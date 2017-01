Czym jest networking?

Jest to sieć kontaktów, które mogą pomóc ci osiągnąć sukces zawodowy – zarówno w kwestii znalezienia zatrudnienia, jak i ułatwienia dostępu do potrzebnych informacji czy lepszym wykonaniu powierzonych zadań. To ludzie, których poznanie może stać się dla ciebie trampoliną do satysfakcji biznesowej.