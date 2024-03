Sprawdź, którym pracownikom należą się dodatkowe pieniądze. Może ty również wykonujesz na co dzień te czynności.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Jednak nie każdemu i nie zawsze. Kwota refundacji nie została określona przez ustawodawcę i w poszczególnych zakładach pracy waha się najczęściej od 250 do 450 zł.

Komu należą się okulary lub soczewki od pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Przez pracownika należy w tym wypadku rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Szczegółowe zasady na jakich pracodawca wywiąże się z ciążącego na nim obowiązku powinny zostać określone regulaminie zakładowym. W praktyce obowiązek ten najczęściej jest realizowany w drodze refundowania zakupu dokonanego przez pracownika.

Jak często pracodawca musi płacić za okulary?

Tworząc regulamin pracodawcy muszą pamiętać, że w 2024 r., podobnie jak w minionych latach, pracodawca nie ma prawa ograniczać częstotliwości dokonywania refundacji zakupu okularów. Za każdym razem, gdy wada wzroku pracownika ulegnie zmianie, pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli wada wzroku pracownika nie postępuje (lub nie cofa się) szybko, może to oznaczać, że kolejna refundacja będzie miała miejsce dopiero po wykonaniu przez niego kolejnych badań okresowych. Jeśli jednak zdarzy się, że pracownik już wcześniej będzie odczuwał pogorszenie wzroku, to może zgłosić to pracodawcy, a ten powinien skierować go na badania. Jeśli okaże się, że wada wzroku się zmieniła, a pracownik potrzebuje okularów o innej mocy, to na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza pracodawca będzie zobowiązany dokonać kolejnej refundacji, niezależnie od tego, ile czasu minęło od poprzedniej.

Czy pracodawca może odmówić refundacji zakupu okularów?

Pracodawca nie ma obowiązku dokonywania kolejnej refundacji w sytuacji, gdy wzrok pracownika się nie zmienia, ale okulary, których używa np. uległy uszkodzeniu. Jeśli dokonał zakupu refundacji okularów, nie musi także refundować zakupu szkieł kontaktowych tylko dlatego, że taka forma korygowania wzroku jest dla pracownika wygodniejsza, a zmienione przepisy dopuszczają obecnie taką możliwość.





Podstawa prawna

§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. poz. 973 ze zm.)