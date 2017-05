Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS - nowe zasady od 19 maja 2017 r.

Nowe zasady dotyczą osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić jej rozpoczęcie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie firmy do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Procedura ta dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, na własny rachunek, jak i działających jako wspólnicy spółek cywilnych.

Wniosek CEIDG-1, razem z kopią wpisu do ewidencji, jest następnie przekazywany m.in. do ZUS. ZUS sporządza wówczas z urzędu dokument zgłoszenia płatnika - ZUS ZFA. Jego sporządzenie skutkuje założeniem w ZUS konta płatnika składek, na którym będą następnie zapisywane wszelkie dane dotyczące zatrudnionych osób, z zakresu ubezpieczeń społecznych, m.in.:

dane identyfikacyjne oraz ewidencyjne płatnika i ubezpieczonych, a takżeich aktualizacje,

zgłoszenia do ubezpieczeń wraz ze schematami podlegania tym ubezpieczeniom,

zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodzin osób ubezpieczonych,

podstawy wymiaru składek oraz kwoty składek - opłaconych, zaległych, nadpłaconych,

wypłacane przez płatnika i rozliczone w ciężar składek zasiłki i świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie wniosku o wpis do ewidencji na koncie płatnika można również (jeżeli pozwalana na to zakres danych) sporządzić i zapisać informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), a także formularz dotyczący adresów prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (ZUS ZAA).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą występuje przed ZUS niejako w dwóch rolach - jako płatnik składek (zobowiązany do rozliczeń z ZUS za osoby ubezpieczone) i jako ubezpieczony (za którego należy rozliczać i opłacać należne składki). W stanie prawnym obowiązującym do 18 maja 2017 r. dokument założycielski w ZUS dotyczył tylko tej pierwszej roli - płatnika składek. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność musiał jednak samodzielnie zgłosić się w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, składając odpowiednie formularze (ZUS ZUA lub ZUS ZZA), ponieważ ZUS nie dokonywał za niego tych czynności. Przedsiębiorca miał obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Od 19 maja 2017 r. zostało wprowadzone ułatwienie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i niezatrudniających innych osób. Przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia ZUS może zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu osoba prowadząca działalność nie będzie musiała dokonywać tej czynności samodzielnie, bezpośrednio w ZUS. Przedsiębiorca może też zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Na podstawie danych przekazanych z CEIDG ZUS sporządzi: