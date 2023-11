Ważne

Nieczerniakowy rak skóry

Nieczerniakowe raki skóry to jedne z najczęściej występujących nowotworów na świecie. To określenie odnosi się do grupy nowotworów, które rozwijają się w górnych warstwach skóry. Prawie jeden na trzy zgony z powodu nieczerniakowego raka skóry jest spowodowany pracą pod słońcem, zgodnie ze wspólnymi szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Pracy.