Jak przygotować się rozmowy rekrutacyjnej w formie wideo

Wideo rozmowy o pracę zyskują na popularności. Często prowadzą je zarówno HR-owcy, jak i menadżerowie, którzy myślą o ściągnięciu do firmy pracownika z innego miasta. Jeśli wypadniemy dobrze, jest szansa, że rozmowa rekrutacyjna face to face będzie formalnością przed podpisaniem umowy.

Krok 1: Próba techniczna

Z reguły rozmowa rekrutacyjna wideo, poprzedzona jest telefonem lub mailem, z prośbą o umówienie wirtualnego spotkania. Mamy więc chwilę, aby się do niej przygotować. Po pierwsze warto zastanowić się, gdzie i jak ustawimy urządzenie (telefon, tablet, laptop), abyśmy wypadli korzystnie w kamerze ­– radzi Joanna Żukowska z serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl. Po drugie sprawdzamy, czy nie mamy zakłóceń dźwięku. Możemy poprosić o pomoc znajomych i umówić się np. na test przez Skype’a. Znajomy podpowie, w jakim kadrze i pozycji wypadamy najlepiej. Ponadto podczas rozmowy warto mieć wolne ręce. Pozwoli nam to na swobodną gestykulację – dodaje ekspert.

Krok 2: Internetowy savoir-vivre

Kto do kogo dzwoni? My do HR-owca, czy HR-owiec do nas? W przypadku wideo rozmowy ważne jest, abyśmy punktualnie czekali na spotkanie i odebrali o czasie połączenie od rekrutera. Savoir-vivre nakazuje, by to rekruter rozpoczynał i kończył rozmowę. To trochę tak, jak z zasadą podawania ręki. Osoba wyższa rangą, w tej sytuacji HR-owiec lub menadżer, wychodzą z inicjatywą.

Krok 3: Spokojne miejsce

Planując przygotowania do wideo rozmowy, należy o niej myśleć jak o tradycyjnym spotkaniu o pracę. Wybierzmy na rozmowę on-line jasne, ciche pomieszczenie w domu. Dobrze, aby tłem była zwykła jednokolorowa ściana, bez rozpraszających szczegółów. Rekruter powinien się skupić przede wszystkim na rozmowie z nami, a nie na dziwnym detalu aranżacyjnym w naszym domu. Możemy siedzieć przy biurku, przy którym zwykle pracujemy.

Krok 4: Odpowiedni strój

Jeśli usiądziemy za biurkiem, to w kadrze będzie głównie widać naszą twarz. Mimo to rozmowa rekrutacyjna wideo zobowiązuje do elegancji tak samo, jak tradycyjne spotkanie. Warto zadbać o nienaganną fryzurę i klasyczną koszulę. Pamiętajmy, że elegancki strój wymusza inny sposób zachowania i mówienia.

Krok 5: CV

Podczas internetowego spotkania warto mieć przy sobie wydrukowane CV na wypadek, gdyby osoba rekrutująca odnosiła się punkt po punkcie do dokumentu. Dzięki temu, że będziemy mieli dokument przed sobą, poczujemy się bezpieczniej i skupimy się na omawianiu doświadczenia – mówi Żukowska z MonsterPolska.pl.

Krok 6: Merytoryczne przygotowanie

Rozmowa rekrutacyjna wideo to wstęp do tradycyjnej rekrutacji. Zaproszenie na nią należy potraktować poważnie. To oznacza, że warto przeczytać dokładnie informacje o firmie, o pracy i stanowisku, na jakie aplikowaliśmy. Musimy być gotowi na to, że wideo rozmowa będzie tak samo szczegółowa, jak spotkanie bezpośrednie.

Krok 7: W gotowości na test językowy

Jeśli pracodawcy zależy na kandydacie z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, to może zaproponować przejście na język obcy właśnie w trakcie wideo rozmowy. Warto być na to przygotowanym.

Rozmowa rekrutacyjna wideo może skutkować zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji. Co ważne nie należy myśleć, że jest to luźniejsza forma spotkania. Wideo rekrutacja wykorzystuje jedynie inne narzędzia do poszukiwania kandydatów. Jej celem jest jednak to samo co przy rekrutacji tradycyjnej, wybór najlepszego pracownika.