Modernizacja Służby Więziennej w 2024 aż 672 045 tys. zł na wynagrodzenia, dodatki, sprzęt

Trwa program Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025. Jakie są cele, jakie oczekiwania a jakie realne efekty? W 2024 roku na zmiany w SW będzie przeznaczona rekordowa kwota, bo aż 672 045 tys. zł.

Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025

Trwa program modernizacji Służby Więziennej (SW) w latach 2022-2025 został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 86, dalej jako: ustawa). W ustawie zaszły zmiany od dnia 24 stycznia 2024 r.

Można zapytać po co są te zmiany? Co przyniosą? Intencja jest generalna taka, żeby doszło do wzrostu wynagrodzeń, aby poprawiać warunki zatrudnienia, z położeniem głównego nacisku na bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia. Praca w SW jest stresująca i wymagająca. Nie ma chętnych, co powoduje, że w wielu województwach są braki kadrowe. Zresztą jak w innych służbach mundurowych. Tak więc, wdrożono modernizację, której celem jest poprawa warunków realizacji ustawowych zadań przez Służbę Więzienną oraz dalsze podnoszenie sprawności i skuteczności jej działania w celu utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli przed sprawcami przestępstw.

Co szczegółowo obejmuje Program Modernizacji SW?

Programu modernizacji SW obejmuje realizację następujących zadań:

1) poprawa bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych;

2) zakup i zwiększenie liczby użytkowanych pojazdów specjalnych, autobusów do przewozu grupowego i pojazdów przeznaczonych dla Zespołów Terenowych Dozoru Elektronicznego;

3) poprawa efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

4) pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

5) modernizacja systemów informatycznych, łączności i monitoringu wizyjnego;

6) zmiana systemu zatrudnienia kadry medycznej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności;

7) poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych Służby Więziennej "Funkcjonariusz PRO";

8) wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej;

9) wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej;

10) wzmocnienie etatowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

11) poprawa infrastruktury Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu modernizacji SW za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2026 r. - informację końcową o realizacji Programu modernizacji SW.

Modernizacja Służby Więziennej w 2024 aż 672 045 tys. zł na wynagrodzenia, dodatki, sprzęt

Ważne PONAD 1,865 MLD ZŁ NA MODERNICACJĘ SW W latach 2022-2025 zostanie przeznaczone ponad 1,865 mld zł m.in. na poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, nowy sprzęt oraz lepsze warunki funkcjonowania tej kluczowej dla bezpieczeństwa państwa formacji. Program modernizacji SW zawiera także podwyżki uposażeń, lepszy sprzęt, poprawę warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy, przeciwdziałanie dyskryminacji, równe traktowanie oraz wzmocnienie etatowe jednostek formacji.

Uszczegóławiając kwota wydatków na realizację programu modernizacji w SW, kształtuje się następująco w poszczególnych latach: w 2022 r. - 192 978 tys. zł; w 2023 r. - 576 492 tys. zł; w 2024 r. - 672 045 tys. zł; w 2025 r. - 423 615 tys. zł. W ramach kwot określonych wyżej wydatki ujmowane w dotacji celowej wynoszą odpowiednio: w 2022 r. - 0 zł; w 2023 r. - 3 000 tys. zł; w 2024 r. - 12 000 tys. zł; w 2025 r. - 12 144 tys. zł. Co ważne, Minister Sprawiedliwości dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości środków wydatkowanych na realizację Programu modernizacji SW. Może też dokonywać "przesunięć" kwot.

Ile się zarabia w Służbie Więziennej?

Zarobki w Służbie Więziennej są zróżnicowane i zależą np. od stażu pracy, od kwalifikacji, od doświadczenia od miejsca pełnienia służby. Dla przykładu można podać, że np. w Toruniu był w grudniu 2023 r. nabór do SW i w ogłoszeniu podano, że: po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26. roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia. Czy to dużo? Nie wydaje się, mając na uwadze specyfikę pracy i zakres odpowiedzialności.

Kto realizuje Program Modernizacji SW?

Program modernizacji SW jest realizowany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a w zakresie poprawy infrastruktury Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przez Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Programem modernizacji SW są objęte jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji SW sprawuje Minister Sprawiedliwości.