, które zostaną uznane za niezbędne do wprowadzenia. Należy zaplanować datę rozpoczęcia pracy w biurze i odpowiednio wcześnie poinformować o niej pracowników.

Zastosowanie środków technicznych

Ludzie muszą czuć się w biurze bezpiecznie, by móc efektywnie pracować nad wyznaczonymi zadaniami. Z tego względu, organizując działalność w biurze, należy pamiętać, by zadbać o: