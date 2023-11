Zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca pełnienia służby - duże zmiany

rozwiń >

Przepisy ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) stanowią, że funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem.

miejscowość, do której czas dojazdu koleją lub autobusami, przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami nie przekracza w obie strony 2 godzin , licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.

Zwrot kosztów nie przysługuje funkcjonariuszowi ABW w roku kalendarzowym, w którym właściwa Agencja wykupiła uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej. Tak więc, zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi korzystającemu ze służbowego środka transportu.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie ma 20 lat i dochodzi do dyskryminacji

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie jest z 2003 r. Przez ponad 20 lat realia życia społeczno-gospodarczego zmieniły się. Istnie więc pilna potrzeba legislacyjna tym bardziej, że dotychczasowe przepisy nie uwzględniły obecnych rozwiązań taryfowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności funkcjonujących w dużych aglomeracjach miejskich. Jak podaje projektodawca:

Nierówne traktowanie funkcjonariuszy ABW mieszkających w Warszawie! Problematyczne dla stosowania omawianego rozporządzenia stało się rozszerzenie zasięgu obowiązywania biletu miejskiego na różne miejscowości pobliskie oraz powstanie na przestrzeni lat różnego rodzaju ulg dających możliwość zakupu tańszego biletu mieszkańcom tych miejscowości. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie aglomeracji warszawskiej, gdzie funkcjonariusze mieszkający w miejscowościach pobliskich korzystają z tego samego biletu, uprawniającego do poruszania się po terenie Warszawy, jak i miejscowości, w której mieszkają. W przypadku takich osób, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem do miejsca zamieszkania, stanowi także refundację kosztów przejazdu w obrębie Warszawy, co skutkuje nierównym traktowaniem funkcjonariuszy zamieszkujących w Warszawie, którzy nie mają uprawnień do dofinansowania dojazdów.

Zmiany w zwrocie kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy - projekt rozporządzenia

Trzeba jednak pamiętać, że istnieją przepisy wykonawcze, które szczegółowo określają szczegółowe zasady i tryb zwrotu funkcjonariuszowi kosztów dojazdu uwzględniając sposób obliczania wysokości tych kosztów oraz przypadki, w których koszty te są zwracane. Właśnie nad takimi przepisami wykonawczymi trwają aktualnie prace. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wskazuje szczegółowe zasady w zakresie, tego że funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmującemu lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę, on sam lub członkowie jego rodziny, czyli:

1) małżonek;

2) dzieci własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na jego utrzymaniu do czasu ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 roku życia, chyba że przed osiągnięciem takiego wieku orzeczono o ich całkowitej niezdolności do pracy;

3) rodzice funkcjonariusza i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo całkowitą lub częściową niezdolność do pracy albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające), nie posiadają lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W jakiej wysokości przysługuje zwrot kosztów dojazdu?

Zgodnie z projektem funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu w formie ryczałtu wypłacanego miesięcznie. Ile wynosi taki ryczał? Wysokość ryczałtu odpowiada cenie miesięcznego odcinkowego biletu imiennego według taryfy normalnej na przejazd w drugiej klasie pociągu osobowego, zgodnie z tabelą opłat ogólnokrajowego przewoźnika kolejowego, za przejazd odpowiadający odległości od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania.

Nowe przepisy wprowadzają wobec wszystkich beneficjentów wypłatę zwrotu kosztów dojazdu w formie ryczałtu - niezależnie od tego, z jakiego środka transportu korzystają (kolej, autobus, własny samochód) .

wypłatę zwrotu kosztów dojazdu w formie ryczałtu - niezależnie od tego, z jakiego środka transportu korzystają . Ryczałt będzie ustalany na podstawie obiektywnego kryterium, jakim jest cena kolejowego, miesięcznego odcinkowego biletu imiennego za przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, od stacji (przystanku) najbliżej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliżej miejsca zamieszkania funkcjonariusza, zgodnie z tabelą opłat ogólnokrajowego przewoźnika kolejowego.

Zwrot kosztów dojazdu następuje na podstawie wniosku, sporządzonego przez funkcjonariusza w postaci elektronicznej. Funkcjonariusz ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu kieruje do kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właściwej w sprawach ustalenia prawa do zwrotu kosztów dojazdu, raport w postaci elektronicznej.

Wysokość ryczałtu uzależniona od liczby dni obecności funkcjonariusza w miejscu pełnienia służby

Proponuje się, aby wysokość wypłacanego ryczałtu uzależnić od liczby dni obecności funkcjonariusza w miejscu pełnienia służby. Oznaczać to będzie, że beneficjenci świadczenia otrzymają zwrot kosztów dojazdu tylko za dni faktycznych dojazdów do służby. Nieobecności w miejscu pełnienia służby będą odliczane (1/22 za każdy dzień nieobecności) od wysokości ustalonego ryczałtu.