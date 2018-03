Kadry > Wynagrodzenia > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Podatki > Jak złożyć wniosek PIT-WZ i rozliczyć podatek za 2017 r.

PIT-WZ to wniosek podatnika o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego. Należy go złożyć wyłącznie elektronicznie w terminie do 15 kwietnia 2018 r. W 2018 r. dzień ten przypada na niedzielę więc termin na złożenie ulega przesunięciu na 16 kwietnia 2018 r.