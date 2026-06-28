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Rozporządzenie w sprawie pracy w upale. Nadzwyczajne posiedzenie 29 czerwca 2026 r. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi

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28 czerwca 2026, 19:55
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wysokie temperatury w pracy rozporządzenie praca w upale
Rozporządzenie w sprawie pracy w upale. Nadzwyczajne posiedzenie 29 czerwca 2026 r. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi
Shutterstock

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Rozporządzenie w sprawie pracy w upale jest w przygotowaniu. Otrzymaliśmy informacje z ministerstwa, że projekt rozporządzenia będzie przedmiotem prac 29 czerwca 2026 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu SKRM. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi.

Projekt rozporządzenia w sprawie pracy w upałach na nadzwyczajnym posiedzeniu SKRM

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący bezpieczeństwa pracy w wysokich temperaturach będzie rozpatrywany w poniedziałek, 29 czerwca 2026 r., na specjalnym, dodatkowym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt ma doprecyzować obowiązki pracodawców i wzmocnić ochronę osób pracujących w czasie upałów.

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Wysokie temperatury - zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się wcześniej, 24 czerwca b.r., do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, ministra Macieja Berka, z prośbą o możliwie pilne procedowanie projektu. Jak wskazywała, wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, a pracodawcy potrzebują czasu na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki pracy.

Organizacja pracy w wysokich temperaturach

Projekt rozporządzenia przygotowany przez MRPiPS przewiduje doprecyzowanie zasad organizacji pracy w warunkach wysokich temperatur. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane. Jeśli obniżenie temp. jest niemożliwe, pracodawca w porozumieniu z organizacjami pracowników będzie ustalał środki organizacyjne ograniczające nadmierne obciążenie cieplne pracownika.

- Prawo musi nadążać za zachodzącymi zmianami, również klimatycznymi. Dotyczy to także regulacji obejmujących nasze miejsca pracy. Potrzebujemy przepisów, które kompleksowo będą chronić pracowników przed negatywnymi skutkami wysokich temperatur. Praca musi być bezpieczna, a zdrowie i życie pracowników chronione. - podkreśla ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

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Ochrona zdrowia i życia pracowników - obowiązek pracodawcy

Ministerstwo przypomina jednocześnie, że już dziś na pracodawcach ciąży obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to również konieczność odpowiedniego organizowania pracy z uwzględnieniem zmieniających się warunków jej wykonywania, w tym wysokich temperatur.

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Przypominamy, że ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się 23 czerwca b.r. do Głównego Inspektora Pracy o podjęcie wzmożonych kontroli w czasie upałów. Ich celem jest weryfikacja przestrzegania przez pracodawców obowiązków związanych z ochroną pracowników przed skutkami wysokich temperatur.

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Źródło: INFOR
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