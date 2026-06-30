Pracownik może przerwać pracę w upale. Art. 210 Kodeksu pracy pozwala na to, jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Za ten czas przysługuje wynagrodzenie

Planowane zmiany w przepisach BHP dotyczą pracy w wysokich temperaturach. Pracownicy zyskają prawo do wstrzymania się od wykonywania pracy w wysokich temperaturach. Wprowadza się temperatury progowe, po przekroczeniu których pracodawca musi podjąć działania ograniczające obciążenie cieplne, np. krótszy czas pracy, przerwy w pracy czy praca zdalna. Przy najwyższych temperaturach praca zostanie czasowo wstrzymana. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Odpowiada MRPiPS. Zwraca jednocześnie uwagę na to, że aktualny art. 210 Kodeksu pracy także pozwala na powstrzymanie się od pracy w upale.

Wysokie temperatury w pracy - nowe przepisy od 2027 r.?

Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, rosnącymi temperaturami i coraz częstszymi falami upałów, rośnie znaczenie regulacji chroniących zdrowie pracowników. Obecnie obowiązujące przepisy BHP nie określają górnej granicy temperatury w miejscu pracy – to luka, którą ma wypełnić projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapowiedziane we wtorek [red. 1 lipca 2025 r.] zmiany mogą wejść w życie w 2027 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w BHP - czasowe wstrzymanie pracy przy wysokich temperaturach

Projekt przewiduje wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, powyżej których określone rodzaje prac będą czasowo wstrzymywane: 35°C dla prac w pomieszczeniach oraz 32°C dla prac ciężkich wykonywanych na otwartej przestrzeni. Zaprzestanie pracy będzie możliwe wyłącznie w czasie rzeczywistego przekroczenia tych wartości, a nie w oparciu o prognozy pogody.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

Nowe przepisy BHP - temperatury progowe 28 i 25 stopni

Dodatkowo, po osiągnięciu temperatur progowych (28°C dla prac lekkich i biurowych, 25°C dla prac ciężkich w pomieszczeniach oraz 25°C dla wszystkich prac na zewnątrz), pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań ograniczających obciążenie cieplne. Mogą to być rozwiązania techniczne (np. wentylacja, osłony termiczne) lub organizacyjne (np. zmiana godzin pracy, przerwy, home office), ustalane po konsultacjach z pracownikami.

REKLAMA

Jak podkreśla resort, nowe przepisy mają być nie tylko realnym wsparciem dla pracowników, ale też możliwe do wdrożenia w praktyce – dlatego podlegają szerokim konsultacjom z partnerami społecznymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autor: Leszek Zalewski, Dyrektor ds. Innowacji Sodexo Polska

Odpowiedź MRPiPS

Otrzymaliśmy odpowiedź z MRPiPS na nasze pytanie dotyczące etapu prac nad Projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (nr z wykazu 36):

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że projekt rozporządzenia jest gotowy, oczekuje na zaopiniowanie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Ministra Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do przewodniczącego SKRM, ministra Macieja Berka, z prośbą o możliwie pilne procedowanie projektu, ze względu na zagrożenie, jakie dla zdrowia i życia pracowników stwarzają wysokie temperatury, a także na czas konieczny dla wdrożenia przez pracodawców rozwiązań technologiczno-organizacyjnych umożliwiających ograniczenie negatywnych skutków wysokich temperatur dla warunków pracy.

Jednocześnie MRPiPS zwraca uwagę, że na pracodawcy już teraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ciążą następujące obowiązki, wynikające z art. 207 § 2 Kodeksu pracy.:

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz odpowiednio organizować pracę, uwzględniając zmieniające się warunki jej wykonywania.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnych napojów pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C , a także pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C . Napoje te powinny być dostępne w sposób ciągły oraz w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich pracowników.

Ponadto, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi stale przekracza 30°C, pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w urządzenia służące do obniżania temperatury powietrza.

Obowiązujące regulacje przewidują również szczególną ochronę wybranych grup pracowników . Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C ani w pomieszczeniach przy wilgotności względnej powietrza powyżej 65%. Natomiast kobiety w ciąży i kobiety karmiące są objęte ograniczeniami dotyczącymi wykonywania prac w mikroklimacie gorącym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 210 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, zachowując prawo do wynagrodzenia.

W kontekście fali upałów, która aktualnie panuje w Polsce, warto przyjrzeć się bliżej art. 210 Kodeksu pracy. Wysokie temperatury zdecydowanie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Stąd już na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów można powstrzymać się od pracy w upale. Co więcej, za ten czas pracownikowi należy się wynagrodzenie.