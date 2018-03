Ile można potrącić z: wynagrodzenia, emerytury, umowy zlecenia w 2018 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia skutkuje zmianą wysokości potrąceń. Sprawdź, ile można potrącić z umowy o pracę, ile z emerytury, a ile z umów cywilnoprawnych.

Potrąceniom podlegają sumy na zaspokojenie alimentów, na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi oraz finansowej kary porządkowej. Nie wymagają one zgody zainteresowanego.

Potrącenia z umowy o pracę

Potrącenia z umowy o pracę dokonywane są w ustalonej przepisami kolejności. Pierwszeństwo mają te, przeznaczone na świadczenia alimentacyjne i mogą być one wyższe od reszty potrąceń. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 60 proc. wynagrodzenia, zaś egzekucje innych należności – do połowy wynagrodzenia. Jeśli pracownik posiada długi z tytułu np. kredytów i ciążą na nim również zobowiązania alimentacyjne, to łączna wysokość potrącenia nie może przekraczać 60 proc. pensji.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2018 roku wynosi w przypadku umowy o pracę 1530 zł.

Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych są egzekwowane w pełnej wysokości.

Umowy cywilnoprawne

W przypadku umów-zleceń czy o dzieło nie mają zastosowania przepisy przedstawione wyżej. Tu przychód może zostać zajęty w całości, nie ma kwoty wolnej od potrąceń. Jest jednak sposób na zachowanie części wynagrodzenia. Wystarczy poinformować komornika i udokumentować, że pieniądze pozyskane z tytułu umowy-zlecenia stanowią jedyny dochód, jeśli oczywiście tak jest, a będą mogły mieć zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące potrąceń.

Minimalna stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto, co daje kwotę 9,75 zł netto. Minimalna płaca wynosi 1560 zł netto, taka też jest wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Emerytury i renty

W przypadku rent i emerytur wolne od potrąceń są świadczenia w wysokości 50 proc. najniższej emerytury lub renty. Od wyższych zajęciu podlega tylko ich 25 proc.

Oznacza to, że od 1 marca 2018 roku komornik pozostawi na koncie emeryta lub rencisty trzy czwarte z 1029,80 zł, czyli 772,35 zł, a z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (od 1 marca 2018 roku wynosi 772,35 zł) 579,27 zł.

Świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej

Komornik nie może zająć pieniędzy, które dłużnik uzyskał z tytułu świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych – świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego rodzina 500 + oraz dodatku dla rodzin zastępczych.

W sprawach dotyczących potrąceń z wynagrodzenia, które nie zostały uregulowane w Kodeksie pracy, stosuje się odpowiednio przepisy: Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowych informacji na temat zasad dokonywania potrąceń udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.