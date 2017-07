Jak znaleźć legalną pracę za granicą - poradnik

Dzięki swobodnemu przepływowi pracowników wewnątrz UE wiele osób poszukuje pracy również poza Polską. Jakkolwiek granice w obrębie UE zostały w tym zakresie zniesione, warto zdawać sobie sprawę z tego, na jakie prawa mogą liczyć pracujący za granicą oraz z jakimi niechcianymi sytuacjami mogą się spotkać.

Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim, podejmowania w nim pracy bez konieczności uzyskania pozwolenia, zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę, pozostawania na jego terytorium nawet po zakończeniu stosunku pracy na warunkach określonych w prawie UE, a także traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych. Polacy podejmujący legalną pracę w innym państwie członkowskim mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy lokalni. Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na obywatelstwo jest zakazana.

Mobilność zawodowa

Mobilność zawodowa umożliwia skuteczniejsze wyjście z bezrobocia poprzez zmianę zawodu bądź miejsca zamieszkania. Gotowość na takie zmiany jest szczególnie istotna w przypadku zawodów, na które jest niewielkie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Mobilności zawodowej sprzyjają różnorodne programy, wspierane przez Komisję Europejską. Wśród nich: „Twoja pierwsza praca z EURES” oraz „Reaktywacja”. Pierwszy z nich ma ułatwić młodym ludziom znalezienie pracy, stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim UE/EFTA, a pracodawcom znalezienie pracowników z innego państwa członkowskiego. Program jest adresowany do osób w wieku 18-30 lat. W ramach programu można otrzymać wsparcie finansowe na określone działania. Podobny cel ma drugi ze wspomnianych programów – „Reaktywacja”. Różnica polega na grupie docelowej. Tu są nią osoby w wieku co najmniej 35 lat. Informacje na temat obu programów można znaleźć na portalu EURES Komisji Europejskiej.

Wsparcie EURES

W zaplanowaniu wyjazdu bardzo pomocne są usługi sieci EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia), której celem jest wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Sieć EURES działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA. Tworzą ją publiczne służby zatrudnienia z tych państw oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA. Usługi te są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. Sieć EURES jest wspierana przez narzędzia informatyczne pozwalające na dopasowanie ofert pracy i kandydatów do pracy w państwach członkowskich UE i EFTA. Co ważne, bezrobotni i poszukujący pracy ze wsparcia sieci EURES korzystają całkowicie za darmo.

Usługi EURES w Polsce dla poszukujących pracy obejmują: dostęp do informacji, wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą oraz doradztwo. W ramach dostępu do informacji zainteresowani mogą dowiedzieć się, w jaki sposób można szukać pracy w krajach UE i EFTA, jakie warunki życia i pracy panują w danym państwie i jak wygląda tamtejszy rynek pracy, jakie wydarzenia organizowane przez sieć EURES odbędą się w najbliższym czasie, a także z jakich programów dedykowanych mobilności zawodowej mogą skorzystać. Wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą to z kolei dostęp do zagranicznych ofert pracy, pomoc w przygotowaniu CV i możliwość zamieszczenia go w unijnej bazie na portalu EURES, rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach, dostęp do międzynarodowych targów pracy w Polsce i za granicą, jak również unijne pośrednictwo pracy w regionach przygranicznych. W ramach doradztwa zainteresowani dowiedzą się, jak uzyskać Europejski Paszport Umiejętności i z jakich możliwości mogą skorzystać absolwenci. Ponadto, stworzą życiorys w formacie Europass i poznają ważne informacje dotyczące pracowników przygranicznych.

Więcej informacji na temat sieci EURES i oferowanych przez nią usług można znaleźć na stronach: www.eures.praca.gov.pl oraz www.eures.europa.eu (portal EURES Komisji Europejskiej).

Pomocne dokumenty

Poszukiwanie pracy ułatwia ujednolicenie sposobu prezentacji kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Stworzone w ten sposób dokumenty aplikacyjne stają się wtedy zrozumiałe i czytelne nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Stąd też Komisja Europejska zaproponowała zestaw pięciu dokumentów dokumentujących i prezentujących kwalifikacje oraz kompetencje zawodowych na poziomie europejskim. Zestaw tychże dokumentów zyskał miano Europass. Dwa dokumenty spośród tego zestawu można wypełniać samodzielnie w trybie online. Są to: Curriculum Vitae oraz Paszport Językowy. Pozostałe trzy dokumenty wydają instytucje edukacyjne i szkoleniowe. Dokumenty te to: Europas-mobilność, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Suplement do Dyplomu.

W każdym państwie UE i EFTA działania związane z dokumentami Europass koordynuje Krajowe Centrum Europass. Jest to punkt kontaktowy dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Europass i sposobem jego wykorzystania. W Polsce rolę Krajowego Centrum Europass pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Praca tymczasowa w UE

Zainteresowani podjęciem pracy za granicą mogą zawrzeć umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą lub agencją pracy tymczasowej. W tym drugim przypadku rolę pracodawcy pełni właśnie taka agencja. Kieruje ona do innego pracodawcy, który jest pracodawcą użytkownikiem. Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym. Pracą tymczasową jest także wykonywanie zadań, których terminowa realizacja przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłaby możliwa, a także zadań, których realizacja należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Praca delegowana

Delegowanie pracownika nie jest związane ze swobodą przepływu osób, lecz ze swobodą świadczenia usług wewnątrz Unii. Chodzi o możliwość wysłania pracownika do innego państwa członkowskiego w celu wykonania usługi w sytuacji, gdy siedziba usługodawcy i miejsce wykonania usługi znajdują się w różnych państwach członkowskich. Warunki pracy wysłanego za granicę pracownika, nazywanego pracownikiem delegowanym, powinny być nie gorsze niż określone w przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników w państwie wykonywania usługi. Odnosi się to między innymi do minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości wynagrodzenia, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, norm i wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego czy bezpieczeństwa i higieny pracy.