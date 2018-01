Sygnalista w pracy w 2018 r. - nowa wersja projektu przepisów o ochronie sygnalistów

Nowy projekt reguluje niektóre zagadnienia opisane przeze mnie 25 października 2017 roku – niestety nadal pewne kwestie nie zostały w nim zaadresowane. W tym wpisie przedstawiam najważniejsze zmiany wprowadzone do aktualnej wersji projektu ustawy. Szczególnie istotne wydaje się określenie terminu w którym prokurator powinien wyrazić zgodę na zwolnienie sygnalisty z pracy.

Projektodawca rozszerzył katalog przypadków, w których może zostać nadany status sygnalisty. Oprócz przestępstw określonych w Kodeksie karnym dodane zostały też: przypadki korupcji związanej z wytwarzaniem lub obrotem lekami (art. 54 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), a także korupcji sportowej, nieuczciwego udziału w zakładach wzajemnych oraz płatnej protekcji w sporcie (art. 46-48 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie). Dodanie tych ostatnich przepisów mogło mieć związek z pojawieniem się doniesień sugerujących nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Polskiego Związku Kolarskiego.

Zgodnie z nową wersją projektu sygnalistą może zostać nie tylko pracownik czy osoba zatrudniana na podstawie innej umowy, ale także funkcjonariusz, a o nadanie statusu sygnalisty będzie mógł wystąpić także Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Dodany został termin, w którym prokurator powinien wydać postanowienie w sprawie zgody na rozwiązanie umowy z sygnalistą lub na niekorzystną zmianę warunków współpracy z nim. Termin ten wynosi 30 dni. Ponadto dodano przepis, który przewiduje przerwanie biegu terminów w postępowaniu dyscyplinarnym, na skutek złożenia wniosku o wydanie ww. zgody przez prokuratora. Niestety w dalszym ciągu nieuregulowana zostaje kwestia wypływu oczekiwania na decyzję prokuratora na bieg jednomiesięcznego terminu wynikającego z art. 52§2 kp.

Nowa wersja projektu wyjaśnia natomiast, że zawarcie z sygnalistą porozumienia w przedmiocie rozwiązania albo niekorzystnej zmiany umowy nie wymaga zgody prokuratora.

Projekt przewiduje też ograniczenie ochrony sygnalistów w okresie jednego roku od zakończenia postępowania karnego. Zgodnie z aktualną wersją projektu ochrona ta nie ma zastosowania, jeśli umorzono postępowanie albo zapadł wyrok uniewinniający w przypadku, gdy czynu nie popełniono albo czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, albo też ustawa stanowi, że sprawca nie popełnił przestępstwa, albo nie podlega karze. Zakładam, że ograniczenie to ma na celu zniechęcenie do pochopnego składania doniesień, albo składania doniesień wyłącznie po to, aby zapewnić sobie ochronę zatrudnienia.

Wejście w życie przepisów o ochronie sygnalistów, podobnie jak prawie wszystkich innych przepisów ustawy, przesunięto na 1 marca 2018 r.