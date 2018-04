Wyjazd do pracy za granicą – jaką formę zatrudnienia wybrać?

Rodacy podejmujący pracę za granicą najchętniej wybierają spośród 3 najpopularniejszych form zatrudnienia: zatrudnienie przez agencję rekrutacyjną, zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej (delegowanie) lub zatrudnienie bezpośrednio u zagranicznego pracodawcy. Część osób decyduje się także na założenie własnej działalności w obcym kraju, choć jest to na pewno zdecydowanie trudniejsze dla osób rozpoczynających przygodę w pracy za granicą. Na tą formę decyduje się sporo Polaków, którzy już długo pracują w Niemczech.

Wiele osób wybiera także wyjazd do pracy „na czarno”, my jednak z całą stanowczością odradzamy tego typu eksperymenty. Choć na początku korzyści wydają się większe niż w przypadku legalnej pracy, należy pamiętać, że nielegalna praca jest zawsze niebezpieczna i nie daje żadnych możliwości obrony i dochodzenia swoich praw.

Przyjrzyjmy się zatem najczęstszym legalnym formom zatrudnienia za granicą:

Zatrudnienie przez agencję pośrednictwa pracy (tzw. agencję rekrutacyjną)

Agencje rekrutacyjne to firmy, które zajmują się kojarzeniem kandydatów z poszukujących ich pracodawcami, dla których wykonują cały proces rekrutacji. Są to podmioty pośredniczące, które działają w ramach obowiązującego prawa. Agencja posiadając wiele zleceń od swoich klientów może przedstawić kandydatowi oferty pracy pochodzące od wielu pracodawców, dzięki czemu może on wybrać tą najbardziej atrakcyjną i odpowiadającą jego kwalifikacjom. Kandydat z agencją podpisuje umowę o skierowanie do pracy, w której znaleźć się muszą następujące elementy:

· pełna nazwa zagranicznego pracodawcy, u którego kandydat będzie pracował

· daty zatrudnienia

· rodzaj wykonywanej pracy

· stanowisko

· zakres obowiązków do wykonania

· wynagrodzenie i sposób jego wypłacania

· dodatki do wynagrodzenia

· świadczenia socjalne przysługujące pracownikowi

· inne zobowiązania stron (m.in. odpowiedzialność w przypadku nie podjęcia pracy)

Podsumowując, w tej umowie zawarte muszą być wszystkie szczegóły dotyczące przyszłej pracy, ale warto pamiętać, że nie jest to umowa o pracę, a agencja rekrutacyjna nie jest pracodawcą (więc także nie wypłaca wynagrodzenia). Agencja pośrednicząca zgodnie z prawem nie może pobierać od kandydatów żadnych opłat za znalezienie pracy. Ustawa określa wyjątki, w których dozwolone są opłaty dla agencji – jest to opłata za wydanie wizy, tłumaczenia dokumentów, badania lekarskie, dojazd/powrót osoby skierowanej do pracy.